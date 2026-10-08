Bám địa bàn, gắn bó với nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé và đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương trao gạo hỗ trợ từ mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” cho gia đình chị Vừ Thị Kía, bản Tân Phong.

Quản lý đoạn biên giới dài gần 43km với 15 mốc quốc giới, địa bàn Đồn Biên phòng Mường Nhé phụ trách gồm 29 bản và 3 tổ dân cư thuộc xã Mường Nhé, với 4.440 hộ, 23.261 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư phân tán đặt ra yêu cầu không chỉ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc mà cán bộ chiến sĩ đơn vị phải bám bản, gần dân, nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Sâu sát cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé thường xuyên xuống bản, đến với từng hộ dân nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giúp dân thu hoạch lúa, sắn, hỗ trợ cây giống cà phê, vật nuôi cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đến hướng dẫn sản xuất, mỗi nội dung đều được cán bộ, chiến sĩ lựa chọn, trao đổi phù hợp với tình hình thực tế từng bản, từng hộ. Qua đó, người dân thêm hiểu, tin tưởng và tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới, yên tâm phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Mường Nhé đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền trực tiếp cho gần 2.100 lượt người dân. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đồng thời hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phát triển sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước cải thiện đời sống. Để thông tin đến được với người dân, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức 7 buổi tuyên truyền lưu động bằng loa kéo, với 21 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhờ cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn giúp công tác tuyên truyền không dừng ở việc phổ biến chủ trương mà trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với người dân.

Cùng với tuyên truyền chung, việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình được Đồn Biên phòng Mường Nhé duy trì như một cách để cán bộ, chiến sĩ thực sự “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đến nay đã có 19 lượt cán bộ, đảng viên xuống địa bàn, trực tiếp nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn phát triển kinh tế cho 77 hộ gia đình được phân công phụ trách. Qua những lần gặp gỡ, cán bộ biên phòng có thêm thông tin về đời sống, tâm tư của nhân dân, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ở bản Cây Sổ, 16 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng được chiến sĩ biên phòng trao cho người dân giúp việc sinh hoạt, đi lại vào ban đêm của người dân thuận tiện hơn. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Đồn Biên phòng Mường Nhé phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, cán bộ, chiến sĩ giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, mạnh dạn phát triển kinh tế, thực hiện quyền bình đẳng giới và từng bước chủ động hơn trong cuộc sống gia đình. Việc chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cán bộ, chiến sĩ quan tâm. Chương trình “Nâng bước em tới trường” đang được Đồn thực hiện hiệu quả, hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/cháu cho 6 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Năm học 2026 - 2027, đơn vị cũng nhận đỡ đầu chăm sóc 2 cháu theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” được duy trì bằng sự sẻ chia giản dị từ chính bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ đồn Mường Nhé. Mỗi bữa, bếp ăn của đơn vị sẽ bớt một bát gạo để dành hỗ trợ những hộ gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã. Gia đình chị Vừ Thị Kía ở bản Tân Phong là một trong những hộ vừa được nhận hỗ trợ. Nhận bao gạo do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé trao tặng, chị Kía xúc động nói: “Mẹ con tôi cảm ơn cán bộ biên phòng lắm. Những lúc gia đình khó khăn, được các anh đến động viên, hỗ trợ, mẹ con tôi ấm lòng và có thêm động lực để cố gắng”.

Theo Đại úy Mùa A Cho, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng thì cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, hiểu đời sống của người dân và đồng hành với bà con trong những việc cụ thể. Chính quá trình gần dân giúp người lính biên phòng nắm được những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, từ đó tuyên truyền, vận động phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Đồn Biên phòng Mường Nhé đang phối hợp với UBND xã Mường Nhé đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, Đồn Biên phòng và Công an xã là lực lượng nòng cốt phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Để phong trào đi vào chiều sâu, xã Mường Nhé xác định tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa nội dung giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia vào trường học; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông; phát huy các nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa phong trào. Cùng với đó là củng cố các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và tổ tự quản an ninh, trật tự tại các thôn, bản, nhất là khu vực giáp biên.

Làm tốt “ba bám bốn cùng” cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé đã được sự gắn bó, tin tưởng với người dân. Khi bà con yên tâm lao động, sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, việc giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, mốc giới cũng thuận lợi hơn. Đó là cách Mường Nhé xây dựng thế trận biên phòng toàn dân từ cơ sở, góp phần giữ bình yên bản làng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.