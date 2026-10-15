Bám sát cơ sở, đổi mới tuyên truyền công tác tuyển quân

Bám sát cơ sở, sâu sát từng địa bàn, gia đình và trường hợp cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động đang được đổi mới theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Sâu sát từng địa bàn, trường hợp

Ngày 21-9 vừa qua, Ban CHQS xã KDang tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 và phục vụ lâu dài trong quân đội của anh Tôn Long Nhân (SN 2008, thôn Cầu Vàng). Trong đơn, anh Nhân bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Tổ tuyên truyền thôn Tân Lập (xã KDang) tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gia đình có công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Chí Vinh

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã KDang phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm; các khâu được triển khai đồng bộ ngay từ cơ sở. Mỗi thôn thành lập một tổ tuyên truyền, từng thành viên Hội đồng NVQS xã được phân công phụ trách địa bàn, trực tiếp phối hợp với cấp ủy, ban nhân dân thôn, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, nắm tình hình tư tưởng của thanh niên và tham gia các bước trong quy trình tuyển quân.

Thượng tá Nguyễn Chí Vinh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã KDang - cho biết: Cách làm này góp phần phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng NVQS, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Quan trọng hơn, công tác tuyên truyền được chuyển từ cách làm chung chung sang tiếp cận từng trường hợp, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh và những vấn đề thanh niên, gia đình còn băn khoăn.

Tại xã Chư Prông, quản lý nguồn và tuyên truyền, vận động cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Thượng tá Hồ Xuân Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - cho hay: Đơn vị chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND và Hội đồng NVQS xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với CA xã, ban nhân dân thôn, làng rà soát, xác minh những công dân thường xuyên vắng mặt, đi làm ăn xa khỏi địa bàn.

Trên cơ sở đó, địa phương lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp, từ gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với thanh niên đến vận động gia đình, qua đó nâng cao nhận thức về Luật NVQS và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân. Đến nay, xã có 31 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Thanh niên Nguyễn Thái Anh Quân (bên phải, làng Bạc 1, xã Chư Prông) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: P.D

Với gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng (làng Bạc 1, xã Chư Prông), niềm vui càng rõ khi con trai Nguyễn Thái Anh Quân vừa tốt nghiệp THPT đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Gia đình tôn trọng, ủng hộ lựa chọn của con và động viên khi đã xác định con đường thì phải nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Dũng chia sẻ.

Đưa thông tin đến đúng đối tượng

Cùng với phân công trách nhiệm cụ thể, địa phương từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền theo từng giai đoạn và nhóm đối tượng. Nội dung tập trung vào những vấn đề thanh niên và gia đình quan tâm như tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, quyền lợi của quân nhân và trách nhiệm của công dân trong thực hiện NVQS.

Trung tá Huỳnh Văn Thuận - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tuy Phước Bắc - thông tin: Ban CHQS xã đã tham mưu Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, trên hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của xã, Ban CHQS xã và các nhóm Zalo cộng đồng của hội, đoàn thể. Nhờ đó, nội dung về công tác tuyển quân được truyền tải ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận. Đến nay, địa phương đã tiếp nhận 13 đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tổ tuyên truyền thôn Tân Lập (xã KDang) tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gia đình có công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Chí Vinh

Tại xã Phù Mỹ Bắc, Ban CHQS xã chủ trì biên soạn, phát hành tờ rơi với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về Luật NVQS, quyền lợi của quân nhân và chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã - cho biết: Tờ rơi được phát trực tiếp đến thanh niên và gia đình, giúp người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu những thông tin chính thống liên quan đến thực hiện NVQS.

Địa phương cũng phát huy vai trò của “người thật, việc thật” trong tuyên truyền. Những cựu quân nhân vừa hoàn thành NVQS trở về địa phương được khuyến khích chia sẻ trải nghiệm thực tế về môi trường quân đội, quá trình học tập, rèn luyện cũng như những cơ hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tạo thêm động lực cho thế hệ kế cận.

Đối với thanh niên đi làm ăn xa, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt. Công an xã phối hợp với Ban CHQS và các thành viên Hội đồng NVQS xã rà soát biến động nhân khẩu, duy trì liên lạc với thanh niên và gia đình, chủ động thông tin, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện các bước sơ tuyển, khám tuyển theo thời gian quy định. Qua đó vừa quản lý nguồn, vừa bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Từ nắm chắc nguồn, tuyên truyền đúng đối tượng đến vận động sát từng gia đình, các địa phương đang chủ động đổi mới cách làm, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.