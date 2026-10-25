Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu chúc mừng lễ kỷ niệm

Kính thưa đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng!

Kính thưa các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và bà con Nhân dân đã trực tiếp tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Hôm nay, trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động của Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, tôi rất vui mừng cùng đoàn công tác TP Hà Nội trở lại với mảnh đất cao nguyên nghĩa tình, nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử đặc biệt và những tình cảm sâu nặng giữa hai địa phương.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong cùng toàn thể đồng bào, Nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt

đẹp và những tình cảm thân thiết nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và Nhân dân Hà Nội, Hà Tây đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để đến với vùng đất này, góp sức mình cùng đồng bào các dân tộc Lâm Đồng xây dựng cuộc sống mới. Những đóng góp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trân trọng, ghi nhớ.

Các đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan không gian trưng bày hành trình 50 năm xây dựng, phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kính thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

Cách đây tròn nửa thế kỷ, mùa xuân năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, cả dân tộc bước vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế và xây dựng cuộc sống mới, hàng ngàn cán bộ, thanh niên và người dân Hà Nội, Hà Tây đã hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, lên đường đến với Lâm Đồng, mang theo tinh thần xung kích, ý chí vượt khó và khát vọng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Trong những đoàn người lên đường năm ấy, có biết bao chàng trai, cô gái mới ở tuổi đôi mươi, lần đầu xa gia đình, xa những con phố, làng quê thân thuộc để đến với một vùng đất còn nhiều lạ lẫm. Phía trước là không ít khó khăn, khi đường sá đi lại còn cách trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đất đai phải khai phá, nhà cửa, trường học và các công trình thiết yếu đều phải gây dựng từ đầu. Nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng niềm tin vào tương lai và tình yêu quê hương, đất nước, họ đã cùng đồng bào các dân tộc địa phương từng bước vượt qua gian khó, khai hoang, mở đất, dựng xây cuộc sống mới. Từ những ngày đầu đầy vất vả ấy, những mái nhà dần được dựng lên, những con đường được mở, những xóm làng từng bước hình thành. Cũng từ đó, tình cảm giữa những người con Hà Nội, Hà Tây với đồng bào các dân tộc Lâm Đồng ngày càng được vun đắp, trở nên gần gũi, thân thiết qua năm tháng.

Nhìn lại những năm tháng đầu tiên ấy, chúng ta càng thêm trân trọng ý chí, nghị lực và những đóng góp của các thế hệ đi xây dựng vùng kinh tế mới. Chỉ trong hơn 2 năm, từ đợt ra quân đầu tiên vào tháng 3 năm 1976 đến tháng 8 năm 1978, lực lượng thanh niên tiền trạm đã phát triển lên hơn 2.600 người, trực tiếp khai hoang hơn 1.900 ha đất và mở hàng trăm km đường giao thông. Đằng sau những con số ấy là biết bao mồ hôi, công sức, những tháng ngày lao động vất vả và cả những hi sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.

Tình cảm được vun đắp từ những năm tháng cùng nhau vượt qua gian khó ấy cũng đã trở thành một dấu ấn đẹp trong lịch sử vùng đất này. Khi huyện Lâm Hà được thành lập vào năm 1987, tên gọi của hai quê hương Lâm Đồng và Hà Nội đã được kết hợp thành hai chữ “Lâm Hà” thật gần gũi, thân thương. Một tên gọi giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, như một biểu tượng của sự gắn bó giữa hai vùng đất. Không chỉ có vậy, trên mảnh đất cao nguyên này, những tên gọi thân thuộc của Hà Nội, Hà Tây như Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm, Ba Đình, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Quốc Oai... cũng được gìn giữ qua bao năm tháng. Những địa danh ấy như mang theo một phần ký ức quê nhà, để những người đi xa luôn cảm thấy quê hương gần gũi bên mình.

Nửa thế kỷ đã đi qua. Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi năm ấy, hôm nay nhiều người đã ở tuổi ông, tuổi bà. Có những người vẫn đang sống trên mảnh đất mình đã góp công khai phá, có những người trở về quê cũ, và cũng có những người đã mãi mãi đi xa. Trong cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa hôm nay, được gặp lại những gương mặt đã cùng nhau đi qua một thời gian khó, được chứng kiến sự đổi thay của vùng đất mà mình đã dành bao công sức vun đắp, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Với chúng tôi, những thế hệ đi sau, được nhìn thấy những thành quả hôm nay càng thêm thấm thía và biết ơn những gì các bác, các cô, các chú, các anh, các chị đã trải qua và đóng góp. Những năm tháng tuổi trẻ ấy đã trở thành một phần lịch sử đáng trân trọng của Hà Nội và Lâm Đồng, một phần ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời của biết bao con người.

Trong giờ phút xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ những người đã đi xa; trân trọng và biết ơn sâu sắc những thế hệ đã dành tuổi trẻ, sức lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng vùng kinh tế mới.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tham quan không gian trưng bày hành trình 50 năm xây dựng, phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kính thưa các đồng chí!

Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta càng thêm vui mừng trước sự trưởng thành và những đổi thay của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, qua bao thế hệ lao động, xây dựng và phát triển, đến nay nhiều khu dân cư đã khang trang, các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Huyện Lâm Hà trước đây đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, với 14/14 xã đạt chuẩn; đến năm 2024, có trên 12.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Những kết quả ấy là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong đó có những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người Hà Nội, Hà Tây đã đến đây lập nghiệp, gắn bó và xây dựng quê hương. Nhưng điều khiến chúng ta xúc động và trân trọng hơn cả, bên cạnh những đổi thay của vùng đất này, chính là tình cảm gắn bó, thủy chung đã được vun đắp giữa những người con Hà Nội, Hà Tây với đồng bào các dân tộc Lâm Đồng.

Ngày ấy, khi những người con Hà Nội, Hà Tây lần đầu đặt chân đến vùng đất cao nguyên còn nhiều lạ lẫm, họ đã được đồng bào địa phương đón nhận, sẻ chia và giúp đỡ. Qua những năm tháng cùng chung sống, cùng chia sẻ những lo toan của cuộc sống, từ những người vốn sinh ra ở những miền quê khác nhau, họ dần trở nên thân thiết, gắn bó như người một nhà. Năm tháng đi qua, những gia đình mới được vun đắp, những thế hệ con cháu được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên mảnh đất cao nguyên. Trong mỗi gia đình, những câu chuyện về quê hương Hà Nội, Hà Tây vẫn được ông bà, cha mẹ nhắc nhớ, còn tình yêu với mảnh đất Lâm Đồng ngày càng sâu đậm qua từng thế hệ.

Có lẽ, đó cũng chính là một trong những thành quả đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất của hành trình 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới. Không chỉ có những vùng đất được khai phá, những công trình được dựng xây, mà còn có những tình cảm được vun đắp, những gia đình, những thế hệ cùng nhau gắn bó, để nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng thêm sâu nặng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các địa phương đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã luôn quan tâm, đón nhận, sẻ chia và đùm bọc những người con Hà Nội, Hà Tây từ những ngày đầu đến lập nghiệp. Chính tình cảm chân thành, sự giúp đỡ và gắn bó ấy đã tiếp thêm nghị lực để các thế hệ vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống, vun đắp nên mối nghĩa tình đặc biệt giữa hai địa phương trong suốt nửa thế kỷ qua.

Lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố tham dự lễ kỷ niệm

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Đối với Hà Nội, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội, Hà Tây đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Dù cách xa về địa lý, Hà Nội vẫn luôn hướng về nơi đây bằng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện trước đây đã duy trì nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và những công trình dân sinh thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sống của Nhân dân. Những việc làm ấy cũng là cách Hà Nội tiếp nối tình cảm và trách nhiệm đối với những vùng đất mà các thế hệ người Hà Nội, Hà Tây đã góp công xây dựng.

Hôm nay, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra những điều kiện và cơ hội phát triển mới. Trong quá trình ấy, địa giới hành chính có thể thay đổi, tên gọi và mô hình tổ chức có thể khác trước, nhưng những giá trị lịch sử, truyền thống đoàn kết và tình cảm sâu nặng giữa Hà Nội với Lâm Đồng sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, TP Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương. Cùng với hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi mong muốn các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân hai địa phương tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các thế hệ trẻ, để tình cảm gắn bó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thiết thực. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, tôi mong tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội tiếp tục quan tâm sưu tầm, lưu giữ những tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về hành trình xây dựng vùng kinh tế mới; trân trọng những nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp sống, lao động và cống hiến trong những năm tháng đầu tiên ấy.

Bởi thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, nhưng những câu chuyện về một thời tuổi trẻ, về những tháng năm gian khó và nghĩa tình cần được gìn giữ, để con cháu hôm nay và mai sau hiểu hơn về những đóng góp của cha ông, thêm tự hào, trân trọng và có trách nhiệm với quê hương mình.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng sự hợp tác, đồng hành của TP Hà Nội, các địa phương thuộc vùng kinh tế mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lực lượng thanh niên xung phong tiền trạm vào Lâm Đồng những năm 1976 - 1879 cùng đông đảo Nhân dân, các lực lượng tham dự lễ kỷ niệm

Kính thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

50 năm trước, những người con Hà Nội, Hà Tây đã mang theo tình yêu quê hương, nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng dựng xây để đến với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. 50 năm sau, chính họ và các thế hệ tiếp nối đã góp phần làm nên một quê hương mới ngày càng phát triển, giàu đẹp. Với những người con ấy, Hà Nội mãi là quê hương nguồn cội, nơi lưu giữ những ký ức thân thương; còn Lâm Đồng đã trở thành quê hương gắn bó máu thịt, nơi họ gửi gắm tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời mình. Hai vùng đất, hai quê hương, cùng được gắn kết bằng nghĩa tình sâu nặng, thủy chung, được vun đắp qua năm tháng và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tôi mong rằng, từ dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, để mối quan hệ giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng bền chặt, được tiếp nối bằng sự hợp tác, sẻ chia và những thành quả phát triển trong tương lai.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, tôi xin gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và toàn thể bà con Nhân dân vùng kinh tế mới những tình cảm chân thành, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu mới!

Chúc tình cảm gắn bó giữa Hà Nội và Lâm Đồng mãi mãi bền chặt, được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ!

Xin trân trọng cảm ơn!