Bài toán tài chính MPV 7 chỗ: Cuộc đua hạ giá xe xăng và sức ép thương mại từ xe điện dịch vụ

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt nhất từ trước đến nay tại phân khúc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ – "cỗ máy in tiền" của tệp khách hàng kinh doanh vận tải hành khách. Từng là địa hạt thống trị tuyệt đối của các dòng xe động cơ đốt trong giá rẻ, cấu trúc phân khúc MPV đang đứng trước bước ngoặt tái cấu trúc sâu sắc.

Sự xuất hiện của các đại diện thuần điện thế hệ mới với chi phí năng lượng siêu tiết kiệm, kết hợp cùng chiến lược giảm giá đại lý chưa từng có từ các hãng xe xăng truyền thống, đã tạo nên một bài toán kinh tế đa chiều đối với các nhà quản lý đội xe taxi lẫn hàng ngàn tài xế công nghệ độc lập.

Tổng hợp từ các báo cáo thị trường ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về mặt sản lượng của phân khúc MPV trong tháng 9/2026 với tổng doanh số của 11 mẫu xe phổ thông đạt 3.689 xe, tăng 20,7% so với tháng trước.

Tượng đài Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc với 954 xe bán ra trong tháng 9 (tăng 42,8%), nâng tổng doanh số tích lũy 9 tháng đầu năm lên 10.496 xe. Theo sau là các cái tên quen thuộc như Toyota Innova Cross đạt 831 xe (tích lũy 5.082 xe), Toyota Veloz Cross bán ra 602 xe (tích lũy 7.152 xe), KIA Carens đạt 363 xe (tích lũy 3.536 xe), KIA Carnival đạt 258 xe (tích lũy 3.289 xe), Honda BR-V đạt 258 xe (tích lũy 1.888 xe), Hyundai Stargazer đạt 200 xe (tích lũy 2.597 xe), Suzuki XL7 đạt 113 xe (tích lũy 1.321 xe), Hyundai Custin đạt 54 xe (tích lũy 777 xe), Toyota Alphard đạt 31 xe (tích lũy 252 xe) và Toyota Avanza Premio lùi về 25 xe (tích lũy 513 xe).

Tuy nhiên, đằng sau những con số doanh số có vẻ khả quan đó là thực tế sức tiêu thụ của dòng xe chủ lực Xpander đã sụt giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm thị phần của các dòng MPV chạy xăng truyền thống xuất phát từ đòn trực diện của dải sản phẩm thuần điện, tiêu biểu là VinFast Limo Green. Được định vị ở phân khúc MPV hạng trung cỡ lớn tương đương Toyota Innova Cross nhưng Limo Green lại được niêm yết ở mức giá 699 triệu đồng – con số chỉ ngang ngửa các bản gầm cao của MPV cỡ nhỏ chạy xăng.

Sự xuất hiện của mẫu xe điện 7 chỗ này đã làm đảo lộn mọi tính toán chi phí vận hành truyền thống. Bên cạnh ưu điểm được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước, Limo Green còn sở hữu đòn bẩy chi phí năng lượng cực lớn với chương trình miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết năm 2029 (tối đa 10 lần/tháng). Đặc biệt, chính sách chia sẻ 100% doanh thu trong 2 năm đầu từ nền tảng Xanh SM đã biến mẫu MPV thuần điện này thành "thỏi nam châm" thu hút tệp tài xế dịch vụ chuyên nghiệp, đẩy doanh số cộng dồn của Limo Green vượt mốc 40.000 xe chỉ sau 9 tháng đầu năm.

Trước nguy cơ bị bòn rút hoàn toàn tệp khách hàng kinh doanh vận tải, các nhà phân phối xe xăng buộc phải bước vào cuộc đua hạ giá chạm đáy trong tháng 10/2026.

Mẫu xe bán chạy nhất Mitsubishi Xpander được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cộng phiếu nhiên liệu, đưa mức giảm niêm yết lên tới 95 triệu đồng. Tại các đại lý khu vực Hà Nội, phiên bản cao cấp Xpander AT Premium thậm chí được kích cầu với mức giảm tổng cộng lên tới 132 triệu đồng (tương đương 200% lệ phí trước bạ), kéo giá thực tế từ 659 triệu xuống chỉ còn 527 triệu đồng – mức giá rẻ chưa từng có, chạm ngưỡng niêm yết của một chiếc sedan hạng B gầm thấp. Các phiên bản Xpander Cross cũng ghi nhận mức giảm trung bình từ 110 đến 115 triệu đồng. Tương tự, Toyota Veloz Cross được hỗ trợ 100% trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất (giảm 73-75 triệu, còn 565-585 triệu đồng), trong khi Hyundai Stargazer nhận ưu đãi tổng hợp lên tới 117 triệu đồng cùng gói bảo hành 8 năm.

Cuộc đua giảm giá đợt này phản ánh một bài toán tài chính phức tạp mà các doanh nghiệp taxi và tài xế công nghệ buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Đối với một chiếc MPV chạy xăng như Xpander hay Veloz Cross, việc giá lăn bánh giảm xuống ngưỡng 530 - 560 triệu đồng giúp giảm bớt rào cản vốn đầu tư ban đầu. Người mua xe trả góp chỉ cần bỏ ra số tiền đối ứng nhỏ, giảm bớt áp lực dư nợ ngân hàng và chi phí lãi vay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về mặt chi phí vận hành hàng ngày, xe xăng lại chịu thiệt thòi lớn trước xe điện. Giá xăng biến động cộng với chi phí bảo dưỡng động cơ đốt trong định kỳ theo số km sẽ bào mòn đáng kể biên lợi nhuận của tài xế chạy dịch vụ tần suất cao (trên 200 km/ngày).

Ngược lại, lựa chọn xe MPV thuần điện 7 chỗ đòi hỏi mức chi phí đầu tư ban đầu nhỉnh hơn một chút ở mức niêm yết 699 triệu đồng, nhưng lại mang tới khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành tiệm cận mức tối đa. Nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ và hệ sinh thái sạc ưu đãi, chi phí nhiên liệu trên mỗi km di chuyển của xe điện dịch vụ chỉ bằng khoảng 20-30% so với xe xăng cùng dung tích. Hơn nữa, cấu tạo động cơ điện không có các chi tiết phức tạp như hộp số nhiều cấp, hệ thống tưới nhiên liệu hay bugi đánh lửa giúp chi phí bảo dưỡng định kỳ giảm đi một nửa.

Đối với các hãng taxi quy mô lớn, việc chuyển đổi đội xe sang MPV thuần điện không chỉ giúp cắt giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng toàn đoàn mà còn là tấm hộ chiếu xanh để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi ESG và xây dựng hình ảnh thương hiệu văn minh trong mắt người tiêu dùng.

Cuộc chạm trán giữa đợt sóng giảm giá sâu của MPV xe xăng và đà bứt phá của MPV thuần điện 7 chỗ tính đến tháng 10/2026 đang tạo ra một bước ngoặt thay đổi bản chất ngành vận tải hành khách tại thị trường Việt. Cuộc chiến này không còn đơn thuần là câu chuyện thương hiệu hay kiểu dáng thiết kế, mà là cuộc so kè khốc liệt về hiệu quả dòng tiền và khả năng hoàn vốn.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc điện ngày càng phủ rộng và xu hướng giao thông xanh trở thành chỉ dấu bắt buộc, các dòng MPV thuần điện đang tỏ ra có nhiều lợi thế chiến lược để dần thay thế xe xăng, vươn lên trở thành phương tiện thương mại tiêu chuẩn mới cho toàn bộ thị trường vận tải Việt Nam.