Bài phát biểu xúc động cả Argentina của Messi

Messi phát biểu trong trận cuối cùng khoác áo Argentina.

Sáng 7/10, Messi chơi trận cuối cùng trong màu áo Argentina khi đội nhà thắng Benin 3-0. Sau tiếng còi mãn cuộc, lễ tri ân được tổ chức long trọng tại Monumental. Messi bước lên sân khấu, cầm micro và có bài phát biểu đầy cảm xúc.

“Không được đến đây nữa sẽ là một nỗi đau rất lớn. Tôi thề rằng được chơi cho tuyển Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với một cầu thủ”, Messi nói.

Siêu sao 39 tuổi thừa nhận rất khó tìm được lời phù hợp trong khoảnh khắc này. Anh nhớ đến người cha đầu tiên và nhắc lại niềm tự hào khi được khoác áo Argentina hơn 20 năm. Ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất, Messi khẳng định anh chưa từng ngừng chiến đấu và cống hiến cho đội tuyển.

Quyết định chia tay khiến Messi nhiều lần xúc động. Anh thừa nhận muốn tiếp tục thi đấu cho Argentina cả đời, nhưng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Messi dành phần lớn bài phát biểu để cảm ơn các đồng đội. Anh cho rằng họ đã giúp mình hoàn thành những giấc mơ thời thơ ấu, từ chức vô địch Copa America, Finalissima đến World Cup 2022.

“Tôi sẽ nhớ đến vô hạn những trận đấu tại đây”, Messi nói khi nhắc đến người hâm mộ Argentina. Anh đặc biệt biết ơn việc cổ động viên luôn lấp đầy các sân vận động, dù đội tuyển thi đấu ở World Cup, Copa America hay bất kỳ nơi nào khác.

Nhiều cầu thủ Argentina đã khóc khi nghe Messi phát biểu.

Monumental cũng là nơi Messi từng trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp, khi Argentina trở lại thi đấu sau chức vô địch World Cup. Anh nói đó là khoảnh khắc sẽ không bao giờ quên. “Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất trong sự nghiệp, bởi đây là nơi tôi nói lời chia tay tuyển Argentina và tất cả các bạn”, Messi chia sẻ.

Trước khi rời sân khấu, Messi kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đoàn kết và ủng hộ thế hệ kế tiếp. Anh khẳng định một tập thể mạnh luôn là nền tảng để Argentina hướng đến những mục tiêu lớn.

“Tôi yêu các bạn, tôi sẽ nhớ các bạn và biết ơn Chúa vì mình là người Argentina. Tôi tự hào là người Argentina và đã thực hiện được những giấc mơ của mình cùng tất cả các bạn”, Messi kết thúc bài phát biểu trong sự xúc động của cả nước Argentina.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.