Bài toán: Chó cưng cao bao nhiêu cm?

Bức tranh mở ra bài toán đo lường đầy bí ẩn với hai mảnh ghép đối lập. Ở bên trái, khoảng cách được ghi nhận từ vị trí chú chó đứng dưới mặt đất lên tới đỉnh hòn đá đạt mốc 100 cm.

Trong khi đó ở bên phải, khi chú chó đứng trên đỉnh hòn đá, tổng chiều cao tính từ mặt đất lên đến đỉnh đầu chú lại chạm mốc 160 cm. Với điều kiện hai hòn đá hoàn toàn trùng khớp về kích thước và vóc dáng chú chó không hề thay đổi, liệu bạn có thể dùng tư duy linh hoạt để giải mã chính xác chiều cao của chú chó?

Thử thách Toán học: Chó cưng cao bao nhiêu cm?

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.