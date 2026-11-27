Suốt nhiều năm qua, bãi rác tự phát, lộ thiên ở thôn Xoan, xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) quá tải, liên tục cháy âm ỉ, khiến khói bụi và mùi hôi lan truyền, ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân sinh sống và canh tác ở khu vực này.

Theo người dân, bãi rác này có từ hơn 20 năm trước. Hiện nay, bãi rác rộng khoảng 8ha, nằm cách Tỉnh lộ 725 khoảng 200m. Từ nhiều năm qua, bãi rác quá tải nhưng số lượng rác mỗi ngày cứ đổ dồn về đây chất thành từng đống cao và lửa cứ âm ỉ cháy mang theo khói, mùi hôi khó chịu tỏa đi khắp nơi.

Đáng nói, đây vốn là bãi rác tự phát, sau đó mới được đưa vào quy hoạch, ngay từ đầu không được đầu tư các công trình bảo vệ môi trường cần thiết. Bãi rác không có lớp lót đáy, thành chắn; rác được đổ trực tiếp trên nền đất tự nhiên. Sau hơn 20 năm, lượng rác tồn lưu tại đây ước khoảng 140.000 m³, tương đương 58.800 tấn. Rác cũ dồn với rác mới thành những đống cao. Vào mùa mưa, nước rỉ rác tràn ra ngoài, phát sinh mùi hôi và nguy cơ gây ô nhiễm khu vực xung quanh. Mỗi ngày, dù đã quá tải nhưng bãi rác vẫn tiếp nhận hàng chục tấn rác thải sinh hoạt từ 6 xã thuộc huyện Lâm Hà cũ khiến tình trạng quá tải ngày một nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn An (người dân địa phương) cho biết, gia đình ông chỉ làm vườn gần bãi rác nhưng cũng không thể chịu nổi mùi hôi. Khói từ bãi rác dày đặc, cây trồng sinh trưởng kém, còn người dân thì luôn sống trong cảnh ngột ngạt.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Tuấn (người dân địa phương) nói rằng gia đình ông thường xuyên phải đóng kín cửa vì mùi hôi và khói từ bãi rác. “Nhiều hôm khói bay mù mịt, không thấy đường đi. Nhìn như sương mù nhưng hôi và khó chịu lắm”, ông Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tường Vi (làm vườn ở gần khu vực bãi rác) cho hay, mỗi khi khói bốc lên, mùi hôi kéo theo tràn qua khắp vườn. Ai nấy đều không thể chịu nổi mùi này. Phải đeo nhiều lớp khẩu trang, thoa dầu gió mới “trụ vững” được.

Việc đốt rác lộ thiên âm ỉ ngày này qua ngày khác phát sinh khí thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người bức xúc.

Do số lượng rác đổ về đây mỗi ngày dồn dập nên lớp mới chồng lên lớp cũ tạo thành núi rác khổng lồ. Khói cháy, khói bụi bốc lên cả ngày lẫn đêm.

Bãi rác hiện tại được đưa vào sử dụng từ hơn 20 năm trước nhưng không được đầu tư đầy đủ các hạng mục bảo vệ môi trường như lớp lót đáy, lót thành hay hệ thống xử lý nước rỉ rác. Hiện nay, mỗi khi mưa xuống, nước rỉ tràn ngập ra khắp nơi.

Về vấn đề này, ông Hoàng Việt Lâm - Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà xác nhận bãi rác tập trung của địa phương đã không còn đủ khả năng tiếp nhận lượng rác phát sinh từ các xã trên địa bàn huyện Lâm Hà cũ dồn về. Hiện tại, xã đã báo cáo tình hình lên tỉnh và tỉnh đã chấp thuận cho xã lập dự án xử lý lượng rác tồn đọng lộ thiên hiện nay ở nơi này.

Theo ông Lâm, trước đó vào năm 2020, dự án “Khu tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn Lâm Hà”, do Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà làm chủ đầu tư, được khởi động. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1, với công suất xử lý dự kiến khoảng 50 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động do doanh nghiệp chưa có giấy phép môi trường. Vì vậy, rác cũ cộng rác mới ngày một nhiều lên.

“Địa phương đã nhiều lần đôn đốc Công ty TNHH Môi trường Lâm Hà đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động. Nếu có giấy phép môi trường, mỗi ngày nhà máy xử lý rác ở đây sẽ xử lý được khoảng 50 tấn rác thải đúng bằng lượng rác thải các xã của huyện Lâm Hà cũ tập trung về đây trong 1 ngày. Về lâu dài, đến giai đoạn 2 hoàn thành, nhà máy xử lý rác sẽ xử lý khoảng 190 tấn rác mỗi ngày”, ông Lâm cho biết thêm.

Cũng theo ông Lâm, đến cuối năm nay, địa phương sẽ trình UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xử lý rác nổi, lộ thiên tồn đọng lâu nay để giảm bớt ảnh hưởng đối với đời sống bà con.