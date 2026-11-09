Bãi trông giữ ô tô bị xử phạt vì sử dụng đường, hè sai phép

Ngày 9/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn quản lý.

Tại khu vực phố Hoàng Đạo Thúy, tổ công tác qua kiểm tra xác định điểm trông giữ phương tiện do Hợp tác xã Thành Công quản lý vi phạm.

ực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt Hợp tác xã Thành Công.

Theo giấy phép, đơn vị này được sử dụng tạm thời một phần lòng đường phố Hoàng Đạo Thúy, phía bên phải theo chiều xe chạy, đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương để trông giữ ô tô.

Phạm vi được cấp phép có chiều dài 65m, chiều rộng 2m, tổng diện tích 130m², thời gian sử dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định đơn vị quản lý đã sử dụng cả lòng đường và vỉa hè để trông giữ phương tiện, không đúng với nội dung giấy phép được cấp. Nhiều ô tô được bố trí đỗ vượt ra ngoài phạm vi cho phép, ảnh hưởng đến không gian lưu thông của các phương tiện và việc đi lại của người dân.

Nhiều ô tô được trông giữ tại lòng đường, vỉa hè.

Trước vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Thành Công về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép. Đồng thời, yêu cầu đơn vị chấm dứt vi phạm, thu hẹp phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, việc tổ chức các điểm trông giữ phương tiện tại những khu vực được cấp phép góp phần đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện trên các tuyến phố. Tuy nhiên, hoạt động này phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm các điều kiện về phạm vi, diện tích và thời gian được cấp phép.

Việc tự ý mở rộng diện tích trông giữ, bố trí phương tiện vượt quá phạm vi cho phép không chỉ vi phạm quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè mà còn có nguy cơ thu hẹp mặt đường, cản trở dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến phố có mật độ phương tiện cao.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các phường, xã và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để tình trạng lợi dụng giấy phép để chiếm dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong ngày 8/11, các Đội CSGT địa bàn tại Hà Nội qua tuần tra kiểm soát các tuyến phố có mật độ phương tiện cao như Tràng Thi, Lê Duẩn, Giải Phóng, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh… đã xử phạt 25 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định. Đối tượng vi phạm chủ yếu là tài xế taxi công nghệ.