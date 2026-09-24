'Bài toán' nào cho sản phẩm OCOP?

“Cái khó” bó... phát triển!

11 sản phẩm OCOP của phường Đồng Thuận gồm: Khoai deo Linh Huệ, khoai lang dẻo sấy gừng (Công ty TNHH Linh Huệ), thịt chim trĩ, trứng chim trĩ (Trang trại chim trĩ Quảng Bình), rượu nếp (cơ sở sản xuất rượu truyền thống Trường Chinh), rượu nếp vàng (hộ kinh doanh rượu nếp ông Trì), rượu sim An Nhiên (hộ kinh doanh rượu An Nhiên), tôm khô (Hợp tác xã chế biến bảo quản thủy hải sản Phương Hiền), bánh Biscotti lá gai, ram bò Luyến Huệ, chả gà nấm hương Luyến Huệ (Hợp tác xã Nông nghiệp số Quảng Bình).

Trong 11 sản phẩm OCOP này, về nguồn gốc hình thành theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trước khi hình thành phường Đồng Thuận. Sau sáp nhập, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, vì thế một số sản phẩm OCOP chỉ còn tồn tại bằng “thương hiệu” như: Thịt chim trĩ, trứng chim trĩ (Trang trại chim trĩ Quảng Bình), bánh Biscotti lá gai, ram bò Luyến Huệ, chả gà nấm hương Luyến Huệ (Hợp tác xã Nông nghiệp số Quảng Bình)...

Chế biến sản phẩm khoai deo tại Công ty TNHH Linh Huệ - Ảnh: T.L

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Thuận cho biết: Nguyên nhân một số sản phẩm OCOP chưa phát huy hiệu quả trên thị trường vì các chủ thể sản xuất gặp phải nhiều khó khăn sau khi sáp nhập phường, trong đó nguyên nhân chính là thiếu nguồn vốn đầu tư tái sản xuất, mở rộng quy mô; sản phẩm OCOP của phường Đồng Thuận khó cạnh tranh với nhiều hàng hóa cùng chủng loại. Chủ thể sản xuất phải tự “bơi” trong quá trình quảng bá thương hiệu, nhất là trong thời đại công nghệ số...

Theo rà soát đăng ký chỉ tiêu thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường Đồng Thuận, đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 5 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự hỗ trợ, nhất là về vốn cho các chủ thể sản xuất.

Định hình lại sản xuất

Các sản phẩm OCOP có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài tỉnh, thậm chí lan tỏa đến rất nhiều quốc gia khác phải kể đến đặc sản khoai deo Linh Huệ và khoai lang dẻo sấy gừng của Công ty TNHH Linh Huệ. Sản phẩm khoai deo Linh Huệ đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2023; khoai lang dẻo sấy gừng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2026. Cả hai thương hiệu này đều trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024.

Bà Trương Thị Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Linh Huệ cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, trước tình hình đó, doanh nghiệp xác định muốn duy trì, phát triển thì phải định hình lại sản xuất, đầu tư trang thiết bị, máy móc, mở rộng quy mô, thu hút nguồn lao động gắn bó lâu dài. Đặc biệt, doanh nghiệp trung thành với 2 sản phẩm OCOP chủ lực đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường là khoai deo Linh Huệ và khoai lang dẻo sấy gừng.

“Thời gian qua, Hội Nông dân phường Đồng Thuận thông qua mô hình “Nông dân số với chuyển đổi số trong kết nối, quảng bá, tiêu thụ nông sản” cùng các hoạt động livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên trang fanpage của hội và các nền tảng số phù hợp đã góp phần quảng bá các sản phẩm OCOP rộng rãi hơn, đến gần hơn với người tiêu dùng”, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Thuận Nguyễn Thị Hải Vân chia sẻ.

Nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Linh Huệ kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân phối trên các nền tảng số. Vùng nguyên liệu tại xã Hải Ninh cũ (nay là xã Ninh Châu) liên kết với 10 hộ nông dân, diện tích 3ha, mỗi năm cung cấp khoảng 100 tấn khoai lang.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, công nhân tại Công ty TNHH Linh Huệ chia sẻ: Để giúp người lao động gắn bó hơn với nghề, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, công ty có nhiều chế độ đãi ngộ, hỗ trợ. Ngoài 35 công nhân thời vụ được trả công 250 nghìn đồng/ngày thì lao động thường xuyên được ký hợp đồng với mức lương bình quân 8 triệu đồng/tháng, được đóng BHXH, BHYT.

Bằng các giải pháp tái cơ cấu lại trong sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Linh Huệ dần vượt qua khó khăn, đứng vững trên thị trường, tổng doanh thu đạt khoảng 200 triệu đồng/tháng. Điều đáng nói, các sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Linh Huệ còn góp phần gìn giữ, quảng bá đặc sản khoai deo dân dã của vùng quê nắng gió Quảng Trị đi khắp muôn phương.