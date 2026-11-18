Dù địa phương đã kiến nghị nhiều lần, việc xử lý bãi rác vẫn gặp vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và thẩm quyền triển khai dự án, khiến người dân mong mỏi sớm có giải pháp khắc phục.

Rác chất đống, nước rỉ tràn ra đường sản xuất

Bãi rác Thung 70 nằm cách xa khu dân cư xóm Tân Long, xã Tân Phú. Tuy nhiên, khu vực này nằm cạnh tuyến đường đi vào vùng đất sản xuất nông nghiệp, nơi người dân thường xuyên qua lại để chăm sóc cây trồng và vận chuyển nông sản.

Bãi rác Thung 70 rộng khoảng 4,8 ha nằm trên địa bàn xóm Tân Long, xã Tân Phú. Ảnh: T.V

Theo khảo sát thực tế của Công an tỉnh Nghệ An tại Công văn số 4968/CAT-PC03 ngày 20/10/2025, khu vực tập kết rác có chiều dài khoảng 300 m, rộng khoảng 160 m, tương đương 4,8 ha. Hiện nay, một lượng lớn rác thải sinh hoạt được tập kết ngoài trời, chất thành đống cao khoảng 3 m nhưng không có mái che. Xung quanh bãi rác chưa có hệ thống bờ bao, hàng rào cây xanh cách ly; phía dưới cũng chưa được lát bê tông hoặc trải bạt chống thấm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 159/SNNMT-BVMT ngày 7/1/2026 hướng dẫn UBND xã Tân Phú thực hiện đánh giá hiện trạng ô nhiễm; tổ chức đóng cửa đối với bãi rác chôn lấp Thung 70 và có phương án cụ thể để xử lý đối với khối lượng rác tại bãi rác theo quy định tại Điều 80 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 32 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Lượng rác tồn đọng chất cao khoảng 3-4 m. Ảnh: T.V

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, rác thải tồn đọng lâu ngày, phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng. Đáng lo ngại, mỗi khi trời mưa, nước rỉ rác có màu đen chảy tràn ra khu vực đường đi, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Về mùa Hè thì ruồi nhặng, còn mùa mưa thì nước từ bãi rác rỉ ra gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.V

Bà Lê Thanh Dần, người dân xóm Tân Long phản ánh: "Hơn 1 năm nay, bãi rác không được xử lý triệt để. Mỗi lần đi qua đây, mùi hôi rất khó chịu, ruồi nhặng nhiều. Khi trời mưa, nước từ bãi rác chảy ra cả đường mà chúng tôi đi vào khu vực sản xuất nông nghiệp".

Theo ông Ngô Xuân Bình - Xóm trưởng xóm Tân Long, vào mùa Hè, khu vực bãi rác thường xuyên xảy ra tình trạng cháy âm ỉ; những ngày thời tiết mưa nắng đan xen, khói và hơi nước bốc lên dày đặc. Nước rỉ rác chưa được thu gom, xử lý triệt để cũng khiến người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng đất, nguồn nước và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự án cải tạo dang dở, khó khăn trong xử lý

Theo tìm hiểu, dự án "Cải tạo và xử lý cải thiện môi trường bãi xử lý rác thải tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An" (nay thuộc xã Tân Phú) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015, điều chỉnh năm 2018 và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2019. UBND huyện Tân Kỳ được giao làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án gồm 7 ô chôn lấp, tổng thể tích chứa rác hơn 112.317 m³ cùng hệ thống thu gom nước rỉ rác và xử lý nước thải tập trung.

Những tồn tại tại bãi rác Thung 70 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ảnh: T.V

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Tân Phú, từ năm 2022 đến nay, địa phương mới được bố trí khoảng 2,51 tỷ đồng để thực hiện một số công việc như dồn rác, chôn lấp thủ công, phun thuốc diệt ruồi và thi công 6/7 ô chôn lấp rồi dừng lại. Nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống xử lý nước thải, giếng thu, nhà phân loại rác, lót bạt chống thấm và phủ đất theo quy trình kỹ thuật chưa được hoàn thiện.

Việc triển khai dự án càng gặp khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh, dự án cải tạo bãi rác Thung 70 không nằm trong danh mục bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho cấp xã. Vì vậy, UBND xã Tân Phú hiện chưa có cơ sở pháp lý để tiếp nhận, tiếp tục triển khai dự án.

Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ đã đi vào hoạt động, song lượng rác tồn đọng tại bãi Thung 70 vẫn chưa được đưa vào xử lý tại đây. Ảnh: T.V

Mặt khác, trên địa bàn huyện Tân Kỳ (cũ) trước đây đã có Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ, được cấp giấy phép môi trường năm 2024 và đã đi vào hoạt động ổn định. Nhà máy có thiết kế lò đốt rác thải sinh hoạt công suất khoảng 96 tấn/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m³/ngày. Lĩnh vực hoạt động gồm: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Do đó, phương án tiếp tục xử lý rác bằng công nghệ chôn lấp cũ tại Thung 70 cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Và để khối lượng rác còn tồn dư tại bãi rác Thung 70 đưa vào nhà máy xử lý thì phải có hợp đồng giữa các bên và phải có nguồn kinh phí.

Kiến nghị sớm xử lý lượng rác tồn đọng

Trước thực trạng trên, ngày 1/6/2026, UBND xã Tân Phú đã ban hành Công văn số 626/UBND-KT báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý bãi rác Thung 70.

Ngày 2/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký Công văn số 6275/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn UBND xã Tân Phú phối hợp đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để đề nghị xem xét đóng cửa đối với bãi rác chôn lấp Thung 70, đồng thời xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Bãi rác theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường.

UBND xã Tân Phú đề xuất được giao tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cải tạo bãi rác; đồng thời thông báo cho các xã lân cận dừng tập kết rác tại Thung 70, chuyển hướng vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ.

Hàng nghìn tấn rác tích tụ ở đây chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.V

Đối với lượng rác tồn đọng, địa phương kiến nghị các sở, ngành hướng dẫn điều chỉnh thủ tục môi trường, đo đạc xác định khối lượng rác, lựa chọn đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý, tiến tới đóng cửa bãi rác theo quy định. Cùng với đó, cần xem xét bố trí kinh phí để triển khai các hạng mục xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường.

Xử lý bãi rác Thung 70 góp phần đảm bảo môi trường an toàn cho người dân sinh sống ở xóm Tân Long. Ảnh: T.V

Việc xử lý bãi rác Thung 70 không chỉ nhằm giải quyết lượng rác tồn đọng, khắc phục tình trạng ô nhiễm mà còn bảo đảm môi trường cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Điều người dân mong đợi lúc này là các sở, ngành sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, thẩm quyền và kinh phí; xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, lộ trình thực hiện để việc xử lý bãi rác không tiếp tục kéo dài.