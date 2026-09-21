Bãi trông xe đẩy học sinh đi bộ xuống lòng đường

Theo ghi nhận của phóng viên khoảng 7h, đúng thời điểm học sinh tấp nập đến trường, hai bên tuyến đường xuất hiện hàng dài ô tô đỗ san sát. Nhiều vị trí, phương tiện đỗ kín vỉa hè, trong khi dưới lòng đường cũng có ô tô dừng, đỗ nối tiếp nhau.

Vào thời điểm học sinh đi học, phương tiện đỗ kín vòng quanh trường. Ảnh: SN

Đáng chú ý, một số ô tô được đỗ theo chiều ngang trên vỉa hè, phần đầu hoặc đuôi xe hướng ra lòng đường, gần như bịt kín lối dành cho người đi bộ. Có đoạn, phương tiện còn đỗ ngược chiều, khiến phần đường còn lại bị bó hẹp, việc tránh nhau giữa các phương tiện trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh lượng học sinh, phụ huynh và phương tiện tăng cao vào đầu giờ sáng, tình trạng trên càng làm gia tăng nguy cơ xung đột giao thông. Thay vì có thể đi bộ trên vỉa hè, nhiều học sinh phải bước xuống lòng đường, men theo hàng ô tô đang đỗ để tới trường.

Phương tiện được trông giữ ngang, dọc khắp khu vực. Ảnh: PC

Vỉa hè bị bịp kín đẩy học sinh phải đi bộ dưới lòng đường. Ảnh: NS

Ghi nhận thực tế cho thấy, tuyến đường không quá rộng nhưng ô tô xuất hiện dày đặc ở cả hai bên. Có những vị trí xe đỗ một phần hoặc gần như toàn bộ trên vỉa hè. Phần không gian còn lại dành cho người đi bộ rất hạn chế.

Anh L. V. K một phụ huynh học sinh cho biết, điều đáng lo ngại không đơn thuần là bất tiện trong việc đi lại mà còn là vấn đề an toàn của học sinh. Khi phải xuống lòng đường, các em di chuyển chung với xe máy, ô tô trong thời điểm mật độ phương tiện cao. Chỉ một tình huống thiếu quan sát cũng có thể phát sinh va chạm.

Để tận dụng vị trí trông xe, phương tiện bị quay ngang. 1/3 xe ô tô tràn xuống lòng đường. Ảnh: NS

Loạt ô tô quay ngang án ngữ quanh trường học. Ảnh: PC

Tại khu vực này hiện có biển báo điểm trông giữ ô tô, xe máy. Thông tin thể hiện trên biển cho thấy điểm trông giữ phương tiện được UBND phường Từ Liêm cấp phép cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang.

Đáng chú ý, theo thông tin trên biển, vị trí được cấp phép trông giữ phương tiện là phần vỉa hè. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường xuất hiện nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường. Để tận dụng vỉa hè, đơn vị trông giữ cho xe quay ngang. Toàn bộ thân xe chiếm hết vỉa hè, phần mũi xe thò ra lòng đường.

Tuyến đường hẹp lại bị phương tiện bủa vây. Ảnh: PC

Điều này đặt ra yêu cầu cần làm rõ đâu là phạm vi được phép sử dụng để trông giữ phương tiện, những ô tô dưới lòng đường có thuộc hoạt động của điểm trông giữ hay không và việc tổ chức sắp xếp phương tiện tại đây có bảo đảm đúng phạm vi được cấp phép.

Việc sử dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện cũng cần bảo đảm không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt tại khu vực trường học - nơi tập trung đông học sinh vào những khung giờ nhất định.

Tiếp nhận phản ánh sáng 18/9, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng ô tô đỗ dày đặc quanh khu vực Trường THCS Từ Liêm 3.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm cho biết sẽ yêu cầu đơn vị chuyên môn kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Tuy nhiên, đến trưa 21/9, tình trạng đỗ xe ô tô nêu trên vẫn chưa được xử lý triệt để. Do đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời. Bởi trong những khung giờ học sinh đến và tan trường, việc duy trì vỉa hè thông thoáng, bảo đảm đủ mặt đường cho phương tiện lưu thông không chỉ liên quan đến trật tự đô thị mà trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn của học sinh.