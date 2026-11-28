Trong khi đời sống và sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân bị bủa vây bởi khói độc, mùi hôi và nước rỉ rác, thì dự án nhà máy xử lý, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn ngay tại khu vực này dù đã lắp đặt xong thiết bị giai đoạn 1 vẫn chưa thể vận hành do vướng giấy phép môi trường.

Toàn cảnh bãi rác lộ thiên gần 8 ha và khu nhà xưởng xử lý rác tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: C.H)

Bức xúc kéo dài của người dân thôn Xoan, xã Đinh Văn Lâm Hà bắt nguồn từ một nghịch lý trong hạ tầng xử lý chất thải: bãi rác tập trung tiếp nhận rác sinh hoạt từ 6 xã thuộc huyện Lâm Hà cũ đã chạm ngưỡng quá tải nghiêm trọng, nhưng giải pháp công nghệ thay thế lại đang "đắp chiếu" chờ thủ tục.

Rác mới chồng lên rác cũ tạo thành những luống rác khổng lồ với khối lượng tồn lưu gần 59.000 tấn, bốc khói âm ỉ ngày đêm do không có hạ tầng bảo vệ môi trường đồng bộ.(Ảnh: C.H)

Theo ông Hoàng Việt Lâm, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, dự án "Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà" do Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà đầu tư từ năm 2020 đã cơ bản hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1 với công suất khoảng 50 tấn/ngày đêm – vừa đủ xử lý trọn vẹn lượng rác phát sinh hằng ngày của 6 xã. Tuy nhiên, do doanh nghiệp chưa hoàn tất giấy phép môi trường, nhà máy chưa thể vận hành, buộc toàn bộ lượng rác mới tiếp tục đổ dồn lên bãi rác cũ.

Chất thải nhựa, túi nilon và rác sinh hoạt chưa qua phân loại đổ lộ thiên trên nền đất tự nhiên, gây lãng phí tài nguyên tái chế và tạo áp lực lớn lên môi trường đất, nước tại địa phương.(Ảnh: C.H)

Thực tế tại hiện trường cho thấy, khu bãi rác rộng gần 8 ha (nằm cách Tỉnh lộ 725 khoảng 200 m) vốn hình thành tự phát từ hơn 20 năm trước rồi mới đưa vào quy hoạch, nên hoàn toàn thiếu các hạng mục bảo vệ môi trường cơ bản như lớp lót đáy, thành chắn hay hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Rác thải sinh hoạt từ 6 xã thuộc huyện Lâm Hà cũ dồn về hằng ngày khiến bãi rác chất cao như núi(Ảnh: C.H)

Sau hơn hai thập kỷ tích tụ, khối lượng rác tồn lưu tại đây ước lên tới khoảng 140.000 m³ (tương đương gần 59.000 tấn). Rác cũ chồng lên rác mới tạo thành những núi rác khổng lồ, âm ỉ cháy suốt ngày đêm, còn mùa mưa thì nước rỉ rác đen ngòm tràn thẳng ra môi trường đất và nguồn nước xung quanh.

Trong khi bãi rác lộ thiên phía trước liên tục cháy âm ỉ gây ô nhiễm, dự án Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà ngay phía sau đã lắp đặt xong thiết bị giai đoạn 1 nhưng vẫn chờ giấy phép môi trường để hoạt động.(Ảnh: C.H)

Hệ lụy môi trường này đang tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sinh kế nông nghiệp của hàng trăm hộ dân lân cận. Nhiều người dân canh tác vườn gần khu vực bãi rác phản ánh khói dày đặc và mùi hôi nồng nặc khiến cây trồng sinh trưởng kém, cuộc sống luôn ngột ngạt. Cùng chung cảnh ngộ, người dân nơi đây cho biết thường xuyên phải đóng kín cửa vì nhiều hôm khói bay mù mịt như sương mù, che khuất tầm nhìn; nhiều hộ làm vườn chia sẻ phải đeo nhiều lớp khẩu trang, thoa dầu gió mới có thể bám trụ sản xuất.

Tình trạng đốt rác lộ thiên và cháy âm ỉ kéo dài phát sinh khói mùi nồng nặc, đặt ra yêu cầu cấp thiết sớm đưa nhà máy tái chế, thu hồi năng lượng vào vận hành để thay thế phương thức chôn lấp lạc hậu. (Ảnh: C.H)

Trước áp lực ô nhiễm ngày càng lớn, chính quyền địa phương đã báo cáo và được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương lập dự án xử lý lượng rác nổi, lộ thiên tồn đọng lâu nay. Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà Hoàng Việt Lâm cho biết, địa phương sẽ trình tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xử lý rác tồn đọng vào cuối năm nay để sớm giải tỏa bức xúc cho người dân; đồng thời liên tục đôn đốc Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa giai đoạn 1 nhà máy vào hoạt động và hướng tới mở rộng giai đoạn 2 với công suất khoảng 190 tấn/ngày.

Khói bụi từ bãi rác lộ thiên lan sang khu vực canh tác nông nghiệp của người dân xã Đinh Văn Lâm Hà(Ảnh: C.H)

Từ góc độ quản lý tài nguyên và kinh tế tuần hoàn, việc sớm tháo gỡ rào cản thủ tục để vận hành nhà máy tái chế, thu hồi năng lượng từ rác thải tại Lâm Hà không chỉ giúp chấm dứt tình trạng chôn lấp, đốt lộ thiên gây phát thải khí độc hại, mà còn biến chất thải thành nguồn tài nguyên tái tạo, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và bảo đảm phát triển bền vững cho địa phương.