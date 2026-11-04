Baidu ra mắt AI huấn luyện xe tự hành

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Theo Reuters, Baidu cho biết Apollo World có thể tạo ra tối đa 100.000km hành trình lái xe mô phỏng mỗi ngày, tương đương khoảng 3 năm thử nghiệm thực tế của một xe tự hành có người giám sát an toàn.

Hệ thống có khả năng tạo dữ liệu đa phương thức theo thời gian thực, gồm hình ảnh từ camera và dữ liệu cảm biến lidar, giúp các hệ thống tự lái trực tiếp nhận diện và di chuyển trong môi trường mô phỏng.

Apollo World hiện được sử dụng để huấn luyện đội xe robotaxi Apollo Go của Baidu, dịch vụ được xem là nhà vận hành robotaxi lớn nhất Trung Quốc và đang hướng tới mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Đối thủ của Baidu trong lĩnh vực này có WeRide, Pony.ai và Momenta Global. Đối tác Trung Quốc của Volkswagen là XPeng cũng dự kiến triển khai dịch vụ robotaxi vào năm 2027.

Theo Morgan Stanley, đội xe robotaxi tại Trung Quốc có thể tăng lên 1 triệu chiếc vào năm 2035. Tuy nhiên, chi phí phát triển công nghệ vẫn là thách thức lớn.

Các doanh nghiệp Trung Quốc thường chọn mô hình mở rộng ít tài sản, hợp tác với hãng xe và đơn vị vận hành địa phương ở nước ngoài, thay vì tự đầu tư toàn bộ đội xe. Dù vậy, việc huấn luyện mô hình AI và phát triển phương tiện tự hành vẫn đòi hỏi nguồn vốn đáng kể.