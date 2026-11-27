Sản xuất tại Nhà máy Hyundai Thành Công, Khu công nghiệp Gián Khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Những nhà máy mở rộng sản xuất, những dây chuyền hiện đại hơn và hàng nghìn việc làm mới đang tạo thêm động lực cho tỉnh Ninh Bình trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bên cạnh đà tăng trưởng ấy là yêu cầu nâng chất lượng việc làm, tăng giá trị sản phẩm và bảo đảm công nghiệp phát triển bền vững, hài hòa với hạ tầng, môi trường.

Ba vùng công nghiệp đang định hình diện mạo tỉnh Ninh Bình: Gián Khẩu - một trong những trung tâm công nghiệp ô-tô lớn nhất cả nước; Đồng Văn - cửa ngõ phía bắc tiếp giáp Thủ đô Hà Nội; Rạng Đông - mở ra hướng phát triển ven biển. Mỗi khu công nghiệp có thế mạnh và yêu cầu riêng; kết nối các không gian ấy thành một động lực chung đang là bài toán đặt ra với Ninh Bình khi tỉnh duy trì mức tăng cao của sản xuất công nghiệp.

Từ Gián Khẩu nhìn ra không gian công nghiệp toàn tỉnh

Khu công nghiệp Gián Khẩu gắn với quá trình hình thành ngành công nghiệp ô-tô tại Ninh Bình. Năm 2009, Tập đoàn Thành Công đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô và hợp tác với Hyundai Motor Company về chuyển giao công nghệ, từ đó hình thành Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam. Tập đoàn Thành Công là chủ thể ở cấp tập đoàn; tại Gián Khẩu, sản xuất do liên doanh thực hiện.

Đến năm 2026, hai nhà máy đã sản xuất hơn 500 nghìn xe thành phẩm. Kế hoạch xuất khẩu trong năm dự kiến đạt 15.280 đơn vị, gồm xe thành phẩm và linh kiện. Xe sản xuất tại Ninh Bình được xuất khẩu sang Mexico và Australia, mở thêm cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn, chất lượng và môi trường.

Tại sự kiện xuất khẩu xe sang hai thị trường này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng giá trị tạo ra trong nước và mở rộng kết nối để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chú trọng chuyển giao công nghệ, tự động hóa, sản xuất thông minh, chuyển đổi xanh và đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề cao.

Gián Khẩu cũng tạo sức hút đối với các doanh nghiệp cung ứng dây điện, ghế ô-tô, linh kiện nhựa và sản phẩm phụ trợ. Theo thông tin của tỉnh, mạng lưới hiện có hơn 50 nhà cung cấp, đối tác. Yêu cầu tiếp theo là nâng năng lực doanh nghiệp nội địa để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và những khâu có giá trị cao.

Đà phát triển ấy diễn ra trong bối cảnh công nghiệp toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 25,68% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,09%.

Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều. Tài liệu của Ban Quản lý về 9 tháng đầu năm ghi nhận máy tính xách tay tăng 62,9%, ô-tô tải tăng 29,4%, xi-măng và clanh-ke tăng 11,5%, trong khi một số sản phẩm như quần áo, phân urê và ô-tô dưới 10 chỗ giảm.

Bức tranh đó cho thấy vừa có những ngành tạo lực kéo rõ nét, vừa có những lĩnh vực cần tìm cách thích ứng với thị trường và chi phí đầu vào.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban chủ động tiếp cận nhà đầu tư, đồng hành doanh nghiệp và phối hợp tháo gỡ vướng mắc từ khâu chuẩn bị dự án. Theo ông, thu hút dự án lớn cần đi cùng phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuẩn bị hạ tầng, cải cách thủ tục và đào tạo nhân lực; hiệu quả cần được nhìn từ giá trị sản xuất, ngân sách, việc làm, thu nhập và sức lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước.

Phía bắc, khu vực Đồng Văn kết nối với Hà Nội và các tuyến giao thông liên vùng. Riêng phường Đồng Văn có 5 khu công nghiệp với gần 700 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 lao động (bao gồm hơn 12.000 người đến từ ngoài tỉnh). Quy mô ấy kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Ở ven biển, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông mở ra hướng phát triển gắn với công nghiệp dệt may và kinh tế biển. Tháng 5/2026, Công ty TNHH SanBang khánh thành nhà máy hàng dệt gia dụng công suất 15.000 tấn/năm. Tháng 11/2026, một dự án kéo sợi và hoàn thiện sản phẩm từ vải vụn, vải tái chế được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn 20 triệu USD. Dự án dự kiến khởi công quý II/2027, bổ sung một mắt xích cho chuỗi dệt may và hướng tới tận dụng nguyên liệu tái chế.

Đại diện SanBang đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Quản lý, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng trong việc hoàn thiện thủ tục, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và tuyển dụng. Doanh nghiệp cho biết sẽ đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm chất lượng sản phẩm và chú trọng môi trường làm việc.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Đồng Văn I. (Ảnh: TTXVN)

Đồng Văn, Gián Khẩu và Rạng Đông khác nhau về vị trí, ngành nghề và giai đoạn phát triển, nhưng có thể bổ trợ cho nhau: phía bắc có lợi thế kết nối và hệ sinh thái doanh nghiệp; Gián Khẩu có nền tảng ô-tô; vùng ven biển mở dư địa cho dệt may, chế biến và kinh tế biển. Muốn vậy, cần kết nối giao thông, lao động, hạ tầng kỹ thuật và doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất.

Việc làm và hạ tầng quyết định chất lượng tăng trưởng

Theo Ban Quản lý, hết 9 tháng năm 2026, các khu công nghiệp có 223.154 lao động, tăng hơn 18.000 người so với năm 2025. Thu nhập bình quân dao động từ 7,5 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng; nhu cầu tuyển dụng hằng năm ước 10.000-20.000 lao động. Tăng trưởng vì thế cần đi cùng đào tạo nghề, thu nhập và điều kiện làm việc tương xứng.

Với người lao động, một công việc ổn định còn gắn với nơi ở, trường học cho con, dịch vụ y tế và quãng đường đi làm. Anh Đinh Quốc Cương, công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, sau nhiều năm thuê nhà đã mua được căn hộ nhà ở xã hội phù hợp khả năng tài chính của gia đình.

Ở Gián Khẩu, thông tin của tổ chức công đoàn cho biết Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam đang tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động, với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp tổ chức đối thoại và hội nghị người lao động định kỳ. Những thông tin này bổ sung góc nhìn về chất lượng việc làm bên cạnh quy mô sản xuất và xuất khẩu.

Hạ tầng quyết định sức cạnh tranh của từng khu công nghiệp. Ở phía bắc, vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời đường điện và thiếu đường kết nối đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Năm khu công nghiệp được rà soát cần giải phóng mặt bằng hơn 1.042ha; còn hơn 320ha chưa hoàn thành. Quỹ đất quy hoạch chỉ phát huy hiệu quả khi sớm trở thành mặt bằng sẵn sàng triển khai dự án.

Ở Rạng Đông, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải là điều kiện quan trọng để các nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Tại Đồng Văn, trọng tâm trước mắt là giao thông kết nối, giải phóng mặt bằng và các công trình xã hội phục vụ đông đảo người lao động.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt ngày 6/11/2026, đặt mục tiêu 100% khu, cụm công nghiệp mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Định hướng công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng đồng bộ và chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa trong quy hoạch, đầu tư và giám sát tại từng khu công nghiệp.