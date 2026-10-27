'Bài toán' 7,3 triệu khách quốc tế cuối năm và vai trò của Hãng hàng không Quốc gia

Tính đến hết tháng 9/2026, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách. (Ảnh: NGỌC MINH)

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đang tham gia quá trình này thông qua việc mở rộng kết nối, phối hợp kích cầu du lịch và triển khai các giải pháp giảm chi phí chuyến đi cho hành khách.

Tăng trưởng cần thêm sức mua thực

Chín tháng năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,69% và đóng góp hơn 45% mức tăng tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Riêng ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%, mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%. Vận tải, du lịch và các hoạt động dịch vụ vì vậy được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số, nhất là trong quý IV khi nền kinh tế bước vào chặng nước rút.

Tại Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, đã yêu cầu đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với bình ổn giá, đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý.

Yêu cầu này đặt ra bài toán tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% theo giá hiện hành, nhưng chỉ tăng 7,8% sau khi loại trừ yếu tố giá. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiêu dùng thực tế đối với tăng trưởng kinh tế. Du lịch là một trong những lĩnh vực có khả năng thúc đẩy nhu cầu trên diện rộng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 126 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Sự phát triển của du lịch đồng thời tạo thêm nhu cầu cho vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại và vui chơi giải trí.

Trong đó, hàng không giữ vai trò kết nối quan trọng. Khoảng 14,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, chiếm 83,2%. Để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026, 3 tháng cuối năm, Việt Nam cần thu hút thêm hơn 7,3 triệu lượt, tương đương bình quân khoảng 2,44 triệu lượt mỗi tháng, gần bằng mức cao kỷ lục ghi nhận trong tháng 1/2026. Việc duy trì và mở rộng kết nối hàng không vì vậy có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm.

Theo nghiên cứu của Oxford Economics sử dụng dữ liệu năm 2023, được Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) công bố, hoạt động du lịch được hàng không hỗ trợ đóng góp ước tính 7,8 tỷ USD vào GDP Việt Nam và liên quan đến khoảng 1,5 triệu việc làm. Con số này phản ánh tác động kinh tế của toàn ngành hàng không đối với du lịch, vượt ra ngoài doanh thu vận chuyển hành khách.

Tính đến hết tháng 9, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 126 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc tháng 9/2026, Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, yêu cầu liên kết giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến. Theo ông, hoạt động xúc tiến cần gắn với đường bay trực tiếp, sản phẩm du lịch khả thi và mức giá cạnh tranh để nâng cao hiệu quả thu hút khách.

Vietnam Airlines nối đường bay với các chương trình kích cầu

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, doanh nghiệp Nhà nước có vai trò cụ thể hóa định hướng điều hành thành hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng lĩnh vực. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, điều này được thể hiện qua việc phát triển mạng đường bay, tăng khả năng kết nối và phối hợp các địa phương để kích thích nhu cầu du lịch.

Tính đến hết tháng 9/2026, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách. Hãng đã mở thêm các đường bay đến Amsterdam, Phuket và Colombo, đồng thời đẩy nhanh và tiếp tục phát triển các kết nối đến Ahmedabad, Hàng Châu và Singapore trong quý IV. Việc mở rộng mạng bay tạo thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách, hỗ trợ các điểm đến Việt Nam tiếp cận những thị trường khách quốc tế và đáp ứng nhu cầu giao thương, du lịch.

Nhưng chi phí chuyến đi là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu du lịch. Một hướng kích cầu được Vietnam Airlines triển khai là phối hợp doanh nghiệp du lịch để xây dựng các sản phẩm trọn gói, qua đó giảm tổng chi phí chuyến đi. Trong thời gian qua, Vietnam Airlines đẩy mạnh liên kết với các địa phương nhằm thu hút thêm khách du lịch trong nước và quốc tế. Hãng chủ trì phối hợp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới hình thành một liên minh hợp tác, phát huy lợi thế của hai trung tâm du lịch lớn trong kết nối thị trường và phát triển sản phẩm.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines công bố kế hoạch triển khai gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh việc tổ chức các chương trình xúc tiến và phát động khách tại các thị trường mới và trọng điểm, hãng còn tổ chức khoảng 50 đoàn khảo sát dành cho đối tác lữ hành và 18 đoàn báo chí quốc tế. Các hoạt động được triển khai hợp tác với nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, tập trung vào những thị trường khách trọng điểm như châu Âu (Italia, Hà Lan, Đan Mạch…), Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)...

Chẳng hạn, tháng 9/2026, Vietnam Airlines phối hợp Hà Nội đón đoàn báo chí và những người có ảnh hưởng từ Nga đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Thủ đô. Thông qua việc kết nối các hãng lữ hành, đại lý và cơ quan truyền thông quốc tế với điểm đến, những chương trình này góp phần đưa sản phẩm du lịch Việt Nam tiếp cận khách hàng tại thị trường nguồn, tạo cơ hội gia tăng lượng khách và doanh thu dịch vụ cho các địa phương.

Đón đầu nhu cầu đi lại và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2027, Vietnam Airlines đã mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với Tết năm trước. Đáng chú ý, hãng triển khai chính sách giá ưu đãi trên các chuyến bay “lệch đầu”, tức những hành trình ngược chiều với dòng khách về quê trước Tết và trở lại làm việc sau Tết.

Theo đó, hành khách có thể chọn du lịch từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc trước Tết hoặc từ các tỉnh phía nam, miền trung ra bắc sau Tết, với giá vé trên một số chặng chỉ từ 666-888 nghìn đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí. Cùng với việc tăng chuyến trên các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore, giải pháp này vừa góp phần cân đối lượng khách giữa hai chiều bay, vừa khuyến khích xu hướng kết hợp nghỉ Tết với du lịch, qua đó mở thêm cơ hội thu hút khách cho các điểm đến và doanh nghiệp dịch vụ.

Đón đầu nhu cầu đi lại và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2027, Vietnam Airlines đã mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với Tết năm trước. (Ảnh: MINH NGỌC)

Các giải pháp kích cầu được triển khai trong bối cảnh hãng chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào do biến động giá nhiên liệu. Vì vậy, việc kích cầu còn phải đi đôi với tối ưu hoạt động khai thác, điều hành vận chuyển và phối hợp các đối tác du lịch để giảm chi phí chuyến đi mà vẫn bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Ở góc độ rộng hơn, hiệu quả kinh tế của du lịch không chỉ được quyết định bởi số lượng khách mà còn cần quan tâm đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị mà mỗi du khách mang lại cho điểm đến. Điều này phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm du lịch và mức độ sử dụng dịch vụ trong suốt hành trình.

Quý IV là chặng nước rút trước mắt, nhưng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam còn phụ thuộc vào khả năng giữ chân du khách và gia tăng giá trị mỗi hành trình. Những chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines với các địa phương, nếu được duy trì và mở rộng, có thể tạo nền tảng cho những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.