Bài thuốc có lá sung giúp thanh nhiệt

Theo y học cổ truyền, lá sung có vị hơi đắng, chát, tính mát... Theo kinh nghiệm dân gian, kết hợp lá sung với một số dược liệu nấu nước uống có thể giúp thanh nhiệt.

Bài thuốc có lá sung

Bài thuốc thanh nhiệt: Bài thuốc này thích hợp cho những người có biểu hiện nóng trong hoặc cơ thể mệt mỏi do chức năng gan kém.

Nguyên liệu: 30g lá sung (ưu tiên chọn lá sung vú) + 30g nhân trần, 50g má tươi + 20 gram kê huyết đằng + 20 g sâm đại hành.

Cách làm: Rửa sạch tất cả các nguyên liệu, cho vào nồi sắc cùng 1,5 lít nước sạch trên lửa nhỏ, còn khoảng 600 ml thì tắt bếp; chia phần nước thu được thành 2 - 3 lần uống trong ngày sau các bữa ăn.

Tác dụng: Sự phối hợp giữa tính mát của lá sung, khả năng lợi mật của nhân trần và tính thanh nhiệt của rau má, cùng sự hỗ trợ lưu thông máu, bổ huyết của kê huyết đằng và sâm đại hành giúp giảm tình trạng nóng trong.

Kết hợp lá sung cùng một số dược liệu khác để có bài thuốc hỗ trợ thanh nhiệt. Ảnh minh họa AI.

Bài thuốc hỗ trợ giảm chướng bụng đầy hơi: Bài thuốc thích hợp cho người có biểu hiện ăn uống kém tiêu, chướng bụng.

Nguyên liệu: 20g lá sung tươi hoặc khô + 12g màng mề gà (kê nội kim) đã sao vàng + 15g rễ cỏ tranh và 10g trần bì (vỏ quýt khô).

Cách làm: Rửa sạch các nguyên liệu, cho vào ấm sắc với 800ml nước, đun sôi nhỏ lửa còn khoảng 300ml; lọc lấy nước uống làm 2 lần trong ngày sau bữa ăn trưa và ăn tối.

Tác dụng: Sự kết hợp giữa lá sung và kê nội kim hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy trướng bụng.

Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Tần suất sử dụng: Chỉ nên duy trì uống từ 3 - 5 ngày, không nên duy trì uống thay thế hoàn toàn nước lọc hàng ngày liên tục nhiều tháng liền.

- Thời điểm uống: Uống sau bữa ăn chính từ 30 - 45 phút, tránh uống khi bụng đang quá đói.

Lưu ý về tác dụng phụ

- Tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa: Hàm lượng tannin trong lá sung khi kết hợp với một số thảo dược có tính chát có thể gây táo bón, đầy bụng hoặc khó tiêu ở những người có nhu động ruột kém.

- Nguy cơ hạ đường huyết: Lá sung và nhân trần đều có khả năng hỗ trợ hạ đường huyết. Người có tiền sử đường huyết thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường nếu uống nước sắc này cần thận trọng.

- Tương tác với thuốc tây y: Các hợp chất sinh học trong thảo dược có thể làm thay đổi tốc độ chuyển hóa của một số loại thuốc tây tại gan. Nếu đang dùng thuốc tây y điều trị bệnh lý mạn tính, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Không thay thế điều trị y khoa: Các bài thuốc này chỉ đóng vai trò hỗ trợ thanh nhiệt theo kinh nghiệm dân gian. Người mắc các bệnh lý ở gan tuyệt đối không tự ý dùng bài thuốc nam để thay thế phác đồ điều trị y tế.