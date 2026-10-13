Bại trận 0-2 trước Sporting CP, Lens ngậm ngùi nhìn đối thủ chiếm vị trí thứ 7

📊 Xem thống kê chi tiết trận Lens 0-2 Sporting CP: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Lens0 - 2Sporting CPKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Lens tiếp đón Sporting CP.

13'Lens áp đảo hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc

Trải qua 13 phút thi đấu, Lens đang tạo ra sức ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 75% - 25%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với 5 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Sporting CP hoàn toàn phải co cụm phòng ngự và chưa thể tung ra pha hãm thành nào.

22'Luis Suárez mở tỷ số cho Sporting CP

Phút 22, nhận đường chuyền từ Nestory Irankunda, Luis Suárez dứt điểm chính xác đưa Sporting CP vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Stade Bollaert-Delelis. Bàn thắng mở tỷ số đầy quý giá giúp đội khách tạo lợi thế lớn dù đội chủ nhà Lens đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

25'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau 25 phút bóng lăn, Lens đang chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 6 - 1 trước Sporting CP. Dù vậy, đội khách vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng thủ, trong khi tỷ lệ kiểm soát bóng đang ở mức khá cân bằng 51% - 49%.

37'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Dù bị dẫn 0-1, Lens vẫn đang dồn ép mạnh mẽ khi kiểm soát bóng 57% - 43% và tung ra tới 11 - 2 pha dứt điểm so với Sporting CP. Tuy nhiên, hiệu quả đang là điểm tựa của đội khách khi họ tận dụng tốt cơ hội để nắm lợi thế dẫn bàn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, Lens vẫn đang miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 56% và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 13 - 5. Dù vậy, Sporting CP vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của hàng thủ với 1 - 3 lần cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

58'Lens điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 58, Lens quyết định làm mới đội hình khi tung Ruben Aguilar vào sân thế chỗ Samson Baidoo. Đang bị dẫn 0-1 ngay tại sân Stade Bollaert-Delelis, đội chủ nhà cần thêm những phương án tươi mới để cải thiện thế trận tấn công.

58'Lens làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 58, Lens quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Odsonne Édouard được tung vào sân để thế chỗ cho Franjo Ivanovic. Đang bị Sporting CP dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis, đội bóng nước Pháp rất cần một luồng gió mới để chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng quân bình tỷ số.

61'Lens nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước qua phút 60, Lens chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang áp đảo về số lần hãm thành với tổng cộng dứt điểm 15-7 (trúng đích 4-3). Dù vậy, Sporting CP vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng thủ và 4 pha cứu thua để tạm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

66'Sporting CP điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 66, Sporting CP quyết định làm mới đội hình khi tung Luís Guilherme vào sân thế chỗ Geny Catamo. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và nỗ lực bảo toàn lợi thế trước sức ép liên tục từ phía Lens.

68'Lens làm mới hành lang cánh

Phút 68, Lens quyết định rút Saud Abdulhamid ra nghỉ để nhường chỗ cho Michał Skóraś. Đang bị Sporting CP dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis, đội bóng nước Pháp cần thêm những nhân tố mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

68'Lens làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 68, Lens quyết định rút Junior Kadile ra nghỉ và tung Mezian Soares Mesloub vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội chủ sân Stade Bollaert-Delelis rất cần làn gió mới để chuyển hóa sức ép thành bàn thắng san bằng cách biệt.

71'Thẻ vàng cho Michaël Cuisance bên phía Lens

Phút 71, tiền vệ Michaël Cuisance bên phía Lens phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà vẫn đang bị dẫn 0-1, sự sốt ruột bắt đầu lộ rõ khi các pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn.

73'Sporting CP làm mới đội hình khi dẫn 2-0

Phút 73, ban huấn luyện Sporting CP quyết định rút João Simões ra nghỉ để nhường chỗ cho Silas Andersen. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

73'Sporting CP làm mới hàng công

Phút 73, Sporting CP có sự điều chỉnh nhân sự khi Jesse Derry được tung vào sân thế chỗ Nestory Irankunda. Đang dẫn trước 0-2 ngay tại Stade Bollaert-Delelis, đội khách chủ động bổ sung thể lực tươi mới để duy trì sự chắc chắn trong những phút còn lại.

73'Lens nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Lens đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nắm giữ tới 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành với 18 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 4), nhưng Sporting CP vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 0-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ.

74'Issa Doumbia nhân đôi cách biệt cho Sporting CP

Phút 74, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Silas Andersen, Issa Doumbia dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Sporting CP. Bàn thắng này giúp đại diện Bồ Đào Nha nới rộng khoảng cách an toàn ngay trên sân khách Stade Bollaert-Delelis.

80'Lens làm mới tuyến giữa ở phút 80

Phút 80, Lens thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Yassine Titraoui được tung vào sân thế chỗ Amadou Haidara. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi đã bị dẫn 0-2.

81'Florian Thauvin dính thẻ vàng vì phản ứng

Phút 81, Florian Thauvin bên phía Lens phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay tại Stade Bollaert-Delelis, sự nóng vội và ức chế tâm lý đã bộc lộ rõ ở các cầu thủ chủ nhà trong những phút cuối trận.

85'Sporting CP làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 85, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi Fotis Ioannidis được tung vào sân thế chỗ cho Luis Suárez. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Stade Bollaert-Delelis, đội khách đang chủ động làm mới nhân sự để duy trì áp lực và bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút cuối.

85'Sporting CP làm mới đội hình cuối trận

Phút 85, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi Pedro Lima Barros được tung vào sân thế chỗ cho Issa Doumbia. Đang dẫn trước 2-0 trên sân khách, sự điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội bóng Bồ Đào Nha duy trì sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế trong những phút thi đấu cuối cùng.

85'Lens bế tắc dù dồn ép liên tục

Bước sang phút 85, Lens miệt mài tấn công hòng tìm bàn gỡ với quyền kiểm soát bóng 54% - 46% và tung ra tới 19 - 10 pha dứt điểm. Dẫu vậy, sự hiệu quả vẫn thuộc về Sporting CP khi đội khách tận dụng tốt cơ hội để duy trì cách biệt 0-2, trong khi thủ môn của họ đã có tới 5 lần cứu thua để hóa giải sức ép.

KTKết thúc: Lens 0-2 Sporting CP

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026

Lens và Sporting CP gặp nhau trong thế cân bằng hiếm có: cả hai đều đang có phong độ cao và cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Stade Bollaert-Delelis, hứa hẹn là màn so tài của hai tập thể đang vào phom.

Hai đội cùng mang theo đà thăng hoa

Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, sau khi thua một trận rồi quay lại với kết quả tích cực. Đà hưng phấn ấy là lợi thế tâm lý đáng kể khi họ được đá trên sân nhà.

Sporting CP có chuỗi 5 trận gần nhất còn vững vàng hơn: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Đội khách thắng ở trận vừa qua, trước đó có hai trận hòa liên tiếp. Việc giữ được sự ổn định trong cả 5 lần ra sân cho thấy họ có sức bền và kỷ luật tốt.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất mong manh

Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đứng thứ 7 với 3 điểm, còn Lens xếp thứ 10 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm và chỉ cách nhau 3 bậc, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Thế trận cân bằng về điểm số khiến cả hai khó chấp nhận chia điểm một cách dễ dàng. Mỗi đội đều có lý do để chơi chủ động, bởi chiến thắng sẽ giúp họ tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lens có lợi thế sân nhà và đang giữ mạch thắng 2 trận gần nhất. Nếu duy trì được nhịp độ cao và sự tự tin ấy, đội chủ nhà có thể gây áp lực ngay từ những phút đầu để buộc Sporting CP phải lùi sâu.

Ngược lại, Sporting CP là đội chưa thua trong 5 trận gần nhất. Với sự chắc chắn đó, đội khách có thể kiên nhẫn chờ thời cơ, kiểm soát nhịp trận đấu và trừng phạt khi Lens để lộ khoảng trống. Trong một trận đấu giữa hai đội cùng hưng phấn, khả năng giữ tập trung và xử lý các tình huống then chốt sẽ quyết định cục diện.

Nhận định

Hai đội bước vào trận với những tín hiệu tích cực gần như tương đồng: cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Lens có thêm lợi thế sân nhà và hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, trong khi Sporting CP nổi bật nhờ chuỗi 5 trận không thua. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và bản lĩnh trong từng pha bóng có thể làm nên khác biệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)