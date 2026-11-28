Hài hòa quyền tài sản và yêu cầu an toàn trong cải tạo chung cư cũ

Cả nước hiện có khoảng 2.930 nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tính lũy kế đến hết tháng 11/2025, có 1.589 nhà chung cư cũ đã được kiểm định chất lượng, riêng TP. Hà Nội đã hoàn thành kiểm định 39% tổng số công trình thuộc diện này.

Các tòa nhà được bảo trì tốt, cư dân văn minh thì dù đã sử dụng nhiều năm vẫn có người muốn mua.

Tại nhiều khu chung cư đã xuống cấp, đa số cư dân đồng thuận với chủ trương di dời nhưng mong muốn sớm có phương án bồi thường, tái định cư cụ thể. Những băn khoăn phổ biến của người dân tập trung vào việc bảo toàn giá trị tài sản, điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới và sự ổn định lâu dài của mỗi gia đình sau khi rời khỏi tòa nhà cũ.

Để tháo gỡ các vướng mắc thực tiễn khi công trình không còn đáp ứng điều kiện an toàn, Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2027 đã quy định cụ thể trình tự từ khâu kiểm định chất lượng, lựa chọn chủ đầu tư đến lập phương án bồi thường, tái định cư. Theo đạo luật này, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định của luật. Kết quả kiểm định là căn cứ kỹ thuật và pháp lý để xác định hiện trạng công trình cùng phương án xử lý tương ứng.

Luật yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được công bố công khai, minh bạch. Trường hợp quy hoạch được phê duyệt cho phép tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc thực hiện các phương án bồi thường khác theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian triển khai dự án, người có nhu cầu tái định cư được bố trí chỗ ở tạm thời hoặc nhận kinh phí hỗ trợ để tự lo nơi ở.

Các quy định trên tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền tài sản hợp pháp, giúp cư dân yên tâm di dời khỏi những công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc không còn bảo đảm an toàn. Đồng thời, thực tiễn xử lý chung cư cũ cũng cho thấy việc kiểm soát chất lượng nhà ở cần được thực hiện xuyên suốt ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác đối với các dự án mới.

Tiêu chuẩn bàn giao và năng lực vận hành quyết định giá trị căn hộ

Đối với loại hình nhà chung cư, yếu tố an toàn không chỉ nằm ở độ bền kết cấu chịu lực mà còn thể hiện qua từng hạng mục kỹ thuật trong không gian sinh hoạt gồm hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống thấm, lan can, ban công, thang máy, lối thoát nạn và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Chất lượng của các khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu và bàn giao là nền tảng đầu tiên bảo đảm điều kiện cư trú cho người dân. Ở quy mô toàn dự án, cách tổ chức không gian sử dụng chung, phân luồng giao thông nội khu, bố trí khu vui chơi trẻ em, lối đi bộ và khả năng tiếp cận của người cao tuổi cũng góp phần tạo lập môi trường sống an toàn, thuận tiện.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của tài sản bất động sản, ông Đỗ Ngọc Thắng, Giám đốc Đầu tư One Mount Real Estate, cho biết giá trị căn hộ sau 10 đến 20 năm sử dụng phụ thuộc vào bốn yếu tố gồm vị trí, chất lượng xây dựng, công tác quản lý vận hành và cộng đồng cư dân. Theo ông Thắng, một công trình có chất lượng bàn giao tốt vẫn cần được vận hành, kiểm tra và bảo trì đúng quy trình để duy trì ổn định điều kiện sống như thời điểm ban đầu.

Ở góc độ trải nghiệm cư trú hàng ngày, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, cho rằng những vấn đề vận hành thiết thực như thang máy có thường xuyên gặp sự cố hay không, mức độ vệ sinh tại hầm gửi xe và hành lang cũng như thời gian tiếp nhận, khắc phục sự cố kỹ thuật đều tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó lâu dài của cư dân với tòa nhà.

Trên phương diện pháp lý, các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành, cơ chế quản lý kinh phí bảo trì, yêu cầu công khai chi phí dịch vụ và quyền tham gia giám sát của chủ sở hữu là những công cụ quan trọng giúp duy trì chất lượng công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Đối với người mua nhà, bên cạnh các thông số cơ bản như giá bán, diện tích và vị trí, những tiêu chí về chất lượng bàn giao, hồ sơ nghiệm thu, hệ thống kỹ thuật an toàn, thiết kế không gian chung và phương án quản lý vận hành đang ngày càng được đặt lên hàng đầu. Việc khảo sát trực tiếp các dự án chủ đầu tư đã bàn giao và đưa vào vận hành cũng cung cấp thêm cơ sở thực tế giúp khách hàng đánh giá năng lực triển khai.

Từ kinh nghiệm xử lý các khu chung cư cũ, việc nâng cao tiêu chuẩn nhà ở đô thị không chỉ dừng lại ở việc phát triển thêm các tòa nhà mới mà còn phải bảo đảm môi trường cư trú an toàn, tiện nghi và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều thế hệ. Khi quyền sở hữu tài sản được gắn chặt với cơ chế bảo vệ an toàn kỹ thuật và quy trình vận hành minh bạch, người dân có đủ cơ sở để ổn định cuộc sống lâu dài trong chính căn hộ của mình.