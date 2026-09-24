Bài toán chưa từng có của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 sau chuỗi 26 trận bất bại, nhưng chỉ có ít ngày chuẩn bị trước trận ra quân.

26 trận không thua giúp tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với vị thế khác hẳn hai năm trước. HLV Kim Sang-sik đã có một bộ khung ổn định, các cầu thủ hiểu cách ông muốn đội tuyển chơi và phần lớn vừa cùng nhau bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Nhưng thời điểm FIFA ASEAN Cup diễn ra lại khiến những lợi thế đó bị thử thách. Tuyển Việt Nam hội quân ngày 22/9, chỉ có một buổi tập trọn vẹn kéo dài gần hai giờ trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng hôm sau.

So với ASEAN Cup vừa qua, sự khác biệt rất lớn. Khi ấy, HLV Kim có gần một tháng chuẩn bị, đưa đội sang Hàn Quốc tập huấn và đá giao hữu trước khi bước vào giải. Lần này, ông chỉ có vài ngày để đưa nhóm cầu thủ vừa trở về từ các CLB vào guồng thi đấu của đội tuyển.

FIFA ASEAN Cup vì thế đặt ra một bài toán khác với những gì HLV Kim từng giải quyết trong chuỗi 26 trận bất bại.

Khi bộ khung cũ trở thành lựa chọn an toàn

HLV Kim không có nhiều thời gian để thử nghiệm. Trong hoàn cảnh ấy, việc giữ phần lớn lực lượng vừa vô địch ASEAN Cup là lựa chọn dễ hiểu.

Những cầu thủ đã làm việc lâu với HLV Kim không cần học lại từ đầu cách đội tuyển vận hành. Họ biết vị trí của mình khi không có bóng, cách di chuyển trong hệ thống và những yêu cầu cơ bản của ban huấn luyện. Với chỉ một buổi tập trước khi sang Indonesia, sự quen thuộc càng trở nên quan trọng.

Vấn đề là nhóm cầu thủ này vừa trải qua giai đoạn thi đấu liên tục. Sau ASEAN Cup, nhiều tuyển thủ trở về CLB chơi V.League và các giải cấp châu lục rồi gần như lập tức quay lại đội tuyển. Cục TDTT cũng thừa nhận mật độ thi đấu dày là một trong những vấn đề ở đợt tập trung lần này.

Quang Hải vắng mặt vì chấn thương khiến HLV Kim mất một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trước FIFA ASEAN Cup.

Quang Hải là trường hợp rõ nhất. Tiền vệ đội trưởng phải rút khỏi giải vì chấn thương cổ chân trái, đồng thời có dấu hiệu quá tải sau thời gian liên tục thi đấu cho CLB và đội tuyển. Thành Chung cũng không thể tham dự vì chấn thương, khiến HLV Kim mất hai cầu thủ giàu kinh nghiệm ngay trước ngày lên đường.

HLV Kim phải gọi Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Đăng Khoa bổ sung. Đây là giải pháp cần thiết về quân số, nhưng vài ngày rõ ràng không đủ để những người mới đạt mức độ ăn ý tương đương các trụ cột vừa rời đội.

HLV Kim vì thế đứng trước lựa chọn không dễ dàng. Sử dụng nhiều cầu thủ quen thuộc giúp tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định, nhưng cũng buộc ông phải quản lý thể lực của nhóm vừa thi đấu liên tục trong thời gian dài.

Ở những đợt tập trung bình thường, ban huấn luyện có thể dùng các buổi tập để kiểm tra trạng thái cầu thủ rồi điều chỉnh. Lần này, phần lớn công việc ấy phải được thực hiện khi trận ra quân đã ở rất gần.

Ba trận và gần như không có chỗ sửa sai

Lịch thi đấu khiến vấn đề phức tạp hơn. Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Chỉ đội đứng đầu bảng B mới vào chung kết.

Điều đó có nghĩa HLV Kim phải tính cả ba trận ngay từ khi chọn đội hình cho trận ra quân. Một quyết định về nhân sự trước Philippines có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách Việt Nam chuẩn bị cho Thái Lan ba ngày sau.

Philippines không phải đối thủ phù hợp để Việt Nam cất quá nhiều trụ cột trên ghế dự bị. Nhưng nếu sử dụng đội hình mạnh nhất và phải chơi với cường độ cao, các cầu thủ chỉ có khoảng 72 giờ hồi phục trước khi gặp Thái Lan.

Tuyển Việt Nam phải chơi ba trận vòng bảng trong vòng bảy ngày, lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan.

Trận đấu ngày 29/9 lại có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới ngôi đầu bảng. Với thể thức chỉ lấy đội đứng đầu vào chung kết, một trận hòa hay một lần tính toán sai có thể khiến Việt Nam không còn quyền tự quyết.

Đây là khác biệt đáng kể so với ASEAN Cup. Ở giải đấu vừa qua, Việt Nam có nhiều trận hơn và thể thức hai lượt ở vòng knock-out tạo thêm cơ hội điều chỉnh. FIFA ASEAN Cup nén toàn bộ vòng bảng vào ba trận trong một tuần.

HLV Kim vì thế không chỉ phải tìm cách thắng Philippines. Ông còn phải tính cầu thủ nào cần được giữ sức cho Thái Lan, thời điểm nào có thể xoay tua và bao nhiêu thay đổi là đủ để đội tuyển vẫn duy trì sự ổn định.

Đây cũng là lúc chiều sâu đội hình được kiểm tra. Việc gọi những cầu thủ mới chỉ thực sự có ý nghĩa nếu HLV Kim sẵn sàng sử dụng họ, bởi rất khó yêu cầu một nhóm trụ cột chơi ba trận với cường độ cao trong vòng bảy ngày rồi tiếp tục đá chung kết nếu Việt Nam đứng đầu bảng.

Chuỗi 26 trận bất bại khiến câu chuyện càng đáng chú ý. Việt Nam không còn bước vào một giải đấu khu vực với mục tiêu tìm lại sự ổn định. Đội bóng của HLV Kim đang là nhà vô địch Đông Nam Á, trong khi các đối thủ cũng đã có nhiều dữ liệu hơn để nghiên cứu cách Việt Nam chơi.

Bởi vậy, 26 trận trước không đảm bảo điều gì cho những trận sắp tới. Thành tích ấy chủ yếu mang lại cho HLV Kim một lợi thế quan trọng: ông đã có một đội hình hiểu mình và đủ kinh nghiệm để thích nghi với quãng chuẩn bị rất ngắn.

FIFA ASEAN Cup có thể không buộc HLV Kim phải nghĩ ra một hệ thống chiến thuật mới. Bài toán thực tế hơn là làm thế nào đưa những cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc vào ba trận trong bảy ngày, trong khi gần như không được phép sẩy chân.

Sau 26 trận bất bại, tuyển Việt Nam đang bước vào một thử thách rất khác.