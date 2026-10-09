Bài toán nào giải 'điểm nghẽn'thiếu cán bộ ở các xã miền núi, biên giới?

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 9/10, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Thường trực HĐND 9 xã: Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga My để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐND cấp xã, triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và giải quyết kiến nghị cử tri kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tham gia làm việc có đại diện các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ.

Nỗ lực, thích ứng trong bối cảnh mới

9 xã vùng Tương Dương thuộc địa bàn miền núi, biên giới, bên cạnh bị ảnh hưởng nhiều đợt thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhiều xã hiện vẫn còn thiếu số lượng cán bộ lớn.

Song bằng tinh thần cố gắng vượt khó, sau hơn 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã duy trì ổn định tổ chức bộ máy, thích ứng trong bối cảnh mới, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Lương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương đề xuất tỉnh có kế hoạch tuyển dụng, bổ sung cán bộ cho các xã còn thiếu hiện nay. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động của HĐND các xã bám sát các quy định, chức năng, thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chất lượng tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, giám sát, khảo sát có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương quan tâm công tác tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp gửi tỉnh các ý kiến vượt thẩm quyền.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Thái Lữ Văn May đề xuất tỉnh có chính sách ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng miền Tây, tạo động lực phát triển vùng và từng địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, các xã cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND cấp xã; một số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề thực tiễn ở địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là Nghị quyết số 09 về chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư đối với vùng bị sạt lở do thiên tai và có nguy cơ sạt lở.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nhôn Mai đề nghị tỉnh bố trí kinh phí hoạt động 3 tháng còn lại năm 2026 cho HĐND cấp xã theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề được nhiều địa phương quan tâm đề xuất HĐND tỉnh vào cuộc để giải “điểm nghẽn” về thiếu cán bộ hiện nay ở các xã, điển hình xã Hữu Khuông thiếu 28 cán bộ, xã Lượng Minh thiếu 22 cán bộ, xã Nga My thiếu 13 cán bộ…

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Quang đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 để xã triển khai thực hiện. Ảnh: Mai Hoa

Mong muốn tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá hệ thống giao thông ở miền Tây, xác định rõ các công trình trọng điểm, chiến lược có tính kết nối để tập trung nguồn lực đầu tư theo giai đoạn; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách ưu tiên, thu hút các doanh nghiệp đầu tư ở khu vực miền núi, biên giới nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân giải đáp một số vấn đề các địa phương đề xuất. Ảnh: Mai Hoa

Việc phân bổ nguồn kinh phí hoạt động cho các địa phương cần linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của từng xã, tránh xã khó khăn cũng như xã thuận lợi.

Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của các địa phương, tại cuộc làm việc, đại diện các sở và ban HĐND tỉnh đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp, hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai nhằm tháo gỡ các khó khăn đặt ra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng tiếp thu và giải đáp về vấn đề nguồn lực đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Trăn trở giải "điểm nghẽn" thiếu cán bộ

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các địa phương chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, trong đó có nâng cao vai trò, vị thế cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nhấn mạnh thẩm quyền, quyền hạn của HĐND cấp xã được phân cấp lớn, đồng chí Nguyễn Như Khôi mong muốn Thường trực, các ban, tổ và đại biểu HĐND cấp xã tiếp tục nâng tầm tư duy, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; cần áp dụng quy trình đánh giá chất lượng đại biểu HĐND cấp xã theo quý.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Các xã quan tâm lựa chọn những vấn đề ách yếu, bất cập tại địa bàn và cử tri quan tâm để tổ chức giám sát, khảo sát; nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị sau giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận và giải quyết kiến nghị đến cùng.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri gắn với tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và đôn đốc giải quyết các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tích cực đeo bám đến cùng các cấp, các ngành nhằm giải quyết kịp thời các đề xuất chính đáng mang tính cấp bách, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

HĐND các cấp tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; đề cao trách nhiệm trong đồng hành xây dựng các nghị quyết HĐND tỉnh, đồng thời vào cuộc giám sát, nhằm phát hiện, đề xuất những vấn đề bất cập, kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Liên quan đến các khó khăn, vướng mắc của các xã, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm nghiên cứu, tham mưu xử lý; đồng thời khẳng định, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có trách nhiệm trăn trở, đồng hành trong giải quyết các vấn đề địa phương kiến nghị thuộc thẩm quyền, trong đó có “điểm nghẽn” thiếu cán bộ ở các xã miền núi, biên giới.