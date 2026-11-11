Bài toán sau những cam kết hàng tỷ USD vào Trung tâm Tài chính TP.HCM

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 10 thành viên đầu tiên là các công ty holding. Nhóm thành viên này dự kiến quy mô huy động, đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027 và 3 tỷ USD lũy kế đến năm 2030.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhìn nhận đây là bước khởi đầu ý nghĩa, bởi trung tâm đã có những thành viên mang theo nhu cầu huy động vốn, dự án và mạng lưới đối tác cụ thể.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Huân kỳ vọng các thành viên sẽ góp phần định hình cách trung tâm kết nối và điều phối nguồn vốn. Khi vốn quốc tế đi cùng công nghệ, năng lực quản trị và nhân lực chất lượng cao, tác động đối với nền kinh tế sẽ lớn hơn giá trị tiền vốn ban đầu.

Đây cũng là cơ sở để trung tâm hướng dòng vốn vào những lĩnh vực giúp Việt Nam nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Ảnh: Duy Hiệu.

Để hiện thực hóa 3 tỷ USD đầu tiên

- Với khởi đầu này, phía Cơ quan điều hành VIFC-HCMC sẽ làm gì để đồng hành và hỗ trợ các thành viên hiện thực hóa cam kết huy động 3 tỷ USD đến năm 2030, thưa ông?

- Theo tôi, cách hỗ trợ hiệu quả nhất là làm việc đến từng giao dịch. Mỗi kế hoạch huy động vốn cần được chuyển thành danh mục dự án, đối tác, hồ sơ và tiến độ có thể theo dõi.

Trọng tâm trước mắt của Cơ quan điều hành là phối hợp giải quyết các điều kiện để dòng tiền có thể vận hành, nhất là tài khoản, chuyển vốn, thanh toán và ngoại hối. Nội dung thuộc thẩm quyền và đã có căn cứ phải được xử lý kịp thời. Với vấn đề cần hướng dẫn hoặc hoàn thiện quy định, chúng tôi cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trên cơ sở một giao dịch cụ thể, chỉ rõ vướng ở đâu và phương án xử lý nào phù hợp.

Song song với thủ tục, VIFC-HCMC cần phát huy vai trò kết nối thành viên với ngân hàng, quỹ đầu tư, đơn vị tư vấn và đối tác quốc tế. Việc lựa chọn công cụ phải phù hợp với dòng tiền, kỳ hạn và khả năng chịu rủi ro của dự án, thay vì áp dụng một công thức huy động vốn cho mọi thành viên.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Về theo dõi thực hiện, cần giao đầu mối phụ trách từng thành viên và cập nhật định kỳ theo các mốc rõ ràng: hồ sơ hoàn tất đến đâu, nhà đầu tư đã thẩm định chưa, hợp đồng đã ký hay chưa và vốn đã giải ngân bao nhiêu. Phải tách riêng vốn dự kiến huy động, vốn đã ký kết và vốn đã thực nhận; tránh tính trùng giữa các bên cùng tham gia một thương vụ.

Cơ quan điều hành có trách nhiệm tạo môi trường và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc. Trong khi đó, thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, tính chính xác của thông tin và hiệu quả kinh doanh.

Kế hoạch 3 tỷ USD sẽ có cơ sở thực hiện vững chắc hơn khi mỗi thương vụ có phương án tài chính khả thi và đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.

- Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu huy động khoảng 1,7 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội mỗi năm (giai đoạn 2026-2030) của TP.HCM, mức 3 tỷ USD lũy kế còn khá thấp. Ông kỳ vọng sự tham gia của 10 thành viên sẽ tác động thế nào để giúp VIFC-HCMC thu hút thêm nguồn lực tài chính tư nhân và quốc tế?

- Đúng là quy mô vốn của nhóm thành viên đầu tiên còn khiêm tốn so với nhu cầu phát triển của thành phố. Tuy nhiên, cần đặt hai con số đúng phạm vi: 3 tỷ USD là kế hoạch lũy kế đến năm 2030 của 10 thành viên đầu tiên; còn 1,7 triệu tỷ đồng là nhu cầu đầu tư toàn xã hội trong một năm.

Về các đối tác tiếp theo, những ngân hàng như UOB và MB đã tham gia trao đổi, kiến nghị về điều kiện hoạt động và dịch vụ ngân hàng trong trung tâm PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC

Vì vậy, không thể xem 3 tỷ USD là mục tiêu huy động của toàn bộ VIFC-HCMC hoặc dùng phép so sánh trực tiếp để đánh giá đầy đủ đóng góp của trung tâm.

Vai trò của nhóm tiên phong là chứng minh một thương vụ có thể được cấu trúc, huy động vốn và triển khai thuận lợi tại đây. Khi giao dịch đầu tiên thành công, nhà đầu tư tiếp theo có cơ sở thực tế để đánh giá thời gian xử lý, chi phí, cơ chế bảo vệ quyền lợi và khả năng chuyển vốn. Những kinh nghiệm này giúp giảm sự bất định mà các nhà đầu tư thường gặp khi tiếp cận một thị trường mới.

Tác động còn đến từ mạng lưới của từng thành viên. Một doanh nghiệp có dự án tốt có thể thu hút nhiều nhà đồng đầu tư; một ngân hàng có thể kết nối các bên cùng tài trợ; một quỹ có thể huy động vốn cho nhiều dự án. Khi các dịch vụ pháp lý, kiểm toán, lưu ký và quản lý rủi ro phát triển cùng nhau, khả năng thu xếp những thương vụ tiếp theo cũng được cải thiện. Đây là tác động lan tỏa cần tạo ra, chứ chưa thể quy đổi thành một hệ số nhân vốn cố định.

Với dòng vốn thế hệ mới, điều chúng ta cần quan tâm là doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận được công nghệ gì, hình thành năng lực quản trị nào và giữ lại bao nhiêu giá trị trong chuỗi sản xuất, dịch vụ.

Về các đối tác tiếp theo, những ngân hàng như UOB và MB đã tham gia trao đổi, kiến nghị về điều kiện hoạt động và dịch vụ ngân hàng trong trung tâm. Đây là tín hiệu quan tâm cụ thể của thị trường.

Không chạy theo số lượng giao dịch ngay trong tháng 11

- Vậy trên cơ sở này, VIFC-HCMC có kế hoạch gì để tiếp tục thu hút các thành viên mới tham gia trung tâm, đặc biệt như Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu phấn đấu có ngân hàng thành viên trong tháng 11?

- Với ngân hàng thành viên, mục tiêu phấn đấu trong tháng 11 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan điều hành và các ngân hàng quan tâm.

Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ trì xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng. Cơ quan điều hành cần tập trung phối hợp hướng dẫn hồ sơ, làm rõ mô hình hoạt động dự kiến và kết nối ngân hàng với nhu cầu giao dịch của các thành viên.

Quá trình này cần chuẩn bị đồng thời cả điều kiện pháp lý và điều kiện vận hành. Một ngân hàng tham gia trung tâm phải có năng lực tiếp nhận, xử lý thanh toán, quản lý ngoại hối, nhận biết khách hàng và kiểm soát rủi ro phù hợp với nghiệp vụ được phép. Vì vậy, tiến độ phải được theo dõi đến từng điều kiện, để khi được cấp phép và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, ngân hàng có thể phục vụ giao dịch thực tế.

Đối với quỹ đầu tư và quản lý tài sản, định hướng đã công bố là tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế tiếp nhận trong tháng 11.

- Bên cạnh thành viên và dòng vốn, VIFC-HCMC đang có kế hoạch và lộ trình cụ thể ra sao để bước vào hoạt động thực chất, phấn đấu có giao dịch thực tế trong tháng 11?

- Trong tháng này, trọng tâm là lựa chọn một số giao dịch có mức độ sẵn sàng cao để tập trung hỗ trợ: có đối tác xác định, nguồn vốn hoặc phương án thu xếp vốn đáng tin cậy, hồ sơ dự án phù hợp và có khả năng hoàn tất các điều kiện pháp lý trong thời gian yêu cầu. Những giao dịch còn thiếu nền tảng quan trọng phải có lộ trình riêng, tránh đưa tất cả vào cùng một mục tiêu tháng 11.

Ngay đầu tháng cần chốt danh mục ưu tiên cùng từng thành viên và lập hồ sơ theo dõi cho mỗi giao dịch. Giai đoạn tiếp theo tập trung hoàn thiện hợp đồng, thẩm định khách hàng, xác định tài khoản tiếp nhận vốn và xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Khi đủ điều kiện, các bên thực hiện giao dịch, đối soát và báo cáo kết quả ngay trong tháng.

Đây là trình tự để phấn đấu thực hiện; thời điểm hoàn tất từng thương vụ phụ thuộc hồ sơ và các chấp thuận cần thiết.

Tôi kỳ vọng những giao dịch đầu tiên sẽ tạo kinh nghiệm vận hành để VIFC-HCMC có thể xử lý đều đặn các thương vụ tiếp theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC

Bên cạnh đó, một vấn đề cần xử lý sớm là phương án tài khoản và thanh toán trong giai đoạn chuyển tiếp. Nếu ngân hàng thành viên chưa kịp vận hành, cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước làm rõ khả năng sử dụng dịch vụ của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo cơ chế được phép. Phương án này phải xác định được đường đi của dòng vốn, trách nhiệm báo cáo và cách kiểm soát rủi ro; không thể tự mặc định rằng thành viên được sử dụng bất kỳ loại tài khoản nào.

Các giao dịch nên xuất phát từ nhu cầu sẵn có của thành viên. Với sản phẩm mới cần thử nghiệm có kiểm soát, chỉ triển khai sau khi được chấp thuận về phạm vi và điều kiện thử nghiệm. Việc đặt mục tiêu có giao dịch sớm cần đi cùng khả năng kiểm chứng kết quả và bảo vệ khách hàng.

Tôi kỳ vọng những giao dịch đầu tiên sẽ tạo kinh nghiệm vận hành để VIFC-HCMC có thể xử lý đều đặn các thương vụ tiếp theo. Đó mới là nền tảng để mở rộng quy mô dòng vốn và đóng góp lâu dài cho thành phố.