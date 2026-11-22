Nếu tiếp tục ký hợp đồng, VFF và nhà cầm quân người Hàn Quốc cần xác lập những mục tiêu mới, từ việc duy trì vị thế ở Đông Nam Á đến tham vọng cạnh tranh tại châu lục, đặc biệt là Asian Cup 2027. Ngược lại, nếu không tìm được tiếng nói chung, VFF sẽ phải lựa chọn một HLV mới, mở ra cuộc chuyển giao tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Asian Cup 2027 vốn là mục tiêu quan trọng trong hành trình của HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc giải đấu bị lùi gần 11 tháng, chuyển sang thời điểm cuối năm 2027 và đầu năm 2028, khiến hợp đồng của ông Kim trở thành biến số lớn. Hợp đồng hiện tại dự kiến kết thúc vào tháng 2/2027, trong khi Asian Cup diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Nếu không gia hạn, bóng đá Việt Nam có thể phải tìm HLV mới trước giải đấu quan trọng nhất châu Á.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik sẽ là bài toán lớn với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: AFC

Đây là tình huống khiến VFF cần tính toán thận trọng. HLV Kim Sang Sik đã mang đến nhiều thành công, giúp bóng đá Việt Nam giành các danh hiệu khu vực và tạo dựng lại niềm tin. Chia tay một nhà cầm quân đã xây dựng được nền tảng luôn là quyết định không dễ dàng, nhất là khi người kế nhiệm cần thời gian để hiểu cầu thủ, định hình lối chơi và tiếp nối những thành quả trước đó.

Bóng đá Việt Nam từng trải qua bài học như vậy sau thời HLV Park Hang Seo. Ông Park có hơn 5 năm gắn bó, tạo ra giai đoạn thành công với nhiều cột mốc lịch sử. Khi VFF lựa chọn Philippe Troussier, kỳ vọng được đặt vào một cuộc đổi mới mạnh mẽ, hướng đến cách chơi hiện đại và mục tiêu dài hạn. Nhưng thực tế không diễn ra như mong đợi. Tuyển Việt Nam sa sút thành tích, đánh mất sự ổn định và cuộc chia tay với HLV Troussier đến sớm hơn dự kiến. Saostar từng phân tích đó là mất mát lớn khi đội tuyển không còn duy trì được nền tảng thành công đã có dưới thời ông Park.

Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng từng trải qua những biến động sau thời HLV Henrique Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa đội tuyển đến chức vô địch AFF Cup 2008, nhưng sự ổn định trên băng ghế huấn luyện sau đó trở thành vấn đề. Lịch sử cho thấy những HLV thành công và được tiếp tục trao niềm tin thường tạo ra nền tảng tốt hơn cho đội tuyển.

HLV Kim Sang Sik có thể không phải lựa chọn duy nhất để bóng đá Việt Nam tiến lên, nhưng tìm một người đủ khả năng kế thừa những gì ông đã xây dựng là nhiệm vụ không đơn giản. VFF cần cân nhắc kỹ giữa việc tiếp tục hợp tác hay mở ra chu kỳ mới. Bởi bóng đá Việt Nam có thể phải trả giá bằng thời gian, thành tích và cả sự ổn định vừa mới tìm lại được.