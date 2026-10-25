Bài thử độ bền khắc nghiệt làm khó iPhone Duo

Chiếc iPhone Duo bị hỏng màn hình sau khi bị bẻ ngược. Ảnh: JerryRigEverything.

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, không vượt qua bài kiểm tra độ bền của kênh YouTube JerryRigEverything. Trong video đăng ngày 24/10 (giờ Việt Nam), chủ kênh Zack Nelson lần lượt cạo xước, rắc bụi, hơ nóng và bẻ cong máy. Kết quả, màn hình gập bên trong xuất hiện vệt sọc vĩnh viễn rồi ngừng phản hồi cảm ứng.

“iPhone Duo không vượt qua được bài thử độ bền của tôi”, Nelson kết luận. Video đạt hơn 2,3 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày.

Bẻ cong là bước gây thiệt hại nặng nhất. Khi Nelson dùng lực uốn máy, khung kim loại vẫn giữ nguyên hình dạng. Tuy nhiên, một vệt màu xanh lá chạy ngang màn hình trong và không biến mất. Ở lần bẻ thứ hai, nhiều vệt sọc khác tiếp tục xuất hiện. Cuối cùng, màn hình gập không còn nhận thao tác chạm.

Nelson đưa ra 2 giả thuyết cho sự cố. Một là bụi đã lọt vào bản lề từ bước thử trước. Hai là kết cấu máy chưa đủ cứng để chịu lực. Tuy vậy, anh không khẳng định nguyên nhân nào là chính xác.

Trước đó, bài thử bụi đã cho thấy điểm yếu ở phần bản lề. Apple công bố iPhone Duo đạt chuẩn IP68. Chữ số 6 trong chuẩn này thể hiện mức chống bụi cao nhất. Dù vậy, bụi vẫn lọt được vào cơ chế gập. Các hạt bụi tích tụ ở bản lề khiến máy không thể đóng kín và bị kẹt ở trạng thái mở hé.

Ở bài thử xước, màn hình ngoài 5,4 inch chỉ có vết mờ ở mức 7 trên thang độ cứng Mohs. Màn hình trong 7,6 inch kém bền hơn nhiều. Bề mặt này bắt đầu bị xước ở mức 2. Móng tay ấn mạnh cũng có thể để lại vết hằn sâu hơn.

Theo Kursiv, Apple dùng cấu trúc 2 lớp kính siêu mỏng cho màn hình gập. Thiết kế này được đánh giá cao về mặt kỹ thuật. Tuy vậy, lớp hiển thị dẻo bên dưới vẫn dễ bị trầy trong quá trình sử dụng.

Bài thử độ bền bao gồm cả bước xé tấm dán nano texture trên iPhone Duo, hành động người dùng không được lặp lại nếu không muốn phá hỏng điện thoại của mình. Ảnh: JerryRigEverything.

Lớp phủ nhám nano texture trên màn hình trong giúp che bớt vết xước và nếp gấp khi màn hình sáng. Theo Nelson, các vết xước là vĩnh viễn. Chúng hiện rõ trở lại khi người dùng tắt màn hình.

Nelson cũng thử bóc lớp phủ này trên một chiếc iPhone Duo khác. Khi bỏ lớp phủ, màn hình bóng hơn và hiển thị màu sắc rực rỡ hơn. Đổi lại, mặt kính phản chiếu ánh sáng mạnh hơn đáng kể. Phần mô tả video khuyến cáo người dùng không tự gỡ lớp nano-texture trên máy của mình.

Tài khoản Ice Universe, chuyên tiết lộ thông tin về smartphone, cũng đăng tải nhận xét tương tự. Theo tài khoản này, bề mặt màn hình trông gồ ghề, gợn sóng và có nếp nhăn sau khi bóc lớp phim.

Về chi phí, Nelson ước tính việc thay màn hình trong của iPhone Duo tốn khoảng 1.000 USD. Trong khi đó, lớp bảo vệ bên ngoài có giá thay 49 USD. Mức giá sửa màn hình gập tương đương một nửa giá bán của máy.

Bài thử "phá" smartphone quen thuộc của JerryRigEverything được đăng tải sau khi một số người mua đầu tiên phản ánh lỗi màn hình. Những người dùng này phản hồi các vệt sáng và hư hỏng quanh khu vực bản lề chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

iPhone Duo được Apple giới thiệu ngày 9/9 và chính thức mở bán từ 23/10. Máy có giá khởi điểm 1.999 USD (65 triệu ở Việt Nam) cho phiên bản 256 GB. Thiết bị dùng chip A20 Pro, màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch với tần số quét 120 Hz.

Khi mở ra, máy chỉ dày 5,2 mm. Khi gập lại, độ dày tăng lên 11,3 mm. Trọng lượng của máy là 254 g. Apple cho biết màn hình trong sử dụng cấu trúc nhiều lớp để giảm nếp gấp và tạo cảm giác phẳng khi chạm.

Màn hình ngoài và mặt lưng của máy được bảo vệ bằng kính Ceramic Shield 2. Apple chưa công bố chi tiết về vật liệu bảo vệ màn hình trong.

Trải nghiệm iPhone Duo để biết vì sao máy có giá 65 triệu Duo là chiếc iPhone không giống bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây. Sản phẩm đạt đến mức độ hoàn thiện mà chưa smartphone gập nào từng chạm tới.