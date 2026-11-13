Bám 'điểm nóng' mưa lũ để kịp thời ứng cứu người dân

Những bước chân lấm bùn, tấm áo ướt đẫm mồ hôi không chỉ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân.

Người dân xã Thanh Bồng chung tay tháo dỡ cây bị cuốn trôi, thông tuyến Quốc lộ 24C thôn Sông Trường.

Ngày 13/11, dù mưa đã tạnh, nhưng nhiều điểm sạt lở trên địa bàn xã miền núi Thanh Bồng vẫn còn ngổn ngang đất đá. Ngay từ sáng sớm, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng các lực lượng cơ sở, người dân địa phương đã có mặt tại Trường Mẫu giáo Thanh Bồng (điểm trường thôn Môn), khẩn trương thu dọn đất đá, bùn non, vệ sinh phòng học, khuôn viên trường.

Điểm trường thôn Môn nằm bên Quốc lộ 24C, một bên là vách núi, là nơi học tập của con em đồng bào Ca Dong. Trong đêm 10/11, mưa lớn khiến một lượng lớn đất đá từ vách núi phía sau trường bất ngờ sạt xuống, tràn vào khuôn viên. Đất đỏ, đá và bùn nhão phủ kín nhiều khu vực, làm công trình nhà vệ sinh bị ngập sâu hơn 1 m, một phòng học cùng nhiều vị trí trong khuôn viên bị đất đá vùi lấp.

Sau khi đã thông xe vệt 1, người dân xã Trà My, thành phố Đà Nẵng thuận lợi lưu thông trên Quốc lộ 24C qua xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sạt lở không chỉ gây hư hỏng cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập, sinh hoạt của cô và trò. Giữa lớp bùn đất còn ngổn ngang, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau xúc, kéo từng khối đất đá từ phòng học và khuôn viên ra bên ngoài. Những đôi tay lấm lem bùn đất, những bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, bùn non đã kịp thời giúp nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tây, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Bồng cho biết, với tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đơn vị đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của xã và nhà trường khẩn trương thu dọn đất đá, khẩn trương đưa bùn non từ phòng học, khuôn viên đưa ra bên ngoài. Sau khi hoàn thành việc thu dọn, các khu vực bị ảnh hưởng được phun nước vệ sinh, bàn giao lại cho nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học.

Sau khi đã thông xe vệt 1, người dân xã Trà My, thành phố Đà Nẵng thuận lợi lưu thông trên Quốc lộ 24C qua xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Cô Trần Thị Minh Hiền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Bồng cho biết thêm, sau khi mưa tạnh, điểm trường đã duy trì trở lại hoạt động dạy học cho các cháu. Khối lượng đất đá trong phòng học và khuôn viên đã được bộ đội, công an hỗ trợ di chuyển ra bên ngoài. Tuy nhiên, khu vực sạt lở nghiêm trọng phía sau trường và lượng đất đá còn phủ kín khu vệ sinh rất khó xử lý, cần sớm được khắc phục để ổn định việc học tập, sinh hoạt của các cháu.

Theo ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, những ngày qua, địa phương có mưa rất lớn, khiến đất đá từ các sườn núi tràn xuống nhiều tuyến đường. Tuyến Quốc lộ 24C, đoạn Km 75+200 qua địa bàn tổ 2, thôn Sông Trường đang được khắc phục sạt lở; bước đầu, người dân đã có thể lưu thông qua lại. Riêng điểm trường thôn Môn, các lực lượng vũ trang đã di chuyển một lượng đất đá lớn trong phòng học và khuôn viên ra bên ngoài. UBND xã sẽ huy động thêm lực lượng, đội xung kích các thôn, máy móc, phương tiện để xử lý lượng đất đá còn bồi lấp khu vệ sinh và khắc phục điểm sạt lở phía sau trường.

Người dân lưu thông trên Quốc lộ 24C đoạn qua xã Thanh Bồng.

Không chỉ tại Thanh Bồng, trong những ngày mưa lớn, các lực lượng chức năng ở xã miền núi Ba Vì cũng khẩn trương triển khai phương án ứng cứu người dân tại những khu vực bị chia cắt. Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến các khe suối dâng cao, chảy xiết, cô lập một số hộ dân sinh sống tại khu vực tổ Gò Xuyên, thôn Nước Xuyên. Giao thông bị chia cắt không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thấu hiểu khó khăn của người dân, Công an xã Ba Vì đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nước Xuyên khẩn trương lên phương án triển khai phương án ứng cứu nhân dân. Không quản ngại mưa lớn, địa hình nhiều núi đồi, đi lại khó khăn, các lực lượng đã tiếp cận khu vực bị cô lập, sử dụng dây, áo phao và các thiết bị đưa người dân vượt qua các khu vực nước dâng cao, chảy xiết đến nơi tránh trú an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Một lượng đất đá lớn sạt lở xuống Quốc lộ 24C qua xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ những điểm trường bị đất đá vùi lấp đến các khu dân cư bị nước lũ chia cắt luôn có sự hiện diện của các lực lượng quân đội, công an và lực lượng cơ sở. Những bước chân lấm bùn, những đôi tay không ngại nhọc nhằn thu dọn từng khối đất đá không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình quân dân gắn bó, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.