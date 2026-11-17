Năm 2025, Hong Kong ghi nhận khoảng 31.000 trẻ chào đời, chưa bằng một nửa so với 10 năm trước. Theo số liệu của chính quyền Hong Kong, tổng tỷ suất sinh năm này là 0,733 con/phụ nữ.

Chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp khuyến sinh, gồm thưởng tiền cho trẻ sơ sinh, ưu đãi thuế và hỗ trợ nhà ở. Với những người đang cân nhắc sinh con, quyết định này còn phụ thuộc vào khả năng chi trả cho nhà ở, thời gian chăm sóc trẻ và việc duy trì công việc sau khi có con.

Chi phí nuôi con

Chloe Liang (29 tuổi), giáo viên tại Hong Kong, và bạn trai đã dành khoảng một năm để bàn bạc về tương lai. Cả hai dự định kết hôn nhưng chưa có kế hoạch sinh con vì lo chi phí, theo The Young Reporter.

Liang ước tính một cặp vợ chồng có thể phải chi khoảng 20.000 HKD mỗi tháng để thuê căn hộ phù hợp và thêm 10.000 HKD cho sinh hoạt. Nếu có con, cô tính gia đình sẽ cần thêm khoảng 10.000 HKD mỗi tháng cho sữa, quần áo, đồ chơi và các nhu cầu thiết yếu khác. Với mức chi dự kiến đó, khoản thưởng một lần khi sinh con chỉ trang trải được một phần chi phí.

Hong Kong đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người dân sinh con. Ảnh: The New York Times.

Theo khảo sát năm 2022 của Ngân hàng Hang Seng, chi phí nuôi một người con đến 22 tuổi của một gia đình trung lưu tại Hong Kong có thể vượt 6 triệu HKD. Trong một khảo sát khác do Liên đoàn Công đoàn Hong Kong và Cửu Long thực hiện, khoảng 60% trong số 550 phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi được hỏi cho biết họ không có ý định sinh con. Áp lực tài chính và chi phí nhà ở là những lý do phổ biến.

Từ tháng 10/2023, Hong Kong áp dụng khoản thưởng 20.000 HKD cho mỗi trẻ sơ sinh đủ điều kiện. Chính sách được gia hạn thêm 3 năm, với mức hỗ trợ tăng lên 30.000 HKD đối với trẻ thứ hai trở đi.

Các biện pháp đi kèm gồm ưu đãi thuế, hỗ trợ mua hoặc thuê nhà và mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ. Một số gia đình có trẻ sơ sinh đủ điều kiện được ưu tiên trong chương trình thuê nhà ở xã hội.

Chia sẻ trách nhiệm

Khả năng sắp xếp công việc sau khi có con cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhiều gia đình. Theo khảo sát năm 2020 của Hiệp hội Nữ thanh niên Cơ đốc giáo Hong Kong (YWCA), gần 70% trong số 351 nam giới được hỏi cho biết sẵn sàng chia đều việc chăm con với vợ, song chưa đến 40% thực sự làm như vậy.

Giáo sư Stuart Gietel-Basten, chuyên gia về khoa học xã hội và chính sách công tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, cho rằng việc mang thai và sinh con có thể làm gián đoạn sự nghiệp của phụ nữ. Sau khi trở lại làm việc, họ vẫn có thể phải đảm nhận phần lớn việc chăm sóc trẻ và người cao tuổi trong gia đình.

Chi phí nhà ở, nuôi dạy trẻ và áp lực công việc khiến nhiều cặp vợ chồng tại Hong Kong ngần ngại sinh con. Ảnh: Elson Li.

Tại Hong Kong, lao động nữ đủ điều kiện được nghỉ thai sản 14 tuần, còn lao động nam đủ điều kiện được nghỉ 5 ngày khi vợ sinh con. Giáo sư Adam Cheung Ka-lok thuộc Đại học Baptist Hong Kong cho rằng chính quyền có thể khuyến khích nam giới tham gia nhiều hơn vào công việc gia đình, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc phù hợp với người có con nhỏ.

Theo ThinkChina, một số chuyên gia đề xuất Hong Kong tham khảo cách Singapore kết hợp hỗ trợ tài chính với việc kéo dài thời gian nghỉ phép cho cha mẹ và mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ. Những biện pháp này có thể giúp các gia đình thu xếp việc chăm con trong những tháng đầu sau sinh và khi cha mẹ trở lại làm việc.