Chủ động nắm tình hình, vào cuộc từ cơ sở

Cốc Pàng là xã vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm tỷ lệ lớn. Do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh.

Trước thực trạng đó, Đồn Biên phòng Cốc Pàng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Cụ thể, thực hiện phương châm gần dân, sát dân, đơn vị tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình phối hợp do cấp trên phát động. Cụ thể, đơn vị duy trì phân công 26 đảng viên phụ trách 70 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong đời sống cộng đồng để phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết.

Chính trị viên, Trung tá Dương Văn Giang (Đồn Biên phòng Cốc Pàng) trên đường lên xóm Lũng Mần. Ảnh: Nguyễn Ánh

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Cốc Pàng tổ chức tuyên truyền bằng tiếng bản địa, cách làm gần gũi, hiệu quả, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng cao.

Trung tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, muốn công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thì trước hết phải gần dân, hiểu dân, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên trì bám cơ sở, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào để lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp; chú trọng phối hợp với các lực lượng ở địa phương, sử dụng tiếng dân tộc để giải thích, vận động, giúp người dân hiểu rõ tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng đã phát hiện, vận động thành công một số cặp đôi có dấu hiệu tảo hôn và hôn nhân cận huyết, góp phần ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.

Kiên trì tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức

Xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng và lâu dài, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhận thức của đồng bào. Trong năm 2026, đơn vị phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền với hàng ngàn lượt người nghe. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Hôn nhân và gia đình; lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xây dựng nếp sống văn minh.

Bên cạnh tuyên truyền tập trung, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, kiên trì giải thích, vận động bằng tiếng dân tộc, lấy những trường hợp thực tế để phân tích, giúp người dân hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi, cũng như ảnh hưởng của hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe và tương lai thế hệ trẻ.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Trung tá Dương Văn Giang trò chuyện với cụ ông Vừ Mí Chí (xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng). Ảnh: Nguyễn Ánh

Một trong những trường hợp điển hình là gia đình cụ ông Vừ Mí Chí, trú tại xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng. Nhờ được cán bộ địa phương và lực lượng chức năng, các anh bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, vận động, gia đình cụ Vừ Mí Chí đã nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, không tổ chức cưới vợ, gả chồng sớm cho các cháu khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Từ những việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động của Đồn Biên phòng Cốc Pàng từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân, giúp các gia đình nâng cao trách nhiệm trong chăm lo tương lai cho con em, không để những tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của thế hệ trẻ.

Phòng ngừa từ sớm, hướng tới chuyển biến bền vững

Không chỉ vận động các gia đình có nguy cơ xảy ra tảo hôn, Đồn Biên phòng Cốc Pàng còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên. Trong năm 2026, đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm tại Đồn Biên phòng, thu hút hàng trăm lượt giáo viên, học sinh tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chính trị viên, Trung tá Dương Văn Giang (Đồn Biên phòng Cốc Pàng) chia sẻ những kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình cho em Sùng Thị Dúa 18 tuổi, trú tại xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Ánh

Được cán bộ Đồn Biên phòng Cốc Pàng tuyên truyền, giải thích về pháp luật hôn nhân và gia đình, em Sùng Thị Dúa, 18 tuổi, trú tại xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng đã thay đổi suy nghĩ về việc lập gia đình. Em chia sẻ, trước đây từng nghĩ đến tuổi là phải lấy chồng như nhiều bạn trong bản. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ biên phòng tuyên truyền những kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, em hiểu rằng kết hôn sớm có thể ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống sau này. Vì vậy, em lựa chọn đi làm, tích luỹ kinh tế, tự chủ cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Những chuyển biến trong nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ cho thấy hiệu quả từ sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn tích cực tham gia giải quyết những vấn đề xã hội ngay từ cơ sở.

Từ sự kiên trì bám bản, gần dân, lấy tuyên truyền, thuyết phục làm trọng tâm, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đang từng bước góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong đồng bào các dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh.