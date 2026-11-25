Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình nghệ thuật “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu”.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể nhân dân, các nghệ nhân, diễn viên và những người yêu văn hóa!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày tháng 11, hôm nay, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những giá trị văn hóa tốt đẹp đã hun đúc nên bản lĩnh, cốt cách, tâm hồn và khát vọng của con người Việt Nam; gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và không ngừng vươn lên.

Việc lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với văn hóa dân tộc.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để văn hóa thực sự trở thành một phần thiết yếu của đời sống; hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trong cách ứng xử, lối sống, lao động và sáng tạo của mỗi người. Bởi phát triển đất nước không chỉ cần tiềm lực kinh tế mà còn cần nền tảng văn hóa vững chắc, những con người có nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến.

Đối với Sơn La, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh em, văn hóa chính là tài sản vô giá, là niềm tự hào và nguồn lực quan trọng cho phát triển. Những điệu Xòe Thái, tiếng khèn, tiếng sáo, làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, mang đậm bản sắc riêng của vùng đất và con người Sơn La.

Mỗi di sản không chỉ chứa đựng giá trị nghệ thuật mà còn lưu giữ lịch sử, tâm hồn, trí tuệ và khát vọng của cộng đồng. Gìn giữ văn hóa là gìn giữ cội nguồn; phát huy văn hóa cũng chính là bồi đắp sức mạnh tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho quê hương phát triển bền vững.

Tiết mục khai từ chương trình nghệ thuật

Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân!

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tuy có những ý nghĩa riêng nhưng cùng hội tụ ở một giá trị chung: Tôn vinh sức mạnh cộng đồng, gìn giữ cội nguồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Nếu đại đoàn kết tạo nên sức mạnh gắn bó giữa các cộng đồng, di sản lưu giữ những giá trị quý báu của cha ông, thì văn hóa chính là nền tảng kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai.

Hướng tới các sự kiện ý nghĩa này, tỉnh Sơn La đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, sôi nổi từ cơ sở đến cấp tỉnh. Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026, các không gian văn hóa đại đoàn kết các dân tộc, không gian di sản văn hóa Sơn La, hoạt động trình diễn di sản phi vật thể, tái hiện lễ hội, giới thiệu trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc và trải nghiệm sách đã tạo nên một không gian giao lưu, khám phá văn hóa đa sắc màu. Hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới cũng góp phần lan tỏa nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, chương trình trình diễn các điệu Xòe Thái với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, nghệ nhân và diễn viên quần chúng là hình ảnh đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, khẳng định sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Chương trình nghệ thuật tối nay là điểm nhấn của chuỗi hoạt động, nơi những sắc màu văn hóa, những giai điệu và điệu múa truyền thống cùng hòa quyện, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về bản sắc dân tộc và tinh thần đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc Sơn La.

Chúng ta càng thêm tự hào khi năm 2026, Mộc Châu được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á và Tà Xùa là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á. Đây là cơ hội để vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La tiếp tục được quảng bá, lan tỏa rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương sự phối hợp trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị; đặc biệt cảm ơn các nghệ nhân, diễn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đã tích cực tham gia, góp phần tạo nên những hoạt động ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Vòng xòe đại đoàn kết

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Một nền văn hóa có sức sống không chỉ bởi những di sản được lưu giữ, mà quan trọng hơn là những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống. Mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi cộng đồng chính là nơi nuôi dưỡng và trao truyền những giá trị tốt đẹp ấy.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và tình yêu văn hóa của đồng bào các dân tộc, những giá trị văn hóa đặc sắc của Sơn La sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và tỏa sáng; góp phần xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện, quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Hãy để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là ngày tôn vinh những giá trị văn hóa, mà còn là ngày mỗi chúng ta thêm tự hào về cội nguồn, thêm trách nhiệm với cộng đồng và cùng hành động để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!