Bài toán doanh nghiệp vận tải Quý IV: Tối ưu chi phí hay chuyển đổi xanh?

Tác động của chính sách giảm thuế xăng (0% SCT từ 1/11/2026 - 31/3/2027): Giúp hạ chi phí vận hành trực tiếp cho dòng xe taxi xăng (chi phí nhiên liệu chiếm 25% - dưới 40% giá cước), nhưng giá cước chưa thể giảm ngay do chi phí đầu vào chung chưa hạ.

Bất cập giữa các loại hình vận tải: Vận tải đường dài và logistics chịu áp lực lớn do phụ thuộc vào giá dầu diesel (chưa hưởng lợi tương xứng từ chính sách giảm thuế xăng) và biến động nguồn cung thế giới.

Rào cản vốn trong chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay đầu tư xe điện khi ngân hàng chỉ giải ngân 50% - 60% giá trị xe với lãi suất cao (10% - 14%), đi kèm hạn chế về hạ tầng trạm sạc và chủng loại phương tiện.

Giá xăng giảm, doanh nghiệp vận tải vẫn chịu áp lực chi phí

Trao đổi với PV AutoNews, ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi TP.HCM, đánh giá việc Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% là chính sách kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm 2026.

Theo ông Quân, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn của doanh nghiệp taxi truyền thống, chiếm khoảng 25% đến dưới 40% chi phí cấu thành giá cước.

Việc giảm thuế và kéo giảm giá xăng có tác động trực tiếp đến chi phí hoạt động, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp vận tải cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, dù được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và các hỗ trợ về thuế giá trị gia tăng, Taxi G7 chưa thể lập tức điều chỉnh giảm giá cước. Theo ông Quân, giá dịch vụ vận tải còn liên quan đến nhiều khoản chi phí khác và mặt bằng chi phí chung của doanh nghiệp. Do đó, việc điều chỉnh giá cước cần được tính toán, cân nhắc trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cuối năm.

Bên cạnh việc theo dõi biến động giá nhiên liệu, Taxi G7 cũng đang ứng dụng công nghệ vào quản lý và điều hành đội xe. Giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và tăng thời gian phục vụ khách hàng trên từng cuốc xe, qua đó hạn chế tình trạng khai thác phương tiện kém hiệu quả.

Tác động từ chính sách giảm thuế xăng không đồng đều đối với các doanh nghiệp vận tải. Với những đơn vị chủ yếu sử dụng dầu diesel, chi phí nhiên liệu vẫn là áp lực lớn. Ảnh: NVCC.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát (nhà xe Sao Việt), cho rằng chủ trương giảm thuế đối với xăng là đúng đắn, nhưng doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài và logistics sử dụng phương tiện chạy dầu diesel cũng đang rất cần những chính sách hỗ trợ tương ứng.

“Xăng giảm chủ yếu lợi cho nhóm xe cá nhân và doanh nghiệp taxi. Trong khi giá dầu diesel biến động liên tục, thực sự rất khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài, vận tải logistics như chúng tôi. Việc giảm giá cước phụ thuộc lớn vào việc giá dầu có được giảm hay không”, ông Bằng chia sẻ.

Theo ông Bằng, Chính phủ đang nỗ lực triển khai các chính sách miễn, giảm thuế và lệ phí nhằm kéo giảm giá xăng dầu. Tuy nhiên, tình hình chính trị thế giới còn phức tạp, khiến nguồn cung dầu chịu nhiều sức ép. Doanh nghiệp mong tình hình quốc tế sớm ổn định để giá nhiên liệu được bình ổn, kết hợp với các chính sách hỗ trợ trong nước, qua đó giảm áp lực chi phí và tạo điều kiện duy trì hoạt động kinh doanh. Ảnh: NVCC.

Chuyển đổi xanh còn vướng vốn và hạ tầng

Bên cạnh bài toán chi phí nhiên liệu trước mắt, yêu cầu chuyển đổi xanh đang trở thành vấn đề mà các doanh nghiệp vận tải phải tính đến trong chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ông Nguyễn Anh Quân, chuyển đổi từ xe sử dụng xăng sang xe điện là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều vướng mắc, từ hạ tầng trạm sạc, chủng loại và chất lượng phương tiện đến khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Những hỗ trợ chính sách dành cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh cũng cần cụ thể và mạnh mẽ hơn.

Đối với Taxi G7, doanh nghiệp này đã có tỷ lệ chuyển đổi nhất định từ xe xăng sang xe điện, song quy mô hiện vẫn chưa đáng kể. Một trong những nguyên nhân là khó khăn về tài chính. Theo ông Quân, sau khi thẩm định hồ sơ, nhiều ngân hàng chỉ cho doanh nghiệp vay khoảng 50-60% giá trị phương tiện. Trong khi đó, lãi suất vay hiện ở mức cao, có ngân hàng áp dụng 10-11%, thậm chí 14%.

“Đây là một trong những vướng mắc về nguồn vốn. Thời điểm này lãi suất cũng rất cao, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để chuyển đổi xanh”, ông Quân cho biết.

Từ thực tế này, đại diện Taxi G7 cho rằng doanh nghiệp rất cần các chính sách hỗ trợ về vốn và lãi suất. Việc giảm lãi suất, mở rộng cho vay ưu đãi và tăng tỷ lệ cho vay đối với các dự án chuyển đổi phương tiện xanh sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp đầu tư.

Đối với các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị), ông Quân đánh giá việc xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá mức độ tuân thủ và thực hiện của doanh nghiệp là phù hợp. Đây không chỉ là cơ sở để xem xét các chính sách áp dụng đối với những đơn vị thực hiện tốt, mà còn tạo ra thước đo chung, góp phần bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp.

Theo ông, nếu có cơ chế hỗ trợ tương xứng với mức độ tuân thủ và kết quả thực hiện, các tiêu chí này có thể trở thành động lực để doanh nghiệp cải thiện hoạt động, nâng cao trách nhiệm về môi trường, xã hội và quản trị.

Từ góc độ doanh nghiệp vận tải đường dài, ông Đỗ Văn Bằng cũng cho rằng bài toán chuyển đổi xanh cần được đặt trong tương quan với khả năng cân đối chi phí và duy trì hoạt động kinh doanh. Khi giá dầu diesel vẫn ở mức cao, doanh nghiệp trước hết phải giải quyết áp lực nhiên liệu để bảo đảm hoạt động vận tải, đồng thời cần những chính sách hỗ trợ phù hợp hơn với đặc thù phương tiện đang khai thác.

Thực tế từ hai doanh nghiệp cho thấy, tối ưu chi phí nhiên liệu và chuyển đổi xanh không phải hai lựa chọn tách rời. Việc giảm chi phí vận hành giúp doanh nghiệp có thêm dư địa tài chính, trong khi chuyển đổi phương tiện và đáp ứng các tiêu chí ESG đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, hạ tầng đồng bộ và cơ chế hỗ trợ đủ cụ thể. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chuyển đổi của doanh nghiệp vận tải trong thời gian tới.