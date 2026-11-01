Bấm chuông liên tiếp, giành điểm từ tay đối thủ, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Olympia 2026

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, với bốn điểm cầu truyền hình tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Bốn thí sinh tranh tài gồm Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa).

Đoàn Lê Anh Đức làm nên lịch sử khi mang vòng nguyệt quế Olympia về trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bước vào phần thi cuối cùng, Anh Đức tạm dẫn đầu với 190 điểm và là người thi đầu tiên. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm nhưng không trả lời đúng hai câu đầu. Thái Dương giành quyền trả lời câu hỏi đầu tiên và ghi điểm.

Ở câu hỏi cuối, Anh Đức chọn ngôi sao hy vọng. Ngay khi MC đọc câu hỏi, nam sinh tỏ ra tự tin và nhanh chóng đưa ra đáp án “Nguyễn Tuân”, giành 40 điểm, nâng tổng điểm lên 210.

Thái Dương bước vào phần thi với 165 điểm. Sau hai câu hỏi đầu không thành công, nam sinh tiếp tục chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối nhưng không trả lời đúng. Anh Đức giành quyền trả lời với đáp án “DNA ti thể”, có thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 230. Thái Dương kết thúc phần thi với 115 điểm.

Đến lượt Gia Bảo, thí sinh này có 185 điểm và chọn gói câu hỏi 20-20-20. Sau câu đầu tiên không chính xác, Anh Đức bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án “Nguyễn Văn Tố”, cộng thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 250.

Gia Bảo trả lời đúng câu thứ hai nhưng không thành công ở câu cuối dù đã chọn ngôi sao hy vọng. Anh Đức tiếp tục bấm chuông giành quyền trả lời, song đáp án sai khiến nam sinh bị trừ 10 điểm, còn 240.

Thí sinh cuối cùng là Quang Minh, bước vào phần thi với 120 điểm. Nam sinh trả lời đúng câu hỏi lịch sử đầu tiên, nâng điểm lên 140. Ở câu cuối, Minh chọn ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án “Niken và titan”, giành thêm 40 điểm.

Bốn nhà leo núi đến từ Khánh Hòa, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ trong trận chung kết Năm của Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Sau bốn phần thi, Đoàn Lê Anh Đức đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Gia Bảo, Quang Minh và Thái Dương lần lượt khép lại cuộc thi với số điểm thấp hơn.

Chiến thắng của Anh Đức đưa vòng nguyệt quế Olympia về Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, khép lại cuộc tranh tài gay cấn giữa bốn nhà leo núi.