Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh việc hệ thống hóa kiến thức, học sinh cần được tiếp cận nguồn câu hỏi chuẩn hóa để rèn luyện kỹ năng tư duy và vận dụng thực tế. Do đó, giá trị của một nền tảng học liệu trực tuyến không chỉ nằm ở quy mô câu hỏi hay giao diện công nghệ, mà được quyết định bởi năng lực chuyên môn của người biên soạn cùng quy trình biên tập nghiêm ngặt.

Nền tảng luyện thi trực tuyến Bài tập số cung cấp ngân hàng đề chuẩn hóa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực HSA.

Nền tảng chuyên môn từ đội ngũ làm xuất bản giáo dục

Đặt chất lượng học thuật làm trọng tâm, hệ thống đề luyện thi tốt nghiệp THPT và HSA trên nền tảng Bài tập số (baitapso.edu.vn) được xây dựng với sự tham gia của đội ngũ tác giả, biên tập viên đến từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội – đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực biên soạn và xuất bản học liệu giáo dục.

Đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm chuyên môn trực tiếp tham gia biên soạn và thẩm định chất lượng bộ đề luyện thi HSA trên Bài tập số.

Ở nhóm các môn Khoa học tự nhiên, đội ngũ biên soạn quy tụ nhiều tác giả có trình độ chuyên môn sâu từ cử nhân, kỹ sư đến thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, môn Vật lí có sự góp mặt của TS. Đinh Thị Thái Quỳnh và ThS. Nguyễn Thành Đạt; môn Toán quy tụ sáu tác giả, trong đó có ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, ThS. Lưu Thế Sơn; môn Hóa học do ThS. Phùng Thị Phương Liên, ThS. Nguyễn Văn Nguyên cùng các cộng sự đảm nhiệm; môn Sinh học có sự tham gia của ThS. Đỗ Thị Mai Loan và nhóm tác giả.

Bên cạnh nền tảng học thuật vững vàng, đội ngũ tác giả còn mang đến kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Điều này giúp hệ thống câu hỏi luyện thi tốt nghiệp THPT cũng như các học phần tư duy định lượng, khoa học của bài thi HSA không dừng lại ở việc kiểm tra trí nhớ thuần túy, mà hướng tới đánh giá khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề của thí sinh.

Sự đồng hành của những nhà giáo tâm huyết và tác giả sách tham khảo

Song hành cùng các chuyên gia xuất bản, hệ thống đề thi trên Bài tập số còn ghi nhận sự đóng góp trực tiếp của nhiều nhà giáo đang công tác tại các trường phổ thông giàu thành tích.

Điển hình ở môn Lịch sử, bộ đề có sự tham gia biên soạn của cô Đặng Thu Hà – giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) với hơn 20 năm gắn bó cùng sự nghiệp trồng người và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong giai đoạn 2007–2024, cô đã tham gia bồi dưỡng 117 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó trực tiếp hướng dẫn 1 giải Nhất, 23 giải Nhì và 10 giải Ba.

Cô Đặng Thu Hà – Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), tác giả tham gia biên soạn nội dung bộ đề luyện thi môn Lịch sử trên nền tảng Bài tập số.

Không chỉ dày dạn kinh nghiệm đứng lớp, cô Đặng Thu Hà còn là tác giả tham gia biên soạn cuốn sách Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Lịch sử. Với quan điểm giúp học sinh hiểu sâu bản chất vấn đề thay vì học thuộc lòng máy móc, cô luôn chú trọng cách diễn đạt gần gũi, hệ thống hóa các sự kiện, con số một cách logic và gắn kết kiến thức với thực tiễn. Những kinh nghiệm sư phạm này tiếp tục được cô chuyển tải vào từng câu hỏi luyện tập trên Bài tập số, giúp môn Lịch sử trở nên mạch lạc và dễ tiếp cận hơn đối với học sinh.

Kết nối giá trị xuất bản truyền thống với công nghệ số Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng học tập trực tuyến mở ra phương thức tiếp cận linh hoạt, giúp học sinh chủ động ôn luyện mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, giá trị bền vững của một sản phẩm giáo dục số vẫn bắt nguồn từ độ chuẩn xác của tri thức và tâm huyết của những người làm nội dung. Thông qua việc kế thừa quy trình biên tập bài bản của ngành xuất bản giáo dục kết hợp cùng nền tảng công nghệ trực tuyến, Bài tập số đang từng bước xây dựng nguồn học liệu tin cậy, góp phần mang đến thêm giải pháp ôn tập thiết thực, đồng hành cùng học sinh chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực HSA.