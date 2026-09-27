Bám bản, bám dân, đẩy mạnh chuyển đổi số ở vùng an toàn khu Trà Tân

Thấm nhuần phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an xã Trà Tân đã chủ động bám bản, bám dân để triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng về cơ sở.

Quyết tâm xây dựng xã không ma túy

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Thượng tá Nguyễn Trung Nam, Trưởng Công an xã Trà Tân, cho biết với đặc thù là địa bàn miền núi có diện tích rộng, đèo dốc hiểm trở, phân bố dân cư thưa thớt, công tác quản lý ANTT tại Trà Tân luôn đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao.

Công an xã Trà Tân tổ chức tuyên truyền pháp luật và phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh.

Thời gian qua, nhờ sự chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an xã nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Trà Tân luôn được kiểm soát chặt chẽ. Điển hình như từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã Trà Tân chỉ xảy ra duy nhất 1 vụ trộm cắp tài sản/1 bị can, giảm sâu 5 vụ và 5 bị can so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trong bối cảnh tệ nạn ma túy luôn là mối họa tiềm ẩn, Công an xã Trà Tân đã thể hiện bản lĩnh sắc sảo, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Hiện đơn vị đang quản lý chặt 3 đối tượng liên quan đến ma túy (gồm 2 đối tượng sau cai nghiện và 1 đối tượng điều trị bằng thuốc thay thế methadone), đồng thời phối hợp nhịp nhàng với gia đình trong việc giám sát, giáo dục.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (từ 5/8 đến 20/9), Công an xã Trà Tân đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tiến hành thử test ma túy đối với 77 trường hợp gồm công nhân, chủ cơ sở kinh doanh, lái xe và người lưu trú nghi vấn. Kết quả 100% đều âm tính. Với những nỗ lực bền bỉ ấy, Trà Tân đã đạt các tiêu chí và đang vững bước về đích, quyết tâm xây dựng thành công xã không ma túy ngay trong năm 2026.

Lực lượng Công an xã Trà Tân đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân.

Công an xã Trà Tân test ma túy cho người lao động tạm trú trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Nam, thành công của Công an xã Trà Tân trong việc giữ vững bình yên bản làng không thể tách rời sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, nổi bật là vai trò hạt nhân của 7 người có uy tín (NCUT) tại 7 thôn.

Những già làng, NCUT chính là “cánh tay nối dài”, là cầu nối bền chặt giữa lực lượng Công an với đồng bào, kịp thời hóa giải mọi mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật, ngay tại khu dân cư. Bên cạnh đó, NCUT còn tích cực tham gia cùng lực lượng Công an vận động người dân, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư.

Công an xã Trà Tân triển khai vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Xã Trà Tân (Đà Nẵng) được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập hai xã Trà Tân và Trà Giác thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Trà Tân có diện tích tự nhiên hơn 183km2, dân số khoảng 6.400 người. Ngày 15/3/2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc công nhận 7 xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn thành phố, trong đó có xã Trà Tân.

Đưa thủ tục hành chính đến gần người dân

“Ở một xã an toàn khu với đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số như Trà Tân, sự bình yên không tự nhiên có được mà được kết tinh từ mồ hôi, trách nhiệm và tình quân dân bền chặt. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, muốn dân tin, dân yêu thì người chiến sĩ Công an phải chủ động gác lại sự ngại ngần, vượt qua mọi gian khó để bám bản, bám làng. Việc chúng tôi đưa dịch vụ hành chính công đến tận nhà, hay quyết tâm giữ sạch địa bàn không ma túy, chính là mệnh lệnh từ trái tim, là minh chứng sinh động nhất cho phong trào “Ba Nhất” trong thực tiễn”, Thượng tá Nguyễn Trung Nam, Trưởng Công an xã Trà Tân, nhấn mạnh.

Không chỉ sắc sảo trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Trà Tân còn đưa phong trào “Ba Nhất” đi vào chiều sâu thực chất, thể hiện sâu sắc tinh thần phục vụ nhân dân tận tụy, không quản ngại gian khó.

Thượng tá Nguyễn Trung Nam cho biết thêm nhận thức rõ đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đa phần làm nông - lâm nghiệp, nhiều hộ chưa có điện thoại thông minh hay thành thạo công nghệ, lại thêm trở ngại vào mùa mưa bão, Công an xã Trà Tân đã triệt để áp dụng phương châm: “Không chờ dân đến trụ sở mà chủ động tìm đến tận nơi, đưa dịch vụ hành chính công về từng thôn bản”.

Công an xã Trà Tân đến nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người già yếu, khó khăn trong đi lại.

“Thay vì để bà con vượt đèo lội suối ra trung tâm xã, chúng tôi đã chủ động mang máy móc, trang thiết bị, hồ sơ lưu động đến tận các khu dân cư hẻo lánh. Vượt qua những cung đường đèo dốc, khu vực sóng viễn thông chập chờn để kiên trì hướng dẫn thủ tục cho từng cụ già, người neo đơn”, Thượng tá Nguyễn Trung Nam chia sẻ.

Với phương châm “Mang máy đến tận nơi, đưa thủ tục hành chính đến gần người dân” thay vì để người dân vượt đường sá xa xôi, Công an xã Trà Tân đã chủ động mang phương tiện, máy móc, hồ sơ, thiết bị lưu động đến tận các khu dân cư hẻo lánh, thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Lực lượng Công an xã thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ, bên cạnh đó huy động 6 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở (trừ thôn nơi Công an xã đóng quân) phối hợp lực lượng Công an phụ trách địa bàn và trưởng thôn đến từng hộ rà soát, phân loại danh sách. Cách làm khoa học này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa giúp lực lượng nắm chắc từng nhân khẩu. Nhờ cách làm khoa học và đầy trách nhiệm này, công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước trên địa bàn xã Trà Tân đã đạt 6.203/6.397 nhân khẩu (đạt 96,96%). Công tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 4.448/5.702 nhân khẩu (78%), riêng nhóm từ 14 tuổi trở lên đạt 80%.

Công an xã Trà Tân trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Đối với những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ Công an tận tình “cầm tay chỉ việc” từng thao tác trên ứng dụng VNeID. Đặc biệt, để gỡ “nút thắt” về thiết bị và sóng viễn thông, Công an xã Trà Tân đã chủ động phối hợp với nhà mạng MobiFone hỗ trợ SIM miễn phí cho người dân, đồng thời kiến nghị xử lý các “vùng lõm sóng”, bảo đảm kết nối thông suốt để bà con vùng cao tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Trong cao điểm mùa mưa lũ hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, nguy cơ nước sông, suối dâng cao, dòng chảy xiết và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Công an xã Trà Tân đã tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh.

Công an xã Trà Tân tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an xã Trà Tân đã thông tin, cảnh báo cho đoàn viên, học sinh về những nguy cơ đuối nước thường xảy ra trong mùa mưa. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, lực lượng Công an còn hướng dẫn học sinh cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước; hướng dẫn Đoàn Thanh niên và học sinh nhà trường trang bị và sử dụng áo phao đúng quy định.