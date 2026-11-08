Bài toán kinh tế tối ưu và lợi thế chi phí vận hành vượt trội của tiêm kích MiG-35

Trong cấu trúc ngân sách của bất kỳ lực lượng không quân nào trên thế giới, chi phí mua sắm ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ so với toàn bộ nguồn lực tài chính khổng lồ cần bỏ ra trong suốt vòng đời vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa của một chiếc máy bay chiến đấu.

Đối với các dòng tiêm kích hạng nặng thế hệ mới, mức tiêu hao nhiên liệu trên từng giờ bay cùng các công nghệ bảo dưỡng phức tạp đòi hỏi một nguồn ngân sách duy trì vô cùng đắt đỏ.

Chính tại điểm cân bằng tài chính này, dòng tiêm kích hạng trung MiG-35 đã thể hiện rõ những ưu thế chiến lược riêng biệt.

Nhờ việc kế thừa nền tảng thiết kế tối ưu từ dòng MiG-29 nhưng được cải tiến toàn diện về vật liệu composite nhẹ cùng hệ thống quản lý động cơ kỹ thuật số tiên tiến, tiêm kích MiG-35 đòi hỏi khối lượng công tác bảo dưỡng định kỳ thấp hơn đáng kể so với các đàn anh hạng nặng.

Các kỹ sư của tập đoàn Mikoyan đã chủ động thiết kế cấu trúc khung thân và các cụm chi tiết máy theo triết lý module hóa, cho phép các kỹ thuật viên mặt đất dễ dàng tháo lắp, kiểm tra và thay thế linh kiện trong thời gian ngắn nhất tại các sân bay dã chiến.

Điều này giúp giảm thiểu tối đa "thời gian chết"của phương tiện, nâng cao hệ số sẵn sàng chiến đấu và hạ thấp chi phí vận hành trên mỗi giờ bay thực tế.

Bên cạnh đó, việc trang bị cặp động cơ tuốc bin quạt đẩy Klimov RD-33MK tích hợp hệ thống điều khiển FADEC hiện đại giúp tiêm kích MiG-35 kiểm soát tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ hiệu quả, loại bỏ triệt để hiện tượng tiêu hao lãng phí năng lượng ở các dải tốc độ thấp.

Trong bối cảnh các quốc gia luôn phải đối mặt với áp lực cân đối ngân sách quốc phòng giữa việc mua sắm vũ khí chiến lược và duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng không quân chiến thuật, tiêm kích MiG-35 mang lại một phương án giải quyết vô cùng thiết thực.

Dù không được sản xuất với số lượng khổng lồ để làm xương sống tấn công chiến lược, tiêm kích MiG-35 vẫn chứng minh giá trị kinh tế độc tôn qua khả năng duy trì năng lực tuần tra, đánh chặn và bảo vệ không phận liên tục với mức chi phí tiết kiệm tối đa.

Điều này khẳng định triết lý thiết kế thông minh, thực dụng và hiệu quả cao của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.