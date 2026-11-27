Quang cảnh Hội thảo.

Từ những điểm nghẽn đặc thù

Từ bài toán nhân lực y tế đầy áp lực đặc thù, câu chuyện bứt phá của doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ chiến lược đến cuộc chuyển mình của giáo dục nghề nghiệp, những chia sẻ thẳng thắn tại diễn đàn chính sách Giáo dục năm 2026 cho thấy thông điệp xuyên suốt: Muốn vươn tầm, Việt Nam phải đặt con người và kỹ năng nghề nghiệp vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nêu rõ, nhân lực y tế không chỉ quyết định chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn gắn chặt với năng lực cạnh tranh quốc gia, chịu sự chi phối của nhiều chủ trương lớn như Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Nghị quyết 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các nghị quyết về hội nhập quốc tế và Kết luận 105 về công tác nhân tài.

Song, thực tiễn vận hành đang đối diện với 5 điểm nghẽn lớn: Thiếu hụt và phân bố chưa đồng đều nhân lực ở vùng sâu, vùng xa, nhất là khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp; chất lượng đào tạo và liên thông suốt đời chưa thông suốt; mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa còn phân tán; chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc chưa tương xứng với gánh nặng sức khỏe, ca kíp trực đêm và áp lực nghề nghiệp; cùng với đó là dư địa ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hợp tác quốc tế chưa được khai thác hết.

Để mở khóa những nút thắt ấy, loạt định hướng đột phá được đặt ra xoay quanh việc hoàn thiện thể chế, xây dựng chương trình phát triển nhân lực y tế chất lượng cao gắn với dự báo nhu cầu chuyên ngành và mô hình bệnh tật, thay vì quản lý theo chỉ tiêu thuần túy...

Đáng chú ý, mô hình đào tạo bác sĩ nội trú quốc gia cũng được đề xuất cải cách để khắc phục sự chắp vá, thiếu đồng bộ, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và chất lượng, đồng thời chuyển dịch trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc liên tục ngay từ tuyến cơ sở.

Song hành với chuẩn hóa đào tạo là bài toán giữ chân và phát huy nhân tài. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là đánh giá dựa trên năng lực, trách nhiệm và cống hiến, để những người làm nghề có thể dốc sức phụng sự trong môi trường công bằng, chuyên nghiệp và hội nhập.

Các kiến nghị gửi tới Quốc hội và Chính phủ trải rộng từ hành lang pháp lý điều phối nhân lực, đầu tư nguồn lực triển khai đánh giá năng lực hành nghề, thí điểm cơ chế tuyển chọn và đào tạo bác sĩ nội trú, đặt hàng gắn với sử dụng nhân lực cơ sở, cho tới cơ chế tài chính đặc thù cho thực hành, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và cơ chế giám sát thực thi rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn. Tất cả hướng tới một khẳng định rõ ràng: Đầu tư cho nhân lực y tế là đầu tư cho sức khỏe nhân dân, trí tuệ và tương lai bền vững của dân tộc.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Tái cấu trúc kỹ năng và đào tạo nghề

Mở rộng tầm nhìn sang bức tranh kinh tế vĩ mô và thị trường lao động, những phân tích từ góc nhìn doanh nghiệp và quản lý giáo dục nghề nghiệp cho thấy sức ép đổi mới đang dồn lên từng vị trí việc làm.

Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, TS. Trần Đoàn Kim, Trung tâm phát triển tiềm năng Việt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu và dự báo cung cầu nhân lực quốc gia gắn với các nhóm công nghệ, sản phẩm chiến lược. Bởi, với những lĩnh vực biến động nhanh như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, an ninh mạng hay robot, chu kỳ đào tạo kéo dài nhiều năm dễ khiến người học chậm nhịp nếu thiếu sự gắn kết chặt với doanh nghiệp.

Ở trụ cột giáo dục nghề nghiệp, sự chuyển dịch đang diễn ra mạnh mẽ từ tâm thế đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chủ động phát triển, cập nhật và cung ứng kỹ năng cho nền kinh tế.

Giai đoạn 2026–2030, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cần chuyển mạnh từ năng lực cung ứng sang chủ động đáp ứng yêu cầu kỹ năng của thị trường lao động, gắn chặt với chính sách việc làm, tiền lương; coi đầu tư cho GDNN là đầu tư nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đào tạo lại, học tập suốt đời và phân bổ nguồn lực theo sứ mạng, hiệu quả cùng kết quả đầu ra.

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục GDNN–GDTX, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Thanh Đạm đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là vận hành hiệu quả mạng lưới sau sắp xếp, hoàn thiện thể chế mở, linh hoạt, liên thông, triển khai đồng bộ mô hình trung học nghề từ năm 2027, công nhận kỹ năng tích lũy và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo chuẩn.

Bên cạnh việc chuẩn hóa chương trình, tích hợp năng lực số, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng xanh và ưu tiên đào tạo lại cho lao động phi chính thức, thanh niên “3 không” cùng lao động nông thôn, ngành cần tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia thực chất từ khâu dự báo, thiết kế, đánh giá đào tạo đến thành lập Hội đồng tư vấn tại trường và vận hành quỹ đào tạo nhân lực với các ưu đãi đủ mạnh về thuế, đất đai, tín dụng.

Đồng thời, nguồn lực sẽ được đầu tư có trọng điểm để đến năm 2030 hình thành 18 trung tâm quốc gia, trung tâm vùng và khoảng 30 trường trọng điểm, lồng ghép hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035, đi kèm cơ chế cấp ngân sách theo đầu ra, đẩy mạnh đặt hàng và bảo đảm bình đẳng công – tư.

Cuối cùng, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu GDNN kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội, ban hành bộ chỉ tiêu thống nhất về nhân lực có kỹ năng nghề trong năm 2027, cùng với gắn chứng chỉ kỹ năng với Khung trình độ quốc gia, tham chiếu Khung trình độ ASEAN và khuyến khích trả lương theo bậc kỹ năng sẽ góp phần lan tỏa nhận thức “học nghề không phải lựa chọn thứ hai” trong toàn xã hội.

Khi thể chế mở đường, doanh nghiệp đồng hành thực chất và người học được trang bị kỹ năng bền vững, nghề nghiệp sẽ trở thành bệ phóng để con người Việt Nam làm chủ tương lai lao động của chính mình.