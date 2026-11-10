Bãi rác Thung 70 quá tải: Cần sớm có phương án bảo vệ môi trường

Bãi rác Thung 70, xã Tân Phú rộng gần 5ha, từng tiếp nhận và xử lý cho hàng chục địa phương huyện Tân Kỳ cũ.

Người dân lo ngại mùi hôi, nước rỉ rác

Bãi rác Thung 70 được đưa vào vận hành từ năm 2009, có diện tích 4,66 ha, từng tiếp nhận và xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp cho 11 trong tổng số 22 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Kỳ trước đây.

Theo thông tin địa phương cung cấp, lượng rác thu gom trung bình mỗi năm khoảng 12.000–15.500 tấn. Sau nhiều năm tiếp nhận chất thải, các hố chôn lấp cơ bản đã đầy, gây khó khăn cho việc vận hành và kiểm soát các vấn đề môi trường.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy nhiều đống rác chất cao. Mùi hôi phát tán rõ hơn trong những ngày nắng nóng. Khi mưa lớn, người dân lo ngại nước bẩn từ khu vực tập kết rác có thể tràn ra xung quanh.

Ông Ngô Xuân Bình, Xóm trưởng xóm Tân Long, xã Tân Phú, cho biết bãi rác cách khu vực sinh sống của 558 hộ dân trong xóm gần 1 km. Vào mùa nắng, mùi hôi thường xuyên phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

“Mỗi khi mưa lớn, người dân lại lo nước bẩn chảy ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến nguồn nước và sức khỏe. Hơn lúc nào hết, chúng tôi rất mong muốn chính quyền các cấp sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, không để tình trạng ô nhiễm tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống”, ông Bình bày tỏ.

Những phản ánh này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải kiểm tra, đánh giá hiện trạng môi trường tại bãi rác và khu vực lân cận. Mức độ ảnh hưởng đến đất, nguồn nước cần được xác định bằng kết quả quan trắc, phân tích chuyên môn, làm căn cứ lựa chọn biện pháp khắc phục phù hợp.

Nhiều đống rác chất cao, mùi hôi thối nồng nặc quanh khu vực.

Việc chưa xử lý được lượng rác thải rất lớn còn tồn đọng khiến môi trường ngày càng bị ô nhiễm.

Xã kiến nghị hỗ trợ xử lý

Trong những năm trước, UBND huyện Tân Kỳ cũ bố trí khoảng 1–1,5 tỷ đồng mỗi năm để xử lý môi trường tại bãi rác. Theo địa phương, nguồn kinh phí này chủ yếu phục vụ các biện pháp trước mắt, chưa giải quyết được lượng chất thải tồn đọng sau nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết việc xử lý khối lượng rác lớn và khắc phục các vấn đề môi trường đòi hỏi kinh phí vượt khả năng cân đối của ngân sách xã. Địa phương mong UBND tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ để sớm tháo gỡ khó khăn.

Ngày 9/7/2025, UBND xã Tân Phú đã ban hành Công văn số 28/UBND-KT gửi UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét chủ trương đóng cửa bãi rác Thung 70 để xử lý ô nhiễm môi trường.

Lượng rác quá lớn vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Địa phương đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành sớm có phương án xử lý bãi rác.

Theo ông Hoà, xã đồng thời đề xuất tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét lập dự án xử lý, trong đó có phương án đốt rác. Đây là kiến nghị của địa phương, chưa phải phương án công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lựa chọn giải pháp cần căn cứ vào hiện trạng chất thải, điều kiện môi trường và khả năng vận hành, bảo đảm xử lý lượng rác tồn đọng đồng thời kiểm soát các tác động phát sinh.

Đối với người dân Tân Phú, điều mong đợi là có phương án và tiến độ khắc phục cụ thể, trước mắt hạn chế mùi hôi, kiểm soát nước rỉ rác, bảo vệ môi trường sống. Giải quyết tình trạng quá tải tại Thung 70 cũng là yêu cầu thiết thực để bảo vệ tài nguyên đất, nước và duy trì điều kiện phát triển sản xuất tại địa phương.