Chào mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết và tuyên dương các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2026 tiếp nhận 69 tác phẩm gửi tham gia thuộc 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, với các thể loại như phản ánh, điều tra, phóng sự, ghi chép, phỏng vấn và bình luận.

Ban Giám khảo đã xem xét tác phẩm theo ba nhóm tiêu chí. Về nội dung, chú trọng tính chính xác, căn cứ, giá trị thông tin, tính phát hiện và khả năng gợi mở giải pháp. Về hình thức, xem xét kết cấu, ngôn ngữ, cách khai thác đề tài và kỹ thuật thể hiện phù hợp với từng loại hình. Về hiệu quả xã hội, chú trọng giá trị thiết thực và khả năng lan tỏa của tác phẩm đối với nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 21 tác phẩm xuất sắc tuyên dương gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Nhà báo Đỗ Yến Hoa, bút danh Thanh Hoa với loạt bài viết chuyên sâu "Chuyển đổi số giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh sau sáp nhập" đăng trên Tạp chí Công dân và Khuyến học đoạt giải Khuyến khích cuộc thi.

Các tác phẩm được xét chọn giải thưởng phản ánh những vấn đề sát với đời sống học đường. Các loạt bài về an toàn bữa ăn bán trú, quyền học của học sinh và tình trạng thiếu sách giáo khoa cho thấy vai trò của báo chí trong phát hiện bất cập, làm rõ vấn đề và gợi mở hướng xử lý cho cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

Các tác phẩm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đặt ra những câu hỏi cụ thể về hiệu quả sử dụng công nghệ, năng lực số của học sinh và yêu cầu an toàn khi đưa AI vào dạy học.

Những tác phẩm về di sản nghệ thuật, văn hóa đọc và các câu chuyện học đường ghi nhận cách làm của nhà giáo, nhà trường và cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường học tập giàu tính nhân văn.

Nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tổng kết và tuyên dương, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh" lần thứ IV, năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một giải thưởng báo chí chuyên đề, góp phần động viên đội ngũ những người làm báo quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời tạo thêm một diễn đàn để những vấn đề của ngành giáo dục được nhìn nhận từ nhiều góc độ, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm xã hội.

Qua các tác phẩm dự thi, có thể nhận thấy bức tranh giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được phản ánh khá phong phú, từ những thành tựu trong đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến những vấn đề thiết thân như an toàn trường học, bữa ăn bán trú, học phí, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, quyền học tập của học sinh và những thách thức đặt ra trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo nhà báo Lý Việt Trung, điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh những gì đang diễn ra trong nhà trường mà còn đặt giáo dục trong mối quan hệ với sự phát triển của thành phố, với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng xã hội và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước vào tương lai.

"Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, báo chí viết về giáo dục càng cần nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng phân tích, năng lực phản biện và sức sáng tạo.

Thông qua những tác phẩm dự thi, nhiều thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo và tấm gương đẹp đã được giới thiệu, lan tỏa. Đồng thời, những bất cập, khó khăn và vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục cũng được phản ánh, phân tích, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của xã hội và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Các tác phẩm có chất lượng tốt đã cho thấy báo chí không đứng ngoài quá trình đổi mới giáo dục…", nhà báo Lý Việt Trung nhấn mạnh.