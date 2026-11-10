Bám bản, gần dân, chung sức xây dựng vùng biên cương no ấm

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 326 được giao thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Khu KT-QP Sông Mã, trải rộng trên 8 xã thuộc hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc.

Cán bộ Đoàn KT-QP 326 hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây ăn quả.

Đại tá Đinh Minh Khuê, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 326, cho biết: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình thực tế. Các mô hình dân vận khéo được cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực, hướng về cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám nắm địa bàn, gần gũi với nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của bà con để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động với hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cử 1.382 lượt cán bộ, nhân viên xuống địa bàn 126 thôn, bản; tổ chức 156 buổi tuyên truyền, vận động, thu hút gần 4.400 lượt người dân tham gia. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, di cư tự do và chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đoàn KT-QP 326 hỗ trợ phân bón cho nhân dân xã Mường Lèo.

Đơn vị chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp gặp gỡ, vận động trực tiếp với tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và truyền thông trên internet. Hai trang fanpage “Màu áo xanh 326” và “Biên cương xanh” được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.

Ở vùng cao biên giới, mỗi con đường được sửa chữa, mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi cây giống, con giống được trao tận tay người dân đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với đồng bào. Đoàn 326 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và mô hình “Bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Trong đó, tập trung hỗ trợ cây, con giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ năm 2025 đến nay, Đoàn KT-QP 326 đã huy động hơn 33 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, trao 150 con ngựa, 127 con trâu, 202 con bò, 1.584 kg cá giống, 4.620 cây mắc ca, 11.090 cây cà phê, 8.800 cây dứa mật cùng nhiều loại cây giống, phân bón và thức ăn chăn nuôi. Nguồn hỗ trợ góp phần tạo điều kiện để các hộ dân phát triển kinh tế gia đình, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, từng bước đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đoàn KT QP 326 bàn giao bò cho nhân dân xã Sốp Cộp.

Anh Quàng Văn Thành, bản Lạnh, xã Sốp Cộp, chia sẻ: Gia đình có hơn 1 ha đất nương, trước đây chủ yếu trồng ngô, sắn, hiệu quả kinh tế chưa cao. Đầu năm 2025, gia đình được Đoàn 326 hỗ trợ 1.600 cây cà phê giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Nhờ được cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, tôi đã nắm vững kỹ thuật sản xuất. Hiện nay, diện tích cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến sang năm sẽ cho thu hoạch.

Các Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân cải thiện nhà ở và điều kiện sinh hoạt. Cán bộ, nhân viên các đội trực tiếp giúp người dân làm nền nhà, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh; sửa chữa đường giao thông, nạo vét mương dẫn nước, lắp đặt điện, thu hoạch lúa và hoa màu. Đến nay, các đội đã hỗ trợ 11/11 bản thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giúp 45/45 hộ thực hiện các nội dung thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 18/18 điểm trường cải thiện cơ sở vật chất, đường giao thông và điều kiện sinh hoạt, ăn ở hợp vệ sinh. Khi xảy ra thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn kịp thời phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Bệnh xá quân dân y kết hợp của Đoàn KT-QP 326 khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh PV

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sinh hoạt, Đoàn KT-QP 326 còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 894 lượt người dân, với tổng trị giá 61 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, trị giá 5 triệu đồng và 100 bộ quần áo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình và học sinh vươn lên trong cuộc sống.

Kiên trì phương châm hướng về cơ sở, lấy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và sự tin tưởng, gắn bó của nhân dân làm thước đo công tác dân vận, Đoàn KT-QP 326 tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng biên giới phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng vùng biên cương Sơn La ngày càng no ấm, bình yên và phát triển.