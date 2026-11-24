Hơn 30 năm tận tụy với học trò vùng khó

Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Trương Thị Xuất, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đình Phùng, xã Huy Giáp đã dành trọn thời gian công tác của mình cho học sinh vùng cao. Từng đảm nhiệm công tác chuyên môn, giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Phùng (cũ), sau sáp nhập, cô trở lại bục giảng tại điểm trường Nặm Pắt, cách trường chính 15 km.

Dù gia đình sinh sống tại xã Hòa An, cách nơi công tác khoảng 100 km, cô Xuất vẫn bền bỉ vượt qua trở ngại về khoảng cách để gắn bó với điểm trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phần lớn học sinh tại điểm trường là con em dân tộc Dao, hạn chế về tiếng phổ thông và kỹ năng giao tiếp. Hiện cô phụ trách các môn: Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Đạo đức cho học sinh từ lớp 1 - 5. Để phù hợp với từng độ tuổi và khả năng tiếp thu, cô kiên trì hướng dẫn các em từng động tác, câu hát; lồng ghép những tình huống gần gũi vào bài học, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn. Cô tích cực đổi mới phương pháp, có nhiều sáng kiến được công nhận về nâng cao chất lượng dạy học lớp 1, lớp ghép và giáo dục tại điểm trường lẻ.

Năm học 2024 - 2025, cô tham mưu, hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy xóa mù chữ tại 4 điểm trường với 64 học viên là người dân địa phương. Những nỗ lực trong công tác giảng dạy của cô được ghi nhận qua nhiều danh hiệu. Nhiều năm liền, cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được UBND tỉnh tặng Bằng khen, trao tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Cô giáo Trương Thị Xuất chia sẻ: Điều khiến tôi gắn bó với nghề là tình yêu học trò và mong muốn các em được học tập, trưởng thành. Tôi mong các giáo viên trẻ đến với vùng cao luôn giữ lòng yêu nghề, thương học trò, kiên trì vượt khó, bởi mỗi tiến bộ của học sinh đều là niềm vui và động lực để người thầy tiếp tục cống hiến.

Hơn 30 năm đứng lớp, cô Xuất đã dành nhiều tâm huyết cho học sinh vùng cao. Những bài học, sự tận tình và trách nhiệm của cô sẽ tiếp tục được nối dài qua các thế hệ giáo viên.

Cô giáo Trương Thị Xuất hướng dẫn học viên trong buổi học xóa mù chữ tại điểm trường Lũng Quáng, xã Huy Giáp.

Lá đơn tình nguyện gắn bó với non cao

Nếu cô Xuất là hình ảnh của một thế hệ nhà giáo dành nhiều năm tháng cuộc đời cho giáo dục vùng cao, thì thầy giáo Nông Văn Long, Trường Mầm non Yên Thổ, xã Yên Thổ là lớp giáo viên trẻ tiếp nối hành trình ấy. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, thầy lựa chọn công tác tại vùng khó ngay từ những ngày đầu vào nghề và kiên trì bám trường, bám lớp.

Năm 2012, thầy Long viết đơn tình nguyện công tác tại điểm trường Sáng Xoáy, bày tỏ nguyện vọng được gắn bó với nơi đây đến khi nghỉ hưu. Đến nay, điểm trường nơi thầy công tác vẫn chưa có điện, không có sóng điện thoại. Những thiếu thốn ấy gây không ít trở ngại cho sinh hoạt, liên lạc và việc tiếp cận tài liệu phục vụ giảng dạy. Khắc phục khó khăn, thầy chủ động chuẩn bị nội dung, đồ dùng dạy học từ trước, tăng cường các hoạt động thực hành, trò chơi và giao tiếp để trẻ tiếp thu phù hợp với lứa tuổi.

Năm học 2025 - 2026, thầy phụ trách lớp ghép 3, 4, 5 tuổi với 36 trẻ; 100% trẻ được huy động ra lớp và ăn bán trú. Việc tổ chức dạy học cho 3 nhóm tuổi đòi hỏi phải phân chia hoạt động, lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng của từng nhóm, bảo đảm mọi trẻ đều được tham gia. Thầy tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu, dự giờ, tham gia sinh hoạt chuyên môn. Trong các năm học, tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu ở lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và phát triển thẩm mỹ đạt 100%; lĩnh vực phát triển thể chất đạt 94%.

Về quyết định viết đơn tình nguyện, thầy Nông Văn Long cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở địa phương nên hiểu những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Từ nhà đến điểm trường cách 25 km, mỗi ngày tôi đi xe máy mất khoảng 1,5 tiếng, chủ yếu là đường mòn, đèo dốc, việc đi lại rất vất vả, nhất là khi thời tiết không thuận lợi. Là nam giới công tác trong ngành mầm non, tôi phải học hỏi, rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Càng gắn bó, tôi càng yêu công việc này. Tôi nghĩ mình là người địa phương, có chuyên môn, có điều kiện đóng góp thì nên ở lại quê hương, chăm sóc và dạy dỗ con em bản làng.

Từ lá đơn viết năm 2012, thầy Long đã có hơn 10 năm gắn bó với điểm trường Sáng Xoáy. Sự lựa chọn ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể mỗi ngày, từ vượt đường xa đến kiên trì chăm sóc, giáo dục trẻ ở điểm trường còn nhiều thiếu thốn.

Từ sự tận tụy của cô Trương Thị Xuất đến lựa chọn gắn bó lâu dài của thầy Nông Văn Long đều chung tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò. Để những "ngọn lửa" nghề tiếp tục được thắp sáng, sự tận tâm của mỗi giáo viên cần được đồng hành bằng môi trường làm việc thuận lợi, chính sách phù hợp và sự quan tâm thiết thực từ nhà trường, ngành giáo dục và toàn xã hội. Giữ chân người thầy nơi vùng khó cũng chính là góp phần bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao, biên giới.