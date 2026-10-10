Bám dân, bám bản, giữ vững bình yên nơi biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung tuyên truyền, vận động người dân bản Ón, xã Tam Chung nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tam Chung là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh nhưng điều kiện tự nhiên và đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có 7 bản, trong đó có 1 bản giáp biên, diện tích 121,1km2, dân số 1.803 hộ với 4.524 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,5%.

Với đặc thù ấy, nhiệm vụ bảo vệ biên giới không thể chỉ được thực hiện bằng những cuộc tuần tra hay sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường biên. Điều quan trọng là phải xây dựng được sự đồng thuận, niềm tin và ý thức trách nhiệm của Nhân dân. Đây cũng là lý do Đồn Biên phòng Tam Chung xác định bám dân, bám bản là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên xuống bản, gặp gỡ Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Ở bản Ón và những bản làng vùng biên Tam Chung hôm nay, hình ảnh người lính biên phòng không chỉ gắn với những cuộc tuần tra trên đường biên, những cột mốc quốc giới mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân. Khi cán bộ, chiến sĩ cùng dân giữ bản, cùng dân phát triển cuộc sống, cùng dân bảo vệ đường biên, thì mỗi người dân chính là một điểm tựa, mỗi bản làng trở thành một “pháo đài” lòng dân.

Sự gắn bó ấy được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Thực hiện mô hình “Bản sáng vùng biên”, đơn vị đã huy động nguồn lực xã hội trao tặng hàng nghìn suất quà, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, tu sửa trường học, đường liên thôn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; tổ chức 2 lớp xóa mù và tái mù chữ. Trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị nhận hỗ trợ thường xuyên 4 cháu; hỗ trợ 24 cháu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với kinh phí trên 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cùng với dựa vào Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nước bạn Lào, duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức 4 lần tuần tra song phương, 3 lần hội đàm, giao ban quý; tổ chức Lễ kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 214/BCHQS tỉnh Hủa Phăn; trao tặng, hỗ trợ tiền, vật chất cho phía bạn với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Thông qua đó, quan hệ phối hợp giữa chính quyền và lực lượng quản lý biên giới hai bên tiếp tục được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định, tạo điều kiện để Nhân dân hai bên biên giới yên tâm lao động, sản xuất.

Trung tá Ngô Minh Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: “Đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo giáo dục, an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng khu vực biên giới vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, phát triển về kinh tế - xã hội, bền chặt về lòng dân; góp phần giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc. Đó là dựa vào dân để giữ biên giới, chăm lo cho dân để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng mỗi bản làng trở thành một điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.