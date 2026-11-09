Bám sát điều kiện cần thiết để người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội

Theo đó, chỉ tiêu phát triển NOXH, nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước trong giai đoạn này là 899.857 căn, gồm 708.834 căn NOXH để bán, cho thuê mua và 191.023 căn NOXH cho thuê. Riêng trong năm nay, chỉ tiêu được giao cho các tỉnh, thành là 97.271 căn, gồm 80.095 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 17.176 căn NOXH để cho thuê.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho thấy, đến nay cả nước có 947 dự án NOXH đang được triển khai với quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Trong số này, hiện đã có 363 dự án được hoàn thành với quy mô 216.626 căn NOXH. Có 293 dự án đã được khởi công xây dựng hoặc đang triển khai với quy mô 363.065 căn. Ngoài ra hiện còn 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 1 triệu căn hộ NOXH.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến hết quý III, cả nước đã có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn hộ NOXH. Đồng thời có 128 dự án được khởi công với quy mô 183.293 căn. Cả nước có 21 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra về phát triển NOXH, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay cả nước có 114 dự án NOXH có nhà ở cho thuê đang được triển khai với tổng số 63.970 căn hộ. Ngoài ra còn có 29 dự án nhà ở cho thuê đã được khởi công.

Việc đồng loạt cải tạo, chỉnh trang kênh, rạch tại TP Hồ Chí Minh cũng đã khiến hàng nghìn hộ dân không đủ điều kiện tái định cư có nhu cầu về NOXH.

TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu xây dựng gần 20% trong Đề án 1 triệu căn hộ NOXH. Ngay trong năm nay sẽ có 13 dự án NOXH được chủ đầu tư hoàn thành với số lượng khoảng 9.402 căn hộ. Ngoài ra sẽ có 17 dự án đủ điều kiện đưa ra thị trường để người dân đăng ký mua với tổng cộng 18.000 căn hộ. Thành phố đạt chỉ tiêu phát triển NOXH năm 2026. Trong những tháng cuối năm thành phố sẽ tiếp tục cho khởi công 6 dự án NOXH quy mô lớn với khoảng 84.000 căn để thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ NOXH trong giai đoạn 2026-2030. Nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển 52.000 căn hộ nhà ở cho thuê đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh cũng đang tập trung rà soát các khu đất do Nhà nước quản lý hoặc đang cho thuê để giao cho Quỹ Phát triển nhà ở thành phố đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.

Tại TP Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng bất hợp lý khi có đến hơn 12.000 người cư trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đăng ký mua NOXH tại Dự án NOXH ở số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, trong khi dự án chỉ có 750 căn hộ để bán hoặc bán trả góp chủ yếu bởi lý do dự án có vị trí đắc địa. Trước thực trạng trên, cuối tháng 9 vừa qua Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị các cơ quan Trung ương cho bổ sung trở lại quy định về điều kiện về cư trú để được mua, mua trả góp NOXH nhằm thực hiện mục tiêu đáp ứng nhu cầu về NOXH cho người đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Mặt khác, đến cuối quý III vừa qua gói tín dụng ưu đãi lãi suất 153.000 tỷ đồng do 11 ngân hàng tự nguyện đóng góp tham gia thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, các ngân hàng mới chỉ cam kết cho vay ra được hơn 50.300 tỷ đồng. Số tiền thực giải ngân mới đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, gồm 15.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án NOXH và khoảng 2.500 tỷ đồng cho người mua NOXH. Kiến nghị trước thực trạng này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh đã cho rằng có khá ít chủ đầu tư được tiếp cận gói vay ưu đãi với lãi suất chỉ ở mức 6,1%/năm trên, mà thực tế phải vay với lãi suất thương mại rất cao, thậm chí đến 14%/năm. Thực trạng trên đang là một trong những rào cản trước nỗ lực kéo giảm giá nhà, nhằm đáp ứng khả năng tiếp cận của số đông người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi về NOXH.

Một dự án NOXH được đưa vào khai thác.

Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS vào ngày 13/10 vừa qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đề nghị các địa phương phải đánh giá đúng quan hệ cung - cầu, không chỉ xác định số lượng nhà cần xây dựng mà còn tính toán loại hình, vị trí, giá nhà và những điều kiện cần thiết để người dân có thể tiếp cận, sử dụng. Đặc biệt là công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển NOXH, nhà ở cho thuê phải gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Gần đây, công tác tái quy hoạch đô thị cũng đang được TP Hồ Chí Minh cùng một số địa phương triển khai theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Bà Giang Đỗ, CEO của Savills Việt Nam cho rằng, thành công của TOD cần được đo bằng khả năng giúp nhiều nhóm dân cư tiếp cận được nhà ở, việc làm và các tiện ích khác.