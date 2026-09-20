Baifern Pimchanok nói về việc bị bạn trai cũ ngó lơ ở sự kiện

Theo tờ Mgronline, những ngày gần đây, mạng xã hội Thái Lan xôn xao trước thông tin Baifern Pimchanok và tình cũ Nine Naphat cùng xuất hiện tại một sự kiện nhưng nam diễn viên lại cố tình phớt lờ cô. Trước những đồn đoán Nine Naphat lên tiếng phủ nhận.

Cụ thể, khi tham dự một sự kiện của nhãn hàng mới đây, nữ diễn viên chia sẻ cô không cảm thấy phiền lòng về việc cả hai có chào hỏi nhau hay không.

"Trong một sự kiện lớn có rất nhiều khoảnh khắc diễn ra. Việc không có cơ hội chạm mặt hay chào hỏi là điều hết sức bình thường, tôi hoàn toàn hiểu được. Bản thân tôi không muốn chuyện này bị đẩy đi quá xa hay trở thành chủ đề bàn tán tiêu cực", Baifern cho biết.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng có mối tình đẹp trước khi chia tay vào tháng 7/2024. Ảnh: IGNV.

Người đẹp sinh năm 1992 nói cô tôn trọng bạn trai cũ và không muốn ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh hiện tại.

"Tôi muốn giữ sự tinh tế và tôn trọng mối quan hệ hiện tại của anh ấy, không muốn làm ai phải rơi vào thế khó xử. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có mâu thuẫn gì cả. Tôi hy vọng mọi người không tiếp tục khai thác chuyện cũ, vì chúng ta không biết điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của những người trong cuộc hay không", cô nói.

Tiếp đó, Baifern bày tỏ cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Mỹ nhân Thái Lan không cảm thấy cô đơn vì lịch trình làm việc luôn dày đặc từ sáng đến muộn.

"Tôi đang rất tận hưởng công việc. Tôi vẫn sẵn sàng mở lòng với tình yêu mới nhưng không gượng ép bản thân phải tìm kiếm ngay lập tức. Nếu có tin vui, chắc chắn tôi sẽ chủ động khoe với khán giả. Còn hiện tại thì chưa có ai tán tỉnh cả, điện thoại của tôi ngày nào cũng đầy 100% pin", Baifern hài hước cho biết.

Baifern và Nine Naphat lần đầu hợp tác trong phim Friend Zone ra mắt tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam năm 2019. Sau đó, họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Tới 2022, hai ngôi sao tái hợp trong phim Sroi Sabunnga - Sợi dây hoàng lan của kênh CH3.

Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi đồng nghiệp. Cả hai trải qua vài năm hẹn hò, gắn bó. Đến tháng 7/2024, Nine Naphat tổ chức họp báo xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok. Theo Nine Naphat, sau khi xem xét mối quan hệ, hai người quyết định trở về làm bạn bè. Nam diễn viên sinh năm 1996 gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã động viên, ủng hộ hai người suốt thời gian qua.