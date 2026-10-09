Bài toán cạnh tranh của MPV cửa trượt Wuling Darion tại Việt Nam

Wuling EV Việt Nam - hãng xe nổi tiếng với chiếc Wuling MiniEV - vừa đăng tải hình ảnh hé lộ mẫu xe mới dự kiến ra mắt vào ngày 16/10 tới.

Theo hình ảnh được hé lộ, đây sẽ là một chiếc MPV cửa trượt với thiết kế hiện đại và sang trọng hơn các sản phẩm trước đó của thương hiệu.

Wuling Darion có gì?

Tại các đại lý của TMT Motors hay Wuling, nhân viên tư vấn cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe mới mang tên Wuling Darion.

Wuling Darion có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Kích thước này nhỉnh hơn đáng kể so với Toyota Veloz Cross hay Xpander, đặt chân vào nhóm MPV cỡ trung - lớn cùng GAC M6, Kia Carnival...

Wuling Darion được mở đặt cọc với giá khởi điểm dự kiến khoảng 750 triệu đồng. Ảnh: Wuling.

Theo hình ảnh được đại lý đăng tải, đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình với không gian hàng ghế sau được chăm chút hơn. Nội thất bọc da màu nâu sáng với ghế người ngồi hàng sau có khả năng chỉnh độ ngả lưng.

Hãng xe chưa công bố chi tiết về động cơ của xe. Tại thị trường Indonesia, chiếc MPV được trang bị motor điện đặt trước công suất khoảng 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 Nm.

Bộ pin dưới sàn xe dung lượng khoảng 60,6 kWh, được khẳng định có khả năng di chuyển khoảng 450-500 km/lần sạc.

Đặc biệt trên trang chủ của Wuling Việt Nam, hãng còn công bố thêm bản PHEV. Phiên bản này tại quê nhà được trang bị động cơ xăng 1.5L và motor điện, cùng phạm vi hoạt động khoảng 1.100 km/lần sạc.

Thiết kế cửa trượt cùng khoang hành khách thương gia trên Darion. Ảnh: đại lý Wuling.

Giá bán chưa được công bố song theo dự đoán của nhân viên tư vấn, Darion bản 450 km có giá khoảng 750 triệu đồng, trong khi bản 500 km có thể được bán khoảng 820 triệu đồng. Khách hàng đặt mua xe trong thời gian vừa mở bán được giảm tiền mặt 40 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Ai mua tân binh từ Wuling?

Ở bài đăng quảng cáo của một số đại lý, mẫu xe mới của Wuling còn được đặt lên bàn cân với đối thủ Kia Carnival hay Volkswagen Viloran. Và với giá chỉ bằng khoảng 60-70% so với đối thủ cùng động cơ thuần điện tiết kiệm, Wuling đương nhiên có quyền kỳ vọng vào doanh số của tân binh khi ra mắt.

Tại đại lý của hãng cũng chưa công bố về giá bán của phiên bản PHEV mà chỉ được hé lộ trên trang web thương hiệu. Nếu phiên bản này xuất hiện, đây có thể trở thành một lựa chọn thú vị mà người dùng đáng cân nhắc.

Mẫu xe còn có bản PHEV được giới thiệu có thể sớm ra mắt trong tương lai. Ảnh: Wuling.

Với khách hàng kinh doanh vận tải, Darion sở hữu ưu điểm về giá bán cùng khả năng tiết kiệm chi phí vận hành, giúp tối ưu lợi nhuận. Với nhóm khách hàng gia đình, trang bị cửa trượt bên hông có thể trở thành một chi tiết gây thích thú. Bởi trên thị trường ở phân khúc dưới một tỷ đồng không có nhiều mẫu MPV sở hữu trang bị này.

Thế nhưng cuộc chơi chắc chắn không dễ dàng. Nếu muốn ghi được doanh số tốt, Wuling Darion cần cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh cùng tầm giá.

Nhóm xe dịch vụ chạy điện đang là nơi VinFast MPV 7 chiếm ưu thế khi cũng sở hữu động cơ thuần điện và giá bán tốt. BYD M6 sau thời gian ra mắt cũng tạo được chỗ đứng nhất định.

Với khách hàng gia đình ưu tiên sự êm ái và sự sang trọng, Kia Carnival và Volkswagen Viloran đã thu hút lượng lớn người dùng nhờ sức mạnh thương hiệu. Carnival cũng sớm được Kia bổ sung bản hybrid, sẵn sàng cạnh tranh với các mẫu xe về khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.