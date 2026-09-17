Bài toán quản trị nhân sự phía sau một nhà máy hàng nghìn lao động

Khi số hóa chưa đồng nghĩa với kết nối

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho biết, Việt Nam có khoảng 17,5 triệu lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng vào quý IV/2025, chiếm 33,5% tổng số người có việc làm. Điều này có nghĩa rằng cứ trong ba người có việc làm thì một người làm công việc trong công nghiệp và xây dựng.

Với quy mô này, chuyển đổi nguồn nhân lực trong ngành sản xuất ngày càng gắn chặt với hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Với các nhà sản xuất, bài toán nhân lực diễn ra rất thực tế. Một đợt tuyển dụng có thể đưa hàng trăm lao động mới vào nhà máy; mỗi ngày lại phát sinh lượng lớn dữ liệu chấm công, ca làm việc, hồ sơ và thông tin cần xác nhận trước kỳ lương. Một công nhân có thể quét khuôn mặt nhiều lần trong ngày.

Với hàng nghìn lao động, vấn đề không phải có dữ liệu hay không mà dữ liệu nào chính xác để tính lương.

Tương tự, nếu thông tin về nhân sự mới vẫn phải nhập lại cho bộ phận quản lý nhân sự, hợp đồng và tính toán chi trả lương, doanh nghiệp có thể đã số hóa từng công đoạn nhưng chưa thực sự kết nối chúng.

Doanh nghiệp thường bắt đầu chuyển đổi số trong quản lý nhân sự bằng câu hỏi nên triển khai nền tảng nào. Nhưng với ngành sản xuất, điều quan trọng không kém là nền tảng đó kết nối thế nào với những hệ thống người lao động tương tác mỗi ngày. Giá trị thực sự xuất hiện khi dữ liệu có thể xuyên suốt từ khi nhân viên bắt đầu công việc, chấm công, hợp đồng đến trả lương mà không cần liên tục nhập lại hay đối chiếu.

Một nhà máy hàng trăm lao động sẽ cần một quy trình quản lý nhân sự có kết nối dữ liệu rõ ràng. Ảnh: Hoàng Anh

Một dữ liệu, một hành trình xuyên suốt

Trong một dự án chuyển đổi nguồn nhân lực cho doanh nghiệp sản xuất, ABeam Consulting Vietnam sử dụng SAP SuccessFactors làm nền tảng quản lý nhân sự lõi, đồng thời kết nối các hệ thống xuyên suốt hành trình nhân viên theo một nguyên tắc: thông tin chỉ nên được cung cấp một lần.

Dữ liệu bắt đầu công việc được đưa vào hệ thống quản lý và tái sử dụng ở các bước tiếp theo; dữ liệu chấm công được xác thực trước khi phục vụ quá trình trả lương; quy trình tạo, phê duyệt, ký hợp đồng điện tử và lưu hồ sơ cũng được kết nối liền mạch.

Khi doanh nghiệp vận hành ngày càng dựa trên dữ liệu, quản trị nhân sự cũng cần trở thành một phần của hệ sinh thái kết nối. Một nền tảng quản trị nhân sự hiện đại không chỉ chuẩn hóa dữ liệu và quy trình mà còn cần kết nối thông tin nhân sự với các hệ thống khác, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và tạo trải nghiệm nhất quán cho người lao động.

Một đặc thù khác của ngành sản xuất là nhiều lao động tuyến đầu không thường xuyên sử dụng email doanh nghiệp. Một quy trình quản trị nhân sự dù đã tự động hóa vẫn có thể bị gián đoạn nếu thông tin không đến được người lao động.

Do đó, kết nối bộ phận quản lý với các kênh giao tiếp phù hợp giúp tự động gửi thông báo về hồ sơ, nhận việc hay bất thường chấm công. Trải nghiệm nhân viên vì thế còn nằm ở việc đúng thông tin đến đúng người, đúng kênh và đúng thời điểm.

Ngay cả bước cuối cùng - trả lương - cũng cần kết nối. Thay vì xử lý file ngân hàng thủ công, kết nối trực tiếp giữa việc chi trả và ngân hàng giúp giảm thao tác, hạn chế rủi ro và hỗ trợ chi trả ổn định hơn.

Bước tiếp theo của chuyển đổi quản trị nhân sự?

Khảo sát Smart Manufacturing 2025 của Deloitte với 600 lãnh đạo ngành sản xuất cho thấy, 92% xem sản xuất thông minh là động lực quan trọng cho năng lực cạnh tranh trong ba năm tới, trong khi vốn con người vẫn thuộc nhóm có mức độ trưởng thành tương đối thấp.

Khi nhà máy ngày càng thông minh hơn, hệ thống quản trị lực lượng lao động cũng cần phát triển tương ứng. Một câu hỏi đơn giản có thể giúp doanh nghiệp nhìn lại mức độ chuyển đổi: một thông tin của nhân viên phải được nhập lại bao nhiêu lần từ khi gia nhập đến khi nhận lương?

Nếu dữ liệu vẫn phải được chuyển thủ công giữa nhiều hệ thống, doanh nghiệp có thể đã số hóa quy trình nhưng chưa thực sự xây dựng một hệ sinh thái nhân sự kết nối.

Với ngành sản xuất, việc tích hợp vì vậy cần được tính đến ngay từ đầu trong chiến lược chuyển đổi bởi khoảng cách giữa số hóa và chuyển đổi quản trị nhân sự thực sự đôi khi nằm ở một câu hỏi đơn giản: các hệ thống có thực sự “nói chuyện” được với nhau hay không?