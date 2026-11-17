Trước cuộc di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi những vùng thường xuyên bị sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, lực lượng Công an và Quân đội tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại nhà ở. Không chỉ góp sức bằng ngày công lao động, các lực lượng còn hỗ trợ nước sạch, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.