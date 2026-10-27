Bài toán đi hay ở của nhân viên Microsoft khi AI chiếm ưu tiên

Ảnh: Emergent

Một gói trợ cấp thôi việc quy mô lớn chưa từng có vừa được Microsoft chính thức đưa ra ngày 26/10/2026, mang đến lựa chọn đầy sức nặng cho khoảng 60.000 nhân viên, tương đương 27% lực lượng lao động toàn cầu của tập đoàn.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh gã khổng lồ phần mềm trải qua bước chuyển mình quyết liệt, ưu tiên ngân sách vận hành cho cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì duy trì bộ máy nhân sự truyền thống.

Trong thông điệp gửi toàn thể nhân viên, bà Amy Coleman, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Nhân sự tại Microsoft, xác nhận chương trình "Đề xuất rút lui tự nguyện" (Voluntary Exit Offer) được áp dụng tại Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ.

"Chương trình mang đến cho những nhân sự đang cân nhắc tương lai bên ngoài công ty một lựa chọn mới để chuyển giao công việc ngay lập tức kèm sự hỗ trợ tài chính", bà Amy Coleman cho biết trong văn bản nội bộ. "Đây cũng là cách để các bộ phận thích ứng bộ máy với những nhu cầu kinh doanh đang thay đổi".

Dù gói trợ cấp thôi việc được đánh giá là vượt tiêu chuẩn thông thường của ngành công nghệ, quyết định đi hay ở lại đang đẩy hàng nghìn kỹ sư vào trạng thái đắn đo.

Một kỹ sư cấp cao thuộc mảng dịch vụ đám mây Azure chia sẻ trên diễn đàn công nghệ rằng áp lực công việc gia tăng đáng kể sau các đợt cắt giảm trước đó, khiến gói trợ cấp nghỉ việc trở thành giải pháp thoát hiểm đáng cân nhắc dù thị trường lao động bên ngoài cũng không ít rủi ro.

Chuyên gia phân tích Dan Ives từ Wedbush Securities nhận định rằng sự bùng nổ của AI đang buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải thực hiện những đợt tái cấu trúc nhân sự khắc nghiệt nhất lịch sử. Mỗi USD chi trả cho lương và phúc lợi nhân sự truyền thống hiện được ban lãnh đạo cân nhắc đổi thành ngân sách thu mua chip xử lý đồ họa hoặc xây dựng trung tâm dữ liệu.

Áp lực tài chính hiện rõ trên báo cáo tài chính, khi chi phí đầu tư vốn (CapEx) của Microsoft cho hạ tầng AI dự kiến đạt tới 175 tỷ USD trong năm 2026. Việc tinh giản tới một phần tư lực lượng lao động giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí vận hành hàng năm, tạo dư địa dòng tiền để duy trì vị thế dẫn đầu trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tuy nhiên, lựa chọn rời đi không hề dễ dàng đối với các nhân sự công nghệ trong giai đoạn này. Sự chững lại của thị trường tuyển dụng toàn cầu khiến việc tìm kiếm một vị trí tương đương với mức đãi ngộ cũ trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Tàn dư của làn sóng cắt giảm nhân sự này cũng lan tỏa tới thị trường lao động khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Các kỹ sư Việt Nam đang làm việc từ xa hoặc hợp tác với các trung tâm R&D đối tác của Microsoft phải chịu áp lực nâng cao năng lực chuyên môn để không rơi vào danh sách tối ưu hóa bộ máy.

Nhà phân tích Maria Deutscher từ SiliconANGLE đánh giá rằng mô hình nghỉ việc tự nguyện giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tranh chấp truyền thông so với sa thải cưỡng chế. Dù vậy, chương trình này đồng thời mang lại nguy cơ làm chảy máu xám những tài năng lâu năm vốn không còn thấy cơ hội thăng tiến trong một bộ máy đang dồn toàn lực cho AI.

Cuộc đại phẫu 60.000 nhân sự của Microsoft phản ánh một thực tế khốc liệt của kỷ nguyên công nghệ mới, nơi giá trị chuyên môn truyền thống liên tục bị định giá lại trước sự phát triển của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.