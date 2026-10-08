Bài phát biểu 'viral' từ một giáo viên tại đám cưới đồng giới của sinh viên mình

Bài phát biểu của một giáo sư (Ở Hàn Quốc, người giảng dạy tại trường đại học được gọi là 교수 (gyosu), dịch nghĩa tiếng Việt là 'giáo sư') tại đám cưới đồng giới của sinh viên mình đã thu hút sự chú ý lớn. Nhận định rằng "thế giới vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để ủng hộ cuộc sống của hai người họ", vị giáo sư đã kêu gọi gia đình và bạn bè có mặt hãy trở thành "chỗ dựa vững chắc" cho cặp đôi. Hướng về phía cặp đôi, những nhân vật chính của ngày hôm đó, ông nói: "Tôi hy vọng các em sẽ nhớ đến khoảnh khắc này mỗi khi đối mặt với những giai đoạn khó khăn".

Hong Sung Soo sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại trường Luật thuộc ĐH Hàn Quốc. Sau đó, ông nhận bằng Tiến sĩ tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE) của Vương quốc Anh với đề tài nghiên cứu về các tổ chức nhân quyền quốc gia. Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực triết học pháp luật, xã hội học pháp luật và luật nhân quyền. Ông hiện giữ chức chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu về Người thiểu tính dục Hàn Quốc, Hiệp hội Giới và Luật Hàn Quốc, cùng Hiệp hội Luật Nhân quyền Hàn Quốc.

Vào ngày 6/10, ông Hong Sung Soo, giáo sư luật tại ĐH Nữ sinh Sookmyung, đã chia sẻ trên Facebook: "Cuối tuần qua, tôi đã tham dự một đám cưới thực sự ý nghĩa; một sinh viên có mối gắn kết lâu năm với tôi đã kết hôn, và tôi vinh dự được đảm nhận vai trò chủ hôn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hình thức được điều chỉnh đôi chút, chuyển từ bài phát biểu trang trọng của chủ hôn sang lời chúc mừng thân mật. Tôi đã nhiều lần rưng rưng nước mắt khi tập đọc bài phát biểu này. Tôi từng lo lắng mình sẽ bị nghẹn lời trong buổi lễ chính thức. May mắn thay, dù giọng có đôi chút run rẩy, tôi vẫn hoàn thành trọn vẹn mà không gặp sự cố nào".

GS Hong nhận định: "Dù pháp luật chưa công nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xã hội của chúng ta đã thay đổi đáng kể. Cặp đôi đã nỗ lực hết mình để tạo nên một buổi lễ ý nghĩa, và cả quá trình lẫn kết quả chắc hẳn đều mang lại ý nghĩa to lớn đối với họ".

Những dòng phát biểu chúc mừng của ông ngay khi được công bố đã khiến người đọc không khỏi xúc động:

"Xin chào. Tôi là Hong Sung-soo, và hôm nay tôi đứng đây để chúc phúc cho khởi đầu mới của cặp đôi này. Tôi được mời phát biểu chúc mừng nhờ mối duyên với "A", người đang đứng đây, với tư cách là cố vấn học tập của họ. A là người đã chủ động kiến ​​tạo cuộc đời mình, không bị trói buộc bởi các chuẩn mực xã hội hay ánh nhìn của người khác. Tinh thần chân thực ấy dường như được phản ánh trọn vẹn trong dịp đặc biệt hôm nay.

Làm việc trong môi trường học thuật, tôi thường nhận được lời mời chủ hôn từ các sinh viên. Tuy nhiên, tôi luôn từ chối những lời mời đó, và thường nói thêm một câu đùa mà cũng là thật lòng: Tôi không chủ trì đám cưới dị tính. Còn đám cưới đồng giới thì... có lẽ lại là chuyện khác.

GA Hong Sung Soo (ảnh chụp màn hình từ trang web của ĐH Nữ Sookmyun).

Và rồi, một sinh viên nhớ rõ "điều kiện" đó đã ngỏ lời mời tôi chủ hôn, và tôi đơn giản là không thể từ chối. May mắn thay, hình thức buổi lễ đã được chuyển từ bài phát biểu chủ hôn trang trọng sang bài phát biểu chúc mừng, giúp tôi có thể tham dự với tâm thế thoải mái hơn. Là một người giảng dạy luật pháp, tôi xin phép được "khoe" một chút bằng cách trích dẫn một đoạn trong phán quyết của tòa án. Vào năm 2015, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử công nhận hôn nhân đồng giới, với nội dung như sau: Không có sự gắn kết nào sâu sắc hơn hôn nhân, bởi nó hội tụ những lý tưởng cao đẹp nhất về tình yêu, lòng chung thủy, sự tận tụy, đức hy sinh và tình cảm gia đình. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, hai con người trở nên lớn lao hơn so với chính họ trước kia. Điều họ mong mỏi không phải là sự cô độc, cũng không phải là bị gạt ra ngoài lề một trong những thiết chế lâu đời nhất của nền văn minh nhân loại, đó là hôn nhân. Họ chỉ mong cầu sự bình đẳng về phẩm giá trước pháp luật.

Bất kể ta yêu ai, bản chất của tình yêu, nơi một người trọn vẹn đón nhận cuộc đời của người kia và luôn sát cánh bên họ vẫn mãi vẹn nguyên.

Nhìn thấy hai bạn hôm nay, tôi lại suy ngẫm về ý nghĩa của những lời nói ấy. Xét ở một khía cạnh nào đó, cuộc hôn nhân của hai bạn hôm nay quả thực rất “đặc biệt”. Tuy nhiên, xét về bản chất cốt lõi, đó cũng là một cuộc hôn nhân hoàn toàn bình dị. Đó là sự gắn kết giữa hai con người yêu thương nhau và cùng nguyện thề chia sẻ cuộc đời với nhau.

Tôi nhớ lại điều mà A đã nói với tôi hơn mười năm về trước: Có thể tôi hơi khác biệt, nhưng tôi vẫn muốn có một đám cưới bình thường như bao người khác. Khi nhớ về mong ước chân thành ấy và thấu hiểu sâu sắc những trở ngại mà hai bạn đã vượt qua để đi đến khoảnh khắc này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

Thông thường, khi đứng ở vị trí này, người ta hay dành những lời khuyên nhủ cho chính cặp đôi, thế nhưng, tôi lại muốn đưa ra một lời đề nghị với tất cả quý vị đang có mặt tại đây hôm nay.

Thế giới vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận và ủng hộ cuộc sống của hai con người này. Sẽ có lúc họ phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn. Khi ấy, tôi hy vọng rằng gia đình, người thân, đồng nghiệp, người quen và bạn bè đang hiện diện nơi đây sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ. Thực ra, chỉ riêng việc quý vị có mặt ở đây hôm nay thôi cũng đã là minh chứng cho sự sát cánh, ủng hộ kiên định mà quý vị dành cho họ rồi.

Tôi cũng mong rằng, bất cứ khi nào cặp đôi gặp phải gian nan, họ sẽ nhớ về ngày hôm nay, ngày mà biết bao người đã chân thành chúc mừng cho tình yêu của họ, với những nụ cười, những tràng pháo tay và những lời chúc phúc nồng nhiệt. Tôi xin chân thành chúc mừng họ về sự khởi đầu mới này".