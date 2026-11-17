Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhật báo Trung Quốc (China Daily)
Từ ngày 17-20/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, và làm việc song phương tại đây.
Nhân dịp này, Nhật báo Trung Quốc (China Daily) đăng Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Chung một đại dương - Chung một tương lai".
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bai-viet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-tren-nhat-bao-trung-quoc-china-daily-post1403398.html