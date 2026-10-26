Bám rừng giữ màu xanh Tam Đảo

Lực lượng tuần tra kiểm tra địa bàn, chủ động phát hiện nguy cơ xâm hại rừng.Bám rừng làm nhiệm vụ

7 giờ sáng, sương vẫn giăng trên những dãy núi ở La Bằng, chúng tôi cùng đoàn tuần tra liên ngành gồm đại diện Công an xã La Bằng, Hạt Kiểm lâm số 12 và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo bắt đầu hành trình tiến vào vùng lõi rừng đặc dụng.

Tám thành viên khẩn trương chuẩn bị hành trang, ba lô, thiết bị định vị GPS, ống nhòm, bản đồ và các dụng cụ đi rừng được kiểm tra kỹ trước giờ xuất phát.

Rời khu vực chân núi, đoàn chúng tôi men theo những lối mòn xuyên rừng. Đường dốc, đất phủ lá khô, rễ cây nổi ngoằn ngoèo khiến việc di chuyển không dễ dàng.

Càng đi sâu, chúng tôi càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa một chuyến đi ngắm cảnh và hành trình bám rừng làm nhiệm vụ. Đi thực tế mới thấy, tuần tra rừng không đơn thuần là vượt qua một quãng đường.

Người làm nhiệm vụ cần có sức bền, kinh nghiệm đi rừng và khả năng phối hợp để bảo đảm an toàn, đồng thời phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Giữa đại ngàn, thiết bị định vị, bản đồ và sự am hiểu địa hình là những trợ thủ quan trọng trên hành trình giữ rừng.

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ còn mỏng, khiến việc kiểm tra, giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ. Những chuyến tuần tra liên ngành vì thế giúp các lực lượng cùng nắm tình hình, trao đổi thông tin và chủ động phát hiện nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng.

Vượt qua những con dốc đứng đầu tiên, đoàn đến một vị trí cao gần vách đá. Từ trên cao nhìn xuống, con đường vừa đi qua chỉ còn là lối nhỏ khuất dưới tán rừng. Nhưng với những người làm nhiệm vụ, điểm dừng chân này không chỉ để ngắm cảnh.

Từ vị trí quan sát thuận lợi, lực lượng tuần tra có thể bao quát một phần địa bàn, chú ý những dấu hiệu bất thường như khói, lửa hoặc hoạt động xâm hại rừng.

Một góc rừng ở La Bằng dưới chân Tam Đảo.

Rời điểm cao, đoàn tiếp tục men theo lối mòn về phía dòng suối, vừa di chuyển vừa quan sát những dấu hiệu bất thường trên tuyến rừng. Địa hình khó đi, nhiều khu vực bị cây cối che khuất khiến việc kiểm tra đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Các thành viên phối hợp quan sát, trao đổi thông tin, thận trọng qua từng đoạn đường.

Giá trị của một chuyến tuần tra không chỉ nằm ở việc phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn ở sự chủ động kiểm tra, phòng ngừa từ sớm.

Có những đóng góp thầm lặng không dễ nhìn thấy ngay, nhưng chính sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tuần tra góp phần giữ cho những cánh rừng được bình yên.

Đêm giữa đại ngàn

Khoảng 17 giờ 30 phút, trời dần sẫm lại. Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn chọn một bãi đất trống cạnh khe suối nhỏ, nơi có những phiến đá lớn, để nghỉ qua đêm. Không gian ban ngày còn rõ đường nét, giờ chỉ còn những mảng tối đan xen.

Tiếng nước chảy qua khe đá, tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc tạo nên âm thanh đặc trưng của rừng đêm.

Giữa đại ngàn, bữa cơm dã chiến có rau rừng, măng rừng cùng những món ăn giản dị được chuẩn bị ngay bên khe suối. Sau một ngày dài vượt dốc, bữa ăn tuy đạm bạc nhưng trở nên ngon miệng và ấm lòng.

Bên tiếng suối róc rách, những câu chuyện về địa bàn, công việc và các chuyến tuần tra được chia sẻ tự nhiên, giúp tôi hiểu hơn những vất vả của những người thường xuyên xa nhà để bám rừng, giữ rừng.

Bữa ăn bên khe suối tiếp thêm sức cho hành trình bám rừng.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo, chia sẻ: Vườn quốc gia Tam Đảo quản lý hơn 32.000ha rừng trên địa bàn ba tỉnh. Riêng tại Thái Nguyên, diện tích do đơn vị quản lý là hơn 11.470ha, thuộc địa bàn 5 xã, với tuyến quản lý trải dài khoảng 80km, từ khu vực Đèo Khế đến Phúc Thuận. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp càng cho thấy vai trò của việc phối hợp giữa các lực lượng.

Trong đó, đơn vị duy trì phối hợp với lực lượng công an, quân sự, Hạt Kiểm lâm số 12 và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên.

Ở góc độ quản lý địa bàn, ông Lê Anh Vũ, cán bộ Công an địa bàn, cho biết La Bằng có khoảng 2.900ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, cùng những điểm du lịch thu hút đông khách như suối Kẹm, Cửa Tử. Vì vậy, địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại rừng và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Những chia sẻ ấy cho thấy bảo vệ rừng không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng. Sự phối hợp giữa Kiểm lâm, Công an, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nhất là tại những khu vực vừa có giá trị sinh thái, vừa thu hút hoạt động du lịch.

Đêm nghỉ giữa đại ngàn mang đến cho chúng tôi một trải nghiệm khác hẳn những chuyến đi thông thường. Giấc ngủ chập chờn giữa những âm thanh của thiên nhiên khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự thiếu thốn, vất vả trong mỗi chuyến tuần tra dài ngày của lực lượng giữ rừng.

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít trên những tán cây đánh thức cả đoàn. Thu dọn hành trang sau một đêm nghỉ giữa đại ngàn, tôi tiếp tục đeo ba lô, theo chân các thành viên lên đường.

Đôi chân vẫn còn mỏi sau chặng đường hôm trước, nhưng trải nghiệm một đêm giữa rừng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn công việc bám địa bàn và những nhọc nhằn phía sau mỗi bước chân giữ rừng.

Màu xanh đại ngàn không thể được gìn giữ chỉ bằng những chuyến tuần tra. Đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi du khách khi đặt chân vào rừng, từ việc chấp hành quy định, không xả rác đến chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng. Giữ rừng hôm nay cũng chính là gìn giữ nguồn sống cho ngày mai.