Bài toán cân đối nguồn vốn của KienlongBank nhìn từ kênh phát hành trái phiếu

Hoàn thành 3 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - KienlongBank (mã cổ phiếu: KLB).

Theo báo cáo kết quả, KienlongBank đã phân phối 7.661.057 trái phiếu, tương đương 43,10% tổng số trái phiếu chào bán. Với số lượng này, tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán này là hơn 766 tỷ đồng.

Theo phương án chào bán trái phiếu đợt 3, Kiên Long muốn bán 17.774.676 trái phiếu, tương đương với hơn 1.777,4 tỷ đồng. Giá chào bán là 100.000/trái phiếu. Mã của đợt chào bán trái phiếu lần này là KLB7Y202503.

Về kết quả chào bán đợt 1, KienlongBank phân phối thành công 10 triệu trái phiếu mã KLB7Y202501, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu ròng về hơn 997 tỷ đồng.

Về kết quả chào bán đợt 2, KienlongBank phân phối thành công 2,225 triệu trái phiếu mã KLB7Y202502, tương đương 22,25% tổng số trái phiếu chào bán. Tổng số tiền ròng thu về 222,532 tỷ đồng.

Cả 3 đợt này đều có mục đích phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng, thỏa mãn các điều kiện bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và đều có kỳ hạn 7 năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - KienlongBank.

Dòng tiền kinh doanh đảo chiều

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của KienlongBank ghi nhận sự cải thiện đáng kể, từ mức âm 2.721 tỷ đồng lên dương 3.627 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau con số dương này là những biến động đáng chú ý trong cơ cấu nguồn vốn.

Đáng chú ý nhất là dòng tiền liên quan đến khách hàng và các tổ chức tín dụng đang đi theo hai hướng khác nhau. Trong kỳ, tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng mang về cho KienlongBank tới 9.069 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng phải chi ra 5.060 tỷ đồng cho khoản mục này. Như vậy, chỉ riêng khoản mục này đã tạo ra mức cải thiện dòng tiền cho KienlongBank so với năm trước.

Ngược lại, dòng tiền từ tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 1.914 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 9.652 tỷ đồng của năm trước. Tính theo biến động năm trước, nguồn tiền từ khách hàng đã suy giảm khoảng 7.738 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng tiền dành cho hoạt động cho vay khách hàng cũng có sự thay đổi. KienlongBank ghi nhận dòng tiền ra 6.030 tỷ đồng cho các khoản cho vay khách hàng, thấp hơn mức 8.115 tỷ đồng của năm trước khoảng 2.085 tỷ đồng. Điều này cho thấy tốc độ sử dụng tiền cho vay trong kỳ đã giảm so với cùng kỳ.

Nhìn tổng thể, bức tranh dòng tiền cho thấy KienlongBank không tăng mạnh nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng để tài trợ cho tín dụng, mà lại nhận được một lượng tiền đáng kể từ các tổ chức tín dụng khác. Chính dòng tiền này góp phần quan trọng giúp lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm sang dương.

Ảnh minh hoạ về trái phiếu.

Dấu hỏi về bài toán nguồn vốn

Điểm cần chú ý đối với nhà đầu tư là khoản 9.069 tỷ đồng không nên mặc nhiên được gọi toàn bộ là vốn vay, bởi chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm biến động tiền gửi và tiền vay của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xét về bản chất dòng tiền, đây vẫn là một tín hiệu cho thấy vai trò của nguồn vốn từ hệ thống các tổ chức tín dụng trong cân đối thanh khoản của KienlongBank đã tăng lên đáng kể.

Đặt trong bối cảnh ngân hàng chuẩn bị cũng như đã triển khai các đợt chào bán trái phiếu, diễn biến này càng đáng được theo dõi. Trái phiếu có thể trở thành một kênh bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, qua đó giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi khách hàng hoặc nguồn vốn ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng.

Vấn đề nhà đầu tư cần quan tâm không chỉ là KienlongBank huy động được bao nhiêu, mà là nguồn vốn huy động mới được sử dụng cho mục đích gì, kỳ hạn ra sao và có tương xứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng hay không. Nếu tín dụng tiếp tục mở rộng trong khi tiền gửi khách hàng tăng chậm, ngân hàng sẽ phải duy trì việc tìm kiếm các nguồn vốn thay thế. Khi đó, chi phí vốn, kỳ hạn nguồn vốn và khả năng cân đối giữa tài sản – nguồn vốn sẽ trở thành những biến số quan trọng.

Đặc biệt, việc dòng tiền từ các tổ chức tín dụng đảo chiều từ âm 5.060 tỷ đồng sang dương 9.069 tỷ đồng cho thấy KienlongBank đã có sự thay đổi đáng kể trong cách cân đối nguồn vốn. Nếu tiếp tục kết hợp với phát hành trái phiếu, cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng có thể đang bước vào giai đoạn đa dạng hóa mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chi phí huy động và rủi ro kỳ hạn.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB - HOSE) có tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Kiên Long, được thành lập vào năm 1995. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác. KLB được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 06/2017. Năm 2025, so với cùng kỳ, biên lãi thuần (NIM) ở mức 4.17%, tăng 0.27%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.86%, giảm 0.15%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 87.97%, tăng 8.95%. Ngày 15/01/2026, KLB chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trên thị trường chứng khoán, KienlongBank hiện giao dịch quanh mốc giá 11.000đ/cổ phiếu. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Trần Ngọc Minh, Tổng giám đốc là ông Trần Hồng Minh.