Baleba gây ấn tượng tại Champions League.

Trong chuyến làm khách đến sân Metropolitano hôm thứ Ba, thầy trò Michael Carrick trải qua một trận đấu không như mong đợi. Tấm thẻ đỏ của Leny Yoro khiến đội khách chật vật trong việc kiếm điểm và phải ra về tay trắng với thất bại 0-2.

Tuy nhiên, giữa màn trình diễn đáng thất vọng của tập thể, Baleba vẫn nhận được sự tán thưởng từ các cổ động viên MU. Một người hâm mộ bình luận trên mạng xã hội X rằng tiền vệ này là cầu thủ duy nhất thể hiện đúng tinh thần và cường độ thi đấu trên sân, đồng thời bày tỏ lo ngại anh có thể bị ảnh hưởng bởi phong độ thiếu tích cực của các đồng đội.

Một ý kiến khác so sánh những phẩm chất của Baleba với hai tiền vệ nổi tiếng: “Thể chất và sức bền của N'Golo Kante kết hợp với khả năng dẫn bóng của Paul Pogba”. Thậm chí, có cổ động viên khẳng định Baleba gần như phải gánh cả đội, qua đó cho thấy kỳ vọng lớn dành cho tân binh này.

Baleba có màn trình diễn đáng khen ngợi.

Bình luận trên BBC sau trận, cựu tiền đạo Wayne Rooney cũng có lời khen ngợi Baleba: “Tôi thấy Baleba chơi xuất sắc. Cậu ấy mang lại năng lượng cho hàng tiền vệ. Ngoài ra thì Andrey Santos cũng chơi tốt".

Trong 66 phút đá chính cùng Andrey Santos tại sân Metropolitano, Baleba vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn. Anh tung ra 16 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác 89%. Anh có 3 lần hỗ trợ phòng ngự, 3 lần thu hồi bóng và 2 lần tắc bóng hiệu quả.

Quyết định rút Baleba khỏi sân của Carrick cũng gây tranh cãi. Một số người hâm mộ cho rằng tiền vệ người Cameroon là nhân tố thu hồi bóng quan trọng nhất của MU, nên việc thay anh ra khiến đội bóng càng gặp bất lợi.

Baleba gia nhập MU từ Brighton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí ban đầu 65 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí tiềm năng. Trước đó, cầu thủ 22 tuổi đã có màn ra mắt khi vào sân từ phút 59 trong trận hòa Tottenham tại Premier League cuối tuần trước.

Dù MU chưa thể tìm lại sự ổn định, phản ứng tích cực dành cho Baleba cho thấy người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.