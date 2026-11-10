Bám cơ sở, gần dân, xây dựng biên cương vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp nhân dân trên địa bàn cấy lúa, gắn bó cùng bà con trong lao động sản xuất. Ảnh: Minh Chiến

Cán bộ tăng cường góp sức xây dựng cơ sở

Trên tuyến biên giới dài 333,125km tiếp giáp Trung Quốc, Cao Bằng có 21 xã biên giới với 172.379 người dân sinh sống, trong đó đồng bào Tày, Nùng chiếm đa số. Những năm qua, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, song điều kiện kinh tế - xã hội giữa các địa bàn còn có sự chênh lệch. Ở một số nơi, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, sinh kế của người dân còn thiếu ổn định, năng lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở chưa đồng đều. Thực tế đó đòi hỏi sự tham gia, hỗ trợ của các lực lượng, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò quan trọng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chú trọng triển khai mô hình “Cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường phát triển kinh tế - xã hội”. Theo mô hình này, cán bộ Biên phòng được phân công về công tác tại các xã biên giới, tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương và đảm nhiệm một số chức danh chủ chốt. Trên cương vị được giao, các đồng chí trực tiếp cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc của địa phương; tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Điểm nổi bật của mô hình là bố trí cán bộ có kinh nghiệm công tác, am hiểu địa bàn và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới tham gia trực tiếp vào hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Nhờ vậy, những vấn đề phát sinh ở địa phương được nắm bắt sát hơn, việc tham mưu, đề xuất giải pháp có điều kiện bám sát thực tế. Cán bộ tăng cường cũng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng Biên phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong quá trình thực hiện mô hình, nhiều cán bộ được giao đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở địa phương. Có đồng chí giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, có đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trên mỗi cương vị, người cán bộ tăng cường phải cùng tập thể cấp ủy, chính quyền giải quyết công việc, đưa các chủ trương phát triển địa phương vào thực tiễn.

Tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ tăng cường ở cơ sở là Đại tá Mê Văn Đạt, cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cùng cấp ủy vận động người dân chuyển đổi sản xuất, phát triển chăn nuôi và du lịch. Đến năm 2020, Đảng bộ xã có 215 đảng viên sinh hoạt tại 23 chi bộ. Một trường hợp khác là Trung tá Lê Bá Hùng, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cốc Pàng, từng được tăng cường về công tác tại xã Đức Hạnh. Đồng chí được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư, sau đó là Bí thư Đảng ủy xã Đức Hạnh giai đoạn 2006 - 2019. Đồng chí cùng cấp ủy, chính quyền vận động người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi. Năm 2017, đàn trâu, bò của xã vượt 3.000 con, đàn dê hơn 1.500 con; năm 2018, xã giảm hơn 5% số hộ nghèo và xóa hết hộ đói.

Theo đánh giá của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, cán bộ tăng cường đã tích cực tham mưu xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Những đóng góp đó góp phần gắn nhiệm vụ phát triển địa phương với yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới.

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục duy trì cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội không giữ chức danh. Cương vị công tác có sự điều chỉnh, nhưng yêu cầu gắn bó với cơ sở vẫn xuyên suốt. Người cán bộ tiếp tục góp sức để địa phương vững mạnh, để bà con có thêm điều kiện yên tâm lao động, gắn bó với quê hương biên giới.

Đảng viên phụ trách, gắn bó với từng hộ dân

Nếu mô hình “Cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường phát triển kinh tế - xã hội” hướng vào củng cố hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã thì mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới” lại đưa công tác dân vận đến gần từng gia đình, từng người dân. Đây là cách làm cụ thể hóa phương châm ‘ba bám, bốn cùng’, giúp cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình nhân dân và kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn những hộ cần quan tâm, hỗ trợ, tập trung vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, từng đảng viên được giao phụ trách, thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu điều kiện sống, tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của gia đình.

Điểm thiết thực của mô hình là công tác tuyên truyền, vận động không dừng lại ở những buổi sinh hoạt tập trung mà được thực hiện thông qua tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với từng hộ. Cán bộ, đảng viên có điều kiện hiểu rõ hoàn cảnh của mỗi gia đình, lựa chọn nội dung tuyên truyền và cách hỗ trợ phù hợp. Nhờ đó, những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, an ninh, trật tự được nắm bắt kịp thời, giúp đơn vị chủ động tham mưu và phối hợp với địa phương giải quyết ngay từ cơ sở.

Tiêu biểu trong thực hiện mô hình là Thiếu tá Phạm Vũ Lê, từng giữ chức Chính trị viên phó tại Đồn Biên phòng Xuân Trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, hiện là Trợ lý Tuyên huấn. Trong quá trình công tác, đồng chí thường xuyên bám sát các hộ gia đình được phân công phụ trách, tìm hiểu hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ con giống để bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Sự giúp đỡ gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần khuyến khích bà con ổn định sinh kế, vươn lên trong cuộc sống. Cũng với cách làm gần dân, Thiếu tá Hoàng Văn Xì, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng Lũng Nặm, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của các hộ được phân công phụ trách, đồng thời hỗ trợ con giống để bà con phát triển sản xuất. Qua đó, đồng chí tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ biên giới.

Đối với những gia đình có người từng vi phạm pháp luật, cán bộ, đảng viên kiên trì tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Người được phân công phụ trách phải nắm hoàn cảnh và các mối quan hệ liên quan để có cách tiếp cận phù hợp. Sự quan tâm thường xuyên góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ mỗi gia đình.

Đại tá Lương Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình giúp cán bộ hiểu tâm tư, hoàn cảnh của người dân, làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Khi được người dân tin cậy, chia sẻ chuyện gia đình, cán bộ có thể kịp thời động viên, giúp đỡ, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ quân - dân. Đây là cách dân vận trực tiếp, hiệu quả, góp phần củng cố ‘thế trận lòng dân”.

Để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng xác định cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, đảng viên và đặc điểm của mỗi địa bàn. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng; chú trọng hỗ trợ đúng nhu cầu, khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ biên giới.

Từ việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở xã đến trực tiếp gắn bó với từng hộ gia đình, cán bộ, đảng viên Biên phòng đang góp sức giải quyết những vấn đề thiết thực của địa bàn. Khi cơ sở được củng cố, đời sống nhân dân ổn định, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ biên giới được nâng lên, đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn 2015 - 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã điều động 27 cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới, trong đó có 15 cán bộ giữ chức danh chủ chốt. Sau sắp xếp địa giới hành chính, đơn vị duy trì 6 cán bộ tăng cường tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở, không giữ chức danh. Đối với mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình, các đồn Biên phòng phân công 430 đảng viên trực tiếp phụ trách 2.004 hộ gia đình ở khu vực biên giới.