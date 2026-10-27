Bám đá, băng rừng tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) thực hiện nhiệm vụ tại Lào trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vượt qua vách đá dựng đứng

Địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, thông tin về liệt sĩ và vị trí phần mộ qua nhiều năm đã thay đổi. Vì vậy, khi mỗi manh mối, di vật được tìm thấy lại tiếp thêm động lực để lực lượng tìm kiếm vượt qua gian khó, thực hiện nhiệm vụ.

Bút kim khắc tên “Mạnh” được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại bản Mày Văng Lực, Lào

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đang cùng đồng đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sekong, chia sẻ, mỗi khi phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng những kỷ vật là cả đội vỡ òa xúc động. Từ đây, những lần băng rừng, vượt suối, đào tìm giữa địa hình hiểm trở, nơi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh như bớt gian nan hơn.

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Tiếp nhận tài liệu thông tin về nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ do người dân cung cấp

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, lấy thông tin nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ từ người dân Lào

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng các di vật

Đưa hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về đơn vị hương khói

Băng rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet

Lấy mẫu từ các hài cốt liệt sĩ vừa tìm kiếm và quy tập tại Lào

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 còn đẩy mạnh công tác dân vận, đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân; phối hợp với chính quyền và người dân địa phương thực hiện các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào trong những hang đá

Từ trung tuần tháng 9-2026 đến nay, Đội 192, Bộ CHQS TP Huế đã tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sekong; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập 4 hài cốt tại tỉnh Khammouane. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với lực lượng chức năng quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hầm chữ A, bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).